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Мурашко оценил эффект от введения QR-кодов
Мурашко оценил эффект от введения QR-кодов - РИА Новости, 15.11.2021
Мурашко оценил эффект от введения QR-кодов
Введенная система QR-кодов дает эффективный результат в борьбе с заболеваемостью коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:57
2021-11-15T14:57
2021-11-15T15:28
распространение коронавируса
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Введенная система QR-кодов дает эффективный результат в борьбе с заболеваемостью коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Мы наблюдаем, что система введения QR-кодов дает высокую эффективность, показала себя... эффективной для сдерживания заболеваемости", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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14:57 15.11.2021 (обновлено: 15:28 15.11.2021)
Мурашко оценил эффект от введения QR-кодов
Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил эффективность QR-кодов в борьбе с COVID-19