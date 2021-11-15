Путин поручил представить проект финансирования единой транспортной сети

"Правительству Российской Федерации ... представить предложения об обеспечении финансирования мероприятий по формированию единой опорной транспортной сети, в том числе в целях доведения к 2030 году не менее 85 процентов объектов инфраструктуры, входящих в ее состав, до нормативных требований, определив источники финансирования мероприятий по содержанию и ремонту, в том числе капитальному, входящих в эту сеть объектов транспортной инфраструктуры", - говорится в перечне.