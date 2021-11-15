10:07 15.11.2021 (обновлено: 10:14 15.11.2021)
Саакашвили вновь отказали в присутствии на судебном процессе
Саакашвили вновь отказали в присутствии на судебном процессе "с целью безопасности"
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
© AP Photo / Sergei Grits
ТБИЛИСИ, 15 ноя - РИА Новости. Власти Грузии не пустили экс-президента Михаила Саакашвили на заседание по его делу из-за опасения, что ряд представителей политических партий могли бы помешать процессу его этапирования из тюрьмы в здание горсуда, а также из-за рисков ухудшения состояния здоровья политика в связи с его длительной голодовкой, заявили в специальной пенитенциарной службе страны.
В Тбилиси в понедельник пройдет заседание суда по делу о растрате бюджетных средств. Пенитенциарная служба распространила заявление, идентичное тому, что было опубликовано перед судебным заседанием 10 ноября, куда Саакашвили также не был допущен.
Служба госбезопасности Грузии ранее сообщала о рисках этапирования Саакашвили из тюрьмы, куда он изначально был помещен, так как, по имеющейся информации, активисты и сторонники Саакашвили планировали блокировать подъездные дороги и устроить хаос.
"Следует отметить, что, согласно полученной от СГБ информации, появление Саакашвили в зале суда чревато рисками, связанными с его безопасностью. Осужденный Саакашвили на данном этапе приостановил значительную часть своего лечения, и его присутствие в суде представляет дополнительный риск для его здоровья", - сказано в заявлении пенитенциарной службы.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.