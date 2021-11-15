Онлайн-собрание Научного совета РАН о вакцинах и лечении COVID-19
18 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-собрание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Вакцины и новые методы лечения COVID-19: проблемы и перспективы".
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Участники:
- член-корреспондент РАН, директор ФНЦ исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар ИШМУХАМЕТОВ и руководитель направления по качеству и инновационным разработкам ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Александра СИНЮГИНА с докладом "Ковивак – вакцина для профилактики COVID-19";
- ведущий научный сотрудник ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России, вице-президент АО "Генериум" по внедрению новых медицинских технологий Дмитрий КУДЛАЙ с докладом "Молекулярная диагностика и иммунный ответ. Российский опыт трансляции технологий";
- член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр ГОРЕЛОВ с докладом "COVID-19 в педиатрической практике";
- представитель Института фундаментальных медицинских наук Китайской академии медицинских наук ЧЖАО Роберт Чуньхуа с докладом "Лечение стволовыми клетками коронавирусной пневмонии";
- член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Петр ЧУМАКОВ.
Ведущий – академик, вице-президент РАН, председатель Научного совета РАН Владимир ЧЕХОНИН.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- член-корреспондент РАН, директор ФНЦ исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар ИШМУХАМЕТОВ и руководитель направления по качеству и инновационным разработкам ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Александра СИНЮГИНА с докладом "Ковивак – вакцина для профилактики COVID-19";
- ведущий научный сотрудник ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России, вице-президент АО "Генериум" по внедрению новых медицинских технологий Дмитрий КУДЛАЙ с докладом "Молекулярная диагностика и иммунный ответ. Российский опыт трансляции технологий";
- член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр ГОРЕЛОВ с докладом "COVID-19 в педиатрической практике";
- представитель Института фундаментальных медицинских наук Китайской академии медицинских наук ЧЖАО Роберт Чуньхуа с докладом "Лечение стволовыми клетками коронавирусной пневмонии";
- член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Петр ЧУМАКОВ.
Ведущий – академик, вице-президент РАН, председатель Научного совета РАН Владимир ЧЕХОНИН.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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