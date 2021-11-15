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Прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-главе Раменского района

Прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-главе Раменского района - РИА Новости, 15.11.2021

Прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-главе Раменского района

Подмосковная прокуратура обжалует оправдательный приговор бывшему главе Раменского района Андрею Кулакову по делу об убийстве его знакомой Евгении Исаенковой,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:17

2021-11-15T15:17

2021-11-15T15:17

происшествия

раменский район

московская область (подмосковье)

раменское

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Подмосковная прокуратура обжалует оправдательный приговор бывшему главе Раменского района Андрею Кулакову по делу об убийстве его знакомой Евгении Исаенковой, сообщается в Telegram-канале ведомства."Прокуратурой Московской области готовится апелляционное представление на приговор, вынесенный Подольским городским судом на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей в отношении бывшего главы администрации Раменского муниципального района", - говорится в сообщении.Дело слушалось с участием коллегии присяжных заседателей, которые 27 октября вынесли оправдательный вердикт. Оглашение судом оправдательного приговора было назначено на 15 ноября.Согласно данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года Кулаков, находясь в салоне автомобиля Исаенковой, в ходе ссоры задушил ее, после чего скрылся с места происшествия. Четвертого мая автомобиль вместе с телом потерпевшей обнаружен сотрудниками полиции. Задержали Кулакова в конце мая, затем арестовали.Из ранее оглашенных показаний Кулакова стало известно, что с Исаенковой они познакомились в 2012 году, их романтические отношения были тайными, однако в 2014 году она скинула переписку супруге Кулакова, после чего тот пообещал порвать с ней.Потом они возобновили отношения, в 2017 году стали общаться ближе, сняли квартиру. Последний секс у них был 30 апреля 2019 года, о ее смерти он, по утверждению защиты, узнал 4 мая, домой вернулся подвыпившим и, по словам супруги, сказал, что провожал Исаенкову в последний путь.Согласно экспертизе, в салоне Mercedes Исаенковой, а также на ее теле и белье обнаружен генетический материал двух мужчин.

раменский район

московская область (подмосковье)

раменское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, раменский район, московская область (подмосковье), раменское