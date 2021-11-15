Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Третий сезон подкаста посвящён решениям проблем в браке.
https://ria.ru/20211115/revnost_zheny-1759075848.html
Как "вылечить" партнера от ревности? Делимся рецептом в подкасте Страхи
Как "вылечить" партнера от ревности? Делимся рецептом в подкасте Страхи - РИА Новости, 15.11.2021
Как "вылечить" партнера от ревности? Делимся рецептом в подкасте Страхи
Жена ревнует Олега к клиенткам, официанткам и даже к спортзалу. Он боится ее потерять и идет на уступки, которые накапливаются и разрушают и его, и отношения. Как человек "заболевает" ревностью? Почему не может излечиться, даже если осознает проблему? Как ответить ревнивице, ставящей ультиматум: "либо ты делаешь как я хочу, либо мы разводимся"?
2021-11-15T12:00
2021-11-15T12:03
страхи
общество
наталья лосева
психология
подкаст
ревность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759074874_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_25148f27825494f7d50653754d714bb6.jpg
Как "вылечить" партнера от ревности? Делимся рецептом в подкасте Страхи
Жена ревнует Олега к клиенткам, официанткам и даже к спортзалу. Он боится ее потерять и идет на уступки, которые накапливаются и разрушают и его, и отношения. Как человек "заболевает" ревностью? Почему не может излечиться, даже если осознает проблему? Как ответить ревнивице, ставящей ультиматум: "либо ты делаешь как я хочу, либо мы разводимся"?
audio/mpeg
Как "вылечить" партнера от ревности? Делимся рецептом в подкасте Страхи
Жена ревнует Олега к клиенткам, официанткам и даже к спортзалу. Он боится ее потерять и идет на уступки, которые накапливаются и разрушают и его, и отношения. Как человек "заболевает" ревностью? Почему не может излечиться, даже если осознает проблему? Как ответить ревнивице, ставящей ультиматум: "либо ты делаешь как я хочу, либо мы разводимся"?
audio/mpeg
Историю героя выпуска Олега разбирает психолог Александр Колмановкий. По ходу беседы участники беседы выясняют неявные причины появления ревности.02:15 История Олега09:45 "Прогнуться" или отстоять свое?10:50 Откуда берется ревность и как от нее избавиться15:00 Как быть, если твой партнер – ревнивец?16:00 "Либо ты делаешь как я хочу, либо мы разводимся". Как ответить на ультиматум18:50 Зависимость и созависимость22:30 Обязательно ли класть себя на алтарь ревнивца?26:45 "Ошибка в отношениях – это привычка отстаивать себя антагонистически"28:55 Страх потери и инструмент избавления от негоЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759074874_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_394a19c5e2aac3810247769633bc6886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, наталья лосева, психология, подкаст, ревность, аудио
12:00 15.11.2021 (обновлено: 12:03 15.11.2021)
 

Как "вылечить" партнера от ревности? Делимся рецептом в подкасте Страхи

Страхи
Как "вылечить" партнера от ревности? Делимся рецептом в подкасте Страхи
12:00
Читать ria.ru в
Жена ревнует Олега к клиенткам, официанткам и даже к спортзалу. Он боится ее потерять и идет на уступки, которые накапливаются и разрушают и его, и отношения. Как человек "заболевает" ревностью? Почему не может излечиться, даже если осознает проблему? Как ответить ревнивице, ставящей ультиматум: "либо ты делаешь как я хочу, либо мы разводимся"?
Историю героя выпуска Олега разбирает психолог Александр Колмановкий. По ходу беседы участники беседы выясняют неявные причины появления ревности.
02:15 История Олега
09:45 "Прогнуться" или отстоять свое?
10:50 Откуда берется ревность и как от нее избавиться
15:00 Как быть, если твой партнер – ревнивец?
16:00 "Либо ты делаешь как я хочу, либо мы разводимся". Как ответить на ультиматум
18:50 Зависимость и созависимость
22:30 Обязательно ли класть себя на алтарь ревнивца?
26:45 "Ошибка в отношениях – это привычка отстаивать себя антагонистически"
28:55 Страх потери и инструмент избавления от него
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
СтрахиОбществоНаталья ЛосеваПсихологияПодкастревность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данные
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" России
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
Лента новостейМолния
Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данныеРынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" РоссииРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований