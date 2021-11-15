https://ria.ru/20211115/putin-1759176676.html
Путин поручил определить самые значимые проекты в сфере транспорта
Путин поручил определить самые значимые проекты в сфере транспорта - РИА Новости, 15.11.2021
Путин поручил определить самые значимые проекты в сфере транспорта
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссиями Госсовета до 30 марта подготовить перечень наиболее значимых проектов в сфере... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:36
2021-11-15T18:36
2021-11-15T18:36
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссиями Госсовета до 30 марта подготовить перечень наиболее значимых проектов в сфере транспорта с указанием объемов их финансирования и сроков выполнения, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Подготовить предложения об определении перечня крупнейших наиболее значимых проектов в сфере транспортной инфраструктуры по всем видам транспорта, предполагаемых к осуществлению в период реализации Транспортной стратегии, с указанием предварительных объемов и источников их финансирования, сроков выполнения и ожидаемых социально-экономических эффектов", - отмечается в перечне поручений.Поручение должно быть исполнено до 30 марта 2022 года.
https://ria.ru/20211115/putin-1759167340.html
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экономика, владимир путин, россия
Путин поручил определить самые значимые проекты в сфере транспорта
Путин поручил до конца марта определить самые значимые проекты в сфере транспорта