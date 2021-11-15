17:27 15.11.2021 (обновлено: 17:31 15.11.2021)
Путин поручил представить проект финансирования единой транспортной сети
Путин поручил правительству представить идеи по финансированию единой транспортной сети
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" Вячеславом Петушенко
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля представить предложения по финансированию формирования единой опорной транспортной сети, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации ... представить предложения об обеспечении финансирования мероприятий по формированию единой опорной транспортной сети, в том числе в целях доведения к 2030 году не менее 85 процентов объектов инфраструктуры, входящих в ее состав, до нормативных требований, определив источники финансирования мероприятий по содержанию и ремонту, в том числе капитальному, входящих в эту сеть объектов транспортной инфраструктуры", - говорится в перечне.
Срок исполнения поручения - 1 июля.