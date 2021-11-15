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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20211115/promkompleks-1759096116.html
С начала года четыре предприятия Москвы получили статус промкомплекса
С начала года четыре предприятия Москвы получили статус промкомплекса - РИА Новости, 15.11.2021
С начала года четыре предприятия Москвы получили статус промкомплекса
Четыре столичных промпредприятия с начала 2021 года получили статус промышленного комплекса, дающий право на значительные налоговые льготы, сообщает... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:38
2021-11-15T12:38
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
новости компаний - экономика
москва
александр прохоров
владимир ефимов (политик)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Четыре столичных промпредприятия с начала 2021 года получили статус промышленного комплекса, дающий право на значительные налоговые льготы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Для предприятий со статусом промкомплекса региональная часть налога на прибыль снижена до 13,5%, вдвое сокращен налог на имущество и на 80% снижен земельный налог. Также для них уменьшается на 80% арендная плата за землю. Таким образом, общая сумма экономии этих четырех предприятий может составить более 37 миллионов рублей в год, уточняется в сообщении."Четыре производства, получившие статус промышленного комплекса в 2021 году, обеспечивают работой более трех тысяч жителей города. Всего статус промышленного комплекса уже получили свыше 60 предприятий, на которых трудятся около 71 тысячи человек. За пять лет совокупный объем инвестиций этих производств составил 35,5 миллиарда рублей. Полученный статус позволяет всем промышленным комплексам экономить порядка 1,7 миллиарда рублей в год", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В этом году статус получили Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова, московский завод плавленых сыров "Карат", Центральный институт травматологии и ортопедии имени Приорова, а также производитель хлеба и мучных кондитерских изделий "Фацер"."Фацер" – одно из последних предприятий, получивших статус промышленного комплекса. Теперь оно сможет ежегодно экономить порядка 23,6 миллиона рублей и направлять дополнительные средства на развитие производства и решение других приоритетных задач. За пять лет объем инвестиций компании превысил 700 миллионов рублей, а среднемесячная зарплата сотрудников составляет более 75 тысяч рублей", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.Претендовать на получение статуса могут зарегистрированные в Москве обрабатывающие производства, а также предприятия, работающие в сфере научных исследований и разработок. Компания должна соответствовать ряду финансовых показателей, например, по объему инвестиций за последние пять лет, фонду оплаты труда, выручке и средней заработной плате.
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новости компаний - экономика, москва, александр прохоров, владимир ефимов (политик)
12:38 15.11.2021
 

С начала года четыре предприятия Москвы получили статус промкомплекса

© РИА Новости / Александр КряжевВыпечка хлебо-булочных изделий в аполлоновской пекарне
Выпечка хлебо-булочных изделий в аполлоновской пекарне - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Четыре столичных промпредприятия с начала 2021 года получили статус промышленного комплекса, дающий право на значительные налоговые льготы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Для предприятий со статусом промкомплекса региональная часть налога на прибыль снижена до 13,5%, вдвое сокращен налог на имущество и на 80% снижен земельный налог. Также для них уменьшается на 80% арендная плата за землю. Таким образом, общая сумма экономии этих четырех предприятий может составить более 37 миллионов рублей в год, уточняется в сообщении.
"Четыре производства, получившие статус промышленного комплекса в 2021 году, обеспечивают работой более трех тысяч жителей города. Всего статус промышленного комплекса уже получили свыше 60 предприятий, на которых трудятся около 71 тысячи человек. За пять лет совокупный объем инвестиций этих производств составил 35,5 миллиарда рублей. Полученный статус позволяет всем промышленным комплексам экономить порядка 1,7 миллиарда рублей в год", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В этом году статус получили Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова, московский завод плавленых сыров "Карат", Центральный институт травматологии и ортопедии имени Приорова, а также производитель хлеба и мучных кондитерских изделий "Фацер".
"Фацер" – одно из последних предприятий, получивших статус промышленного комплекса. Теперь оно сможет ежегодно экономить порядка 23,6 миллиона рублей и направлять дополнительные средства на развитие производства и решение других приоритетных задач. За пять лет объем инвестиций компании превысил 700 миллионов рублей, а среднемесячная зарплата сотрудников составляет более 75 тысяч рублей", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Претендовать на получение статуса могут зарегистрированные в Москве обрабатывающие производства, а также предприятия, работающие в сфере научных исследований и разработок. Компания должна соответствовать ряду финансовых показателей, например, по объему инвестиций за последние пять лет, фонду оплаты труда, выручке и средней заработной плате.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 09:25Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Реорганизацию бывшей промзоны "Серп и Молот" оценили почти в 50 млрд рублей
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыНовости компаний - ЭкономикаМоскваАлександр ПрохоровВладимир Ефимов (политик)
 
 
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