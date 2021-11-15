https://ria.ru/20211115/revnost_zheny-1759075848.html

Как "вылечить" партнера от ревности? Делимся рецептом в подкасте Страхи

Как "вылечить" партнера от ревности? Делимся рецептом в подкасте Страхи - РИА Новости, 15.11.2021

Как "вылечить" партнера от ревности? Делимся рецептом в подкасте Страхи

Жена ревнует Олега к клиенткам, официанткам и даже к спортзалу. Он боится ее потерять и идет на уступки, которые накапливаются и разрушают и его, и отношения. Как человек "заболевает" ревностью? Почему не может излечиться, даже если осознает проблему? Как ответить ревнивице, ставящей ультиматум: "либо ты делаешь как я хочу, либо мы разводимся"?

2021-11-15T12:00

2021-11-15T12:00

2021-11-15T12:03

страхи

общество

наталья лосева

психология

подкаст

ревность

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Как "вылечить" партнера от ревности? Делимся рецептом в подкасте Страхи Жена ревнует Олега к клиенткам, официанткам и даже к спортзалу. Он боится ее потерять и идет на уступки, которые накапливаются и разрушают и его, и отношения. Как человек "заболевает" ревностью? Почему не может излечиться, даже если осознает проблему? Как ответить ревнивице, ставящей ультиматум: "либо ты делаешь как я хочу, либо мы разводимся"? audio/mpeg

Как "вылечить" партнера от ревности? Делимся рецептом в подкасте Страхи Жена ревнует Олега к клиенткам, официанткам и даже к спортзалу. Он боится ее потерять и идет на уступки, которые накапливаются и разрушают и его, и отношения. Как человек "заболевает" ревностью? Почему не может излечиться, даже если осознает проблему? Как ответить ревнивице, ставящей ультиматум: "либо ты делаешь как я хочу, либо мы разводимся"? audio/mpeg

Историю героя выпуска Олега разбирает психолог Александр Колмановкий. По ходу беседы участники беседы выясняют неявные причины появления ревности.02:15 История Олега09:45 "Прогнуться" или отстоять свое?10:50 Откуда берется ревность и как от нее избавиться15:00 Как быть, если твой партнер – ревнивец?16:00 "Либо ты делаешь как я хочу, либо мы разводимся". Как ответить на ультиматум18:50 Зависимость и созависимость22:30 Обязательно ли класть себя на алтарь ревнивца?26:45 "Ошибка в отношениях – это привычка отстаивать себя антагонистически"28:55 Страх потери и инструмент избавления от негоЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, наталья лосева, психология, подкаст, ревность, аудио