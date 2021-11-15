Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211115/saakashvili-1759060495.html
Саакашвили вновь отказали в присутствии на судебном процессе
Саакашвили вновь отказали в присутствии на судебном процессе - РИА Новости, 15.11.2021
Саакашвили вновь отказали в присутствии на судебном процессе
Власти Грузии не пустили экс-президента Михаила Саакашвили на заседание по его делу из-за опасения, что ряд представителей политических партий могли бы помешать РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:07
2021-11-15T10:14
в мире
грузия
михаил саакашвили
уголовное дело против саакашвили на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752787765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85d30743c711c53f32a645eac684e537.jpg
ТБИЛИСИ, 15 ноя - РИА Новости. Власти Грузии не пустили экс-президента Михаила Саакашвили на заседание по его делу из-за опасения, что ряд представителей политических партий могли бы помешать процессу его этапирования из тюрьмы в здание горсуда, а также из-за рисков ухудшения состояния здоровья политика в связи с его длительной голодовкой, заявили в специальной пенитенциарной службе страны.В Тбилиси в понедельник пройдет заседание суда по делу о растрате бюджетных средств. Пенитенциарная служба распространила заявление, идентичное тому, что было опубликовано перед судебным заседанием 10 ноября, куда Саакашвили также не был допущен.Служба госбезопасности Грузии ранее сообщала о рисках этапирования Саакашвили из тюрьмы, куда он изначально был помещен, так как, по имеющейся информации, активисты и сторонники Саакашвили планировали блокировать подъездные дороги и устроить хаос.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://radiosputnik.ria.ru/20211114/golodovka-1759028984.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752787765_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2733fe708c5f3b96bac2de2e94d343dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, грузия, михаил саакашвили, уголовное дело против саакашвили на украине
10:07 15.11.2021 (обновлено: 10:14 15.11.2021)
 
Саакашвили вновь отказали в присутствии на судебном процессе

Саакашвили вновь отказали в присутствии на судебном процессе "с целью безопасности"

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 15 ноя - РИА Новости. Власти Грузии не пустили экс-президента Михаила Саакашвили на заседание по его делу из-за опасения, что ряд представителей политических партий могли бы помешать процессу его этапирования из тюрьмы в здание горсуда, а также из-за рисков ухудшения состояния здоровья политика в связи с его длительной голодовкой, заявили в специальной пенитенциарной службе страны.
В Тбилиси в понедельник пройдет заседание суда по делу о растрате бюджетных средств. Пенитенциарная служба распространила заявление, идентичное тому, что было опубликовано перед судебным заседанием 10 ноября, куда Саакашвили также не был допущен.
Служба госбезопасности Грузии ранее сообщала о рисках этапирования Саакашвили из тюрьмы, куда он изначально был помещен, так как, по имеющейся информации, активисты и сторонники Саакашвили планировали блокировать подъездные дороги и устроить хаос.
"Следует отметить, что, согласно полученной от СГБ информации, появление Саакашвили в зале суда чревато рисками, связанными с его безопасностью. Осужденный Саакашвили на данном этапе приостановил значительную часть своего лечения, и его присутствие в суде представляет дополнительный риск для его здоровья", - сказано в заявлении пенитенциарной службы.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Участники митинга сторонников задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
14 ноября, 20:51В мире
Грузинские депутаты начали коллективно голодать в поддержку Саакашвили
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиУголовное дело против Саакашвили на Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данные
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" России
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
Лента новостейМолния
Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данныеРынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" РоссииРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований