https://ria.ru/20211115/saakashvili-1759060495.html

Саакашвили вновь отказали в присутствии на судебном процессе

Саакашвили вновь отказали в присутствии на судебном процессе - РИА Новости, 15.11.2021

Саакашвили вновь отказали в присутствии на судебном процессе

Власти Грузии не пустили экс-президента Михаила Саакашвили на заседание по его делу из-за опасения, что ряд представителей политических партий могли бы помешать РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:07

2021-11-15T10:07

2021-11-15T10:14

в мире

грузия

михаил саакашвили

уголовное дело против саакашвили на украине

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ТБИЛИСИ, 15 ноя - РИА Новости. Власти Грузии не пустили экс-президента Михаила Саакашвили на заседание по его делу из-за опасения, что ряд представителей политических партий могли бы помешать процессу его этапирования из тюрьмы в здание горсуда, а также из-за рисков ухудшения состояния здоровья политика в связи с его длительной голодовкой, заявили в специальной пенитенциарной службе страны.В Тбилиси в понедельник пройдет заседание суда по делу о растрате бюджетных средств. Пенитенциарная служба распространила заявление, идентичное тому, что было опубликовано перед судебным заседанием 10 ноября, куда Саакашвили также не был допущен.Служба госбезопасности Грузии ранее сообщала о рисках этапирования Саакашвили из тюрьмы, куда он изначально был помещен, так как, по имеющейся информации, активисты и сторонники Саакашвили планировали блокировать подъездные дороги и устроить хаос.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://radiosputnik.ria.ru/20211114/golodovka-1759028984.html

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, уголовное дело против саакашвили на украине