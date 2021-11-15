https://ria.ru/20211115/putin-1759176676.html

Путин поручил определить самые значимые проекты в сфере транспорта

Путин поручил определить самые значимые проекты в сфере транспорта - РИА Новости, 15.11.2021

Путин поручил определить самые значимые проекты в сфере транспорта

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссиями Госсовета до 30 марта подготовить перечень наиболее значимых проектов в сфере... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T18:36

2021-11-15T18:36

2021-11-15T18:36

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссиями Госсовета до 30 марта подготовить перечень наиболее значимых проектов в сфере транспорта с указанием объемов их финансирования и сроков выполнения, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Подготовить предложения об определении перечня крупнейших наиболее значимых проектов в сфере транспортной инфраструктуры по всем видам транспорта, предполагаемых к осуществлению в период реализации Транспортной стратегии, с указанием предварительных объемов и источников их финансирования, сроков выполнения и ожидаемых социально-экономических эффектов", - отмечается в перечне поручений.Поручение должно быть исполнено до 30 марта 2022 года.

https://ria.ru/20211115/putin-1759167340.html

россия

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экономика, владимир путин, россия