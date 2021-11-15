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В Забайкалье полицейских осудили за сбыт наркотиков для ареста преступников
В Забайкалье полицейских осудили за сбыт наркотиков для ареста преступников - РИА Новости, 15.11.2021
В Забайкалье полицейских осудили за сбыт наркотиков для ареста преступников
Двое бывших сотрудников ОМВД России по Забайкальскому району получили по 15 лет колонии строгого режима из-за сбыта наркотиков для ареста преступников, сообщили РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T06:59
2021-11-15T06:59
происшествия
забайкальский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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ЧИТА, 15 ноя - РИА Новости. Двое бывших сотрудников ОМВД России по Забайкальскому району получили по 15 лет колонии строгого режима из-за сбыта наркотиков для ареста преступников, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Забайкалью.Уточняется, что полицейские разработали преступную схему, по которой через своего знакомого незаконно передали около 100 граммов каннабиса жителю посёлка Забайкальска. Затем они изъяли этот же наркотик у мужчины под видом борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. Сам мужчина о разработанной схеме не знал."На основании подложных документов полицейских о якобы выявленном преступлении в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Кроме того, полицейские направили мировому судье подложные материалы о якобы выявленном административном правонарушении, на основании которых мужчина был подвергнут административному наказанию. Вторая попытка изъятия незаконно переданных наркотиков у другого мужчины пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ. Их преступная схема была раскрыта, и полицейских задержали следователи СКР", - добавили в пресс-службе.Во время предварительного следствия полицейские были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. По ходатайству следствия в отношении обоих обвиняемых судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Приговором суда подсудимые признаны виновными. Каждый осужден к наказанию в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
https://ria.ru/20211102/narkotiki-1757407999.html
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происшествия, забайкальский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
06:59 15.11.2021
 
В Забайкалье полицейских осудили за сбыт наркотиков для ареста преступников

В Забайкалье полицейских осудили на 15 лет за сбыт наркотиков для ареста преступников

© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Fotolia / Corgarashu
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ЧИТА, 15 ноя - РИА Новости. Двое бывших сотрудников ОМВД России по Забайкальскому району получили по 15 лет колонии строгого режима из-за сбыта наркотиков для ареста преступников, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Забайкалью.
"Как установлено следствием и судом, в 2020 году подсудимые, которые на тот момент являлись оперуполномоченными уголовного розыска отдела полиции в поселке Забайкальск, вступили в преступный сговор для улучшения показателей работы по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полицейские разработали преступную схему, по которой через своего знакомого незаконно передали около 100 граммов каннабиса жителю посёлка Забайкальска. Затем они изъяли этот же наркотик у мужчины под видом борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. Сам мужчина о разработанной схеме не знал.
"На основании подложных документов полицейских о якобы выявленном преступлении в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Кроме того, полицейские направили мировому судье подложные материалы о якобы выявленном административном правонарушении, на основании которых мужчина был подвергнут административному наказанию. Вторая попытка изъятия незаконно переданных наркотиков у другого мужчины пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ. Их преступная схема была раскрыта, и полицейских задержали следователи СКР", - добавили в пресс-службе.
Во время предварительного следствия полицейские были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. По ходатайству следствия в отношении обоих обвиняемых судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Приговором суда подсудимые признаны виновными. Каждый осужден к наказанию в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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ПроисшествияЗабайкальский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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