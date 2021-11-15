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Мурашко оценил эффект от введения QR-кодов

Мурашко оценил эффект от введения QR-кодов - РИА Новости, 15.11.2021

Мурашко оценил эффект от введения QR-кодов

Введенная система QR-кодов дает эффективный результат в борьбе с заболеваемостью коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:57

2021-11-15T14:57

2021-11-15T15:28

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Введенная система QR-кодов дает эффективный результат в борьбе с заболеваемостью коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Мы наблюдаем, что система введения QR-кодов дает высокую эффективность, показала себя... эффективной для сдерживания заболеваемости", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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