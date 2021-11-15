https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759072154.html

Власти Германии назвали новые санкции против Белоруссии неизбежными

Власти Германии назвали новые санкции против Белоруссии неизбежными - РИА Новости, 15.11.2021

Власти Германии назвали новые санкции против Белоруссии неизбежными

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что обсудит с коллегами в Брюсселе в понедельник ужесточение санкций против Белоруссии, в том числе "жесткие экономические"... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:07

2021-11-15T11:07

2021-11-15T11:07

в мире

белоруссия

мид германии

хайко маас

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что обсудит с коллегами в Брюсселе в понедельник ужесточение санкций против Белоруссии, в том числе "жесткие экономические" санкции. По его словам, ситуация стала хуже в последние дни.На вопрос о том, не является ли контрпродуктивным введение санкций против Белоруссии в условиях, когда в страну, возможно, придется направить гуманитарные миссии для помощи мигрантам, Маас заявил, что у него "нет впечатления, чтобы Белоруссия вела себя конструктивно без санкций"."Так было и раньше. Старт санкциям дало обращение с собственным населением в Белоруссии, и тут ничего не изменилось, поэтому нет основания отклоняться от санкций, которые мы приняли, напротив, мы еще не достигли конца спирали", - заявил он.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.Ранее в Польше приняли закон о строительстве на границе с Белоруссией капитального заграждения. В настоящее время там имеется временное заграждение из колючей проволоки.

https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html

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белоруссия

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в мире, белоруссия, мид германии, хайко маас, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии