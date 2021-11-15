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В Забайкалье полицейских осудили за сбыт наркотиков для ареста преступников

В Забайкалье полицейских осудили за сбыт наркотиков для ареста преступников - РИА Новости, 15.11.2021

В Забайкалье полицейских осудили за сбыт наркотиков для ареста преступников

Двое бывших сотрудников ОМВД России по Забайкальскому району получили по 15 лет колонии строгого режима из-за сбыта наркотиков для ареста преступников, сообщили РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T06:59

2021-11-15T06:59

2021-11-15T06:59

происшествия

забайкальский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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ЧИТА, 15 ноя - РИА Новости. Двое бывших сотрудников ОМВД России по Забайкальскому району получили по 15 лет колонии строгого режима из-за сбыта наркотиков для ареста преступников, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Забайкалью.Уточняется, что полицейские разработали преступную схему, по которой через своего знакомого незаконно передали около 100 граммов каннабиса жителю посёлка Забайкальска. Затем они изъяли этот же наркотик у мужчины под видом борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. Сам мужчина о разработанной схеме не знал."На основании подложных документов полицейских о якобы выявленном преступлении в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Кроме того, полицейские направили мировому судье подложные материалы о якобы выявленном административном правонарушении, на основании которых мужчина был подвергнут административному наказанию. Вторая попытка изъятия незаконно переданных наркотиков у другого мужчины пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ. Их преступная схема была раскрыта, и полицейских задержали следователи СКР", - добавили в пресс-службе.Во время предварительного следствия полицейские были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. По ходатайству следствия в отношении обоих обвиняемых судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Приговором суда подсудимые признаны виновными. Каждый осужден к наказанию в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

https://ria.ru/20211102/narkotiki-1757407999.html

забайкальский район

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, забайкальский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия