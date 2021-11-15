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Глава СПЧ назвал возможную дату встречи с Путиным
Глава СПЧ назвал возможную дату встречи с Путиным - РИА Новости, 15.11.2021
Глава СПЧ назвал возможную дату встречи с Путиным
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев подтвердил РИА Новости, что встреча членов совета с... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:10
2021-11-15T11:10
владимир путин
александр брод
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев подтвердил РИА Новости, что встреча членов совета с президентом России Владимиром Путиным может пройти в районе 10 декабря, и сообщил, что его коллеги готовят несколько десятков тем для обсуждения.Ранее о том, что встреча намечена на 10 декабря, сообщил РИА Новости член СПЧ Александр Брод.Он добавил, что на встрече члены СПЧ планируют поднять широкий круг тем.Путин ежегодно встречается с членами СПЧ. В 2020 и 2019 годах такие встречи состоялись 10 декабря, а в 2018 году - 11 декабря, вскоре после плановой ротации состава Совета по правам человека.
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владимир путин, александр брод, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев
11:10 15.11.2021
 
Глава СПЧ назвал возможную дату встречи с Путиным

Валерий Фадеев: встреча Путина с СПЧ может пройти около 10 декабря, готовим десятки тем

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках климатического саммита ООН
Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках климатического саммита ООН - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев подтвердил РИА Новости, что встреча членов совета с президентом России Владимиром Путиным может пройти в районе 10 декабря, и сообщил, что его коллеги готовят несколько десятков тем для обсуждения.
Ранее о том, что встреча намечена на 10 декабря, сообщил РИА Новости член СПЧ Александр Брод.
"Надеемся, что она пройдет, как обычно, в районе 10 декабря", - сказал Фадеев РИА Новости.
Он добавил, что на встрече члены СПЧ планируют поднять широкий круг тем.
"Коллеги готовятся, прошли заседания всех комиссий. Очень много тем, несколько десятков", - сообщил глава СПЧ.
Путин ежегодно встречается с членами СПЧ. В 2020 и 2019 годах такие встречи состоялись 10 декабря, а в 2018 году - 11 декабря, вскоре после плановой ротации состава Совета по правам человека.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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Владимир ПутинАлександр БродСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Валерий Фадеев
 
 
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