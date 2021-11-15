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В Кировской области расширили систему QR-кодов

В Кировской области расширили систему QR-кодов - РИА Новости, 15.11.2021

В Кировской области расширили систему QR-кодов

Расширен список учреждений и организаций Кировской области, для посещения которых с 22 ноября потребуется QR-код, в него вошли магазины стройматериалов и... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:00

2021-11-15T12:00

2021-11-15T12:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Расширен список учреждений и организаций Кировской области, для посещения которых с 22 ноября потребуется QR-код, в него вошли магазины стройматериалов и мебели, автосалоны и магазины компьютерной техники, сообщает пресс-служба правительства региона.С 25 октября в Кировской области введены QR-коды для посещения салонов красоты, общепита, сферы развлечения и отдыха, фитнес-клубов, бассейнов, спортивных организаций. Организациям торговли предоставлено право самостоятельно принять решение о введении QR-кодов для их посещения."С 22 ноября будет расширен список организаций, где будет необходимо предъявлять QR-код на входе. Это ателье, магазины стройматериалов и инструментов, магазины мебели, магазины автозапчастей, магазины мобильной связи, ювелирные магазины, магазины кожаной одежды и меховых изделий, спортивные магазины, туристические и рыболовные магазины, магазины компьютерной техники, магазины бытовой техники и электроники, автосалоны, мотосалоны и автосервисы, а также органы государственной власти Кировской области, органы местного самоуправления и подведомственные организации и учреждения", - говорится в сообщении.Территориальным органам федеральных учреждений, финансово-кредитным организациям, пенсионному фонду, организациям высшего образования рекомендовано самостоятельно принять решение об обязательном предъявлении сертификата COVID-19 при посещении организаций.Отмечается, что без QR-кода можно будет посещать медицинские и фармацевтические организации, многофункциональные центры для регистрации на портале госуслуг и распечатки QR-кода, суды, ЗАГСы для регистрация актов гражданского состояния и учреждения соцобслуживания (в случае предоставления социальных услуг в стационарной форме и срочной социальной помощи).Подчеркивается, что при проверке QR-кода будут сверять указанные в нем данные (дата рождения и инициалы) с данными в паспорте гражданина РФ или ином документе, удостоверяющем личность.

https://ria.ru/20211113/qr-1758885397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, кировская область, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19