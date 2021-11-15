https://ria.ru/20211115/putin-1759072727.html

Глава СПЧ назвал возможную дату встречи с Путиным

Глава СПЧ назвал возможную дату встречи с Путиным - РИА Новости, 15.11.2021

Глава СПЧ назвал возможную дату встречи с Путиным

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев подтвердил РИА Новости, что встреча членов совета с... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:10

2021-11-15T11:10

2021-11-15T11:10

владимир путин

александр брод

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев подтвердил РИА Новости, что встреча членов совета с президентом России Владимиром Путиным может пройти в районе 10 декабря, и сообщил, что его коллеги готовят несколько десятков тем для обсуждения.Ранее о том, что встреча намечена на 10 декабря, сообщил РИА Новости член СПЧ Александр Брод.Он добавил, что на встрече члены СПЧ планируют поднять широкий круг тем.Путин ежегодно встречается с членами СПЧ. В 2020 и 2019 годах такие встречи состоялись 10 декабря, а в 2018 году - 11 декабря, вскоре после плановой ротации состава Совета по правам человека.

https://ria.ru/20211103/prestuplenie-1757541940.html

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2021

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владимир путин, александр брод, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев