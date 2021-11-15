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В Москве подвели итоги чемпионата по производительности труда
В Москве подвели итоги чемпионата по производительности труда - РИА Новости, 15.11.2021
В Москве подвели итоги чемпионата по производительности труда
В Москве 12 ноября состоялся финал Второго всероссийского чемпионата по производительности. За звание чемпионов боролись 26 команд, показавших лучшие результаты РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:39
2021-11-15T16:39
пресс-релизы
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МОСКВА, 15 ноя - Пресс-служба Центра повышения производительности ВАВТ. В Москве 12 ноября состоялся финал Второго всероссийского чемпионата по производительности. За звание чемпионов боролись 26 команд, показавших лучшие результаты на онлайн-этапе соревнований. Победителями стали: в номинации "Предприятия" – команда ООО "Кубань-Вино из Краснодарского края, в номинации "Региональные органы исполнительной власти/Региональные центры компетенций" – РЦК Челябинской области, в номинации "Вузы" – Национальный исследовательский Томский политехнический университет."Национальный проект "Производительность труда" хорошо разогнался. Его участниками стали более 3000 предприятий. Стал масштабнее и сам чемпионат по производительности – в этом году за звание чемпиона боролись уже 1200 человек: 120 команд из 52 регионов. Опыт принятия решений, который вы получили, обязательно пригодится в работе уже на реальном производстве. Повышение внутренней эффективности компании – это одно из условий для экономического роста в стране: у предприятий растут доходы, у сотрудников заработная плата, у региональных бюджетов налоговые отчисления. Чем больше таких эффективных компаний, тем крепче наша экономика в целом. Поэтому уже с этого года мы дали возможность попробовать свои силы в чемпионате всем желающим, а не только участникам национального проекта. Нашей стране нужны новые идеи и новые решения. Пусть именно ваши станут драйверами изменений во всей экономике", – обратился к финалистам Министр экономического развития Максим Решетников.Отбор на участие в чемпионате прошли 120 команд из 176, направившихзаявки. В их числе представители 70 предприятий, 30 вузов, 14 региональных центров компетенций и 6 региональных органов власти. Основная часть соревнований развернулась в бизнес-симуляторе – виртуальном игровом пространстве, где участники могли управлять тракторным заводом и искать решения, чтобы вывести предприятие в лидеры отрасли. Такой формат дает возможность опробовать разные конкурентные стратегии без реальных рисков для собственной компании."Чемпионат – это прежде всего площадка для обмена экспертизой и видением развития бизнеса среди руководителей из разных отраслей экономики и будущих управленцев. Бизнес-симулятор позволяет участникам переосмыслить свои подходы к повышению эффективности предприятия, по-новому посмотреть на роль каждой функции и подразделения. Большинство российских компаний нуждаются именно в такой экспресс-диагностике системных проблем и свежем взгляде на привычные процессы, это очень полезный опыт", – отметила директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России, руководитель программы "Лидеры производительности" Екатерина Гришина.Первый онлайн-этап чемпионата прошел с 27 сентября по 1 октября 2021 года. Всего финалисты сыграли 8 раундов: 4 в "домашнем" формате (онлайн, без помощи ведущих и экспертов) и 4 – очно, в Москве. Завершающимэтапом стала презентация своих стратегий членам большого экспертного жюри, в состав которого вошли: директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ Александр Молодцов, руководитель программы "Лидеры производительности", директор Центра повышения производительности ВАВТ Екатерина Гришина, генеральный директор "KUKA Robotics в России" Дмитрий Капишников, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг, руководитель программы "Маркетинг и бренд-менеджмент" Британской высшей школы дизайна Андрей Пуртов, первый заместитель председателя Правления МСП Банка Александр Черствов. По итогам всех испытаний определились победители в каждой категории.В категории "Предприятия":I место – ООО "Кубань-Вино", Краснодарский край;II место – ООО "Тосол-Синтез-Инвест", Нижегородская область;III место – ООО "Современные технологии в энергетике и производстве", Свердловская область.В категории "Региональные органы исполнительной власти/Региональные центры компетенций":I место – РЦК Челябинской области;II место – РЦК Ленинградской области;III место – Новгородский РЦК.В категории "Вузы":I место – Национальный исследовательский Томский университет;II место – Новосибирский государственный университет экономики и управления;III место – Тамбовский государственный университет Г.Р. Державина.В рамках церемонии награждения финалистов состоялось подписание соглашения о партнерстве между Центром повышения производительности ВАВТ и Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ). Соглашение положит начало плодотворному сотрудничеству уже на международном уровне, даст возможность проводить стажировки на зарубежных предприятиях и привлекать экспертов АЕБ для обмена опытом в сфере повышения производительности.Чемпионат проводится в рамках национального проекта "Производительность труда" и программы подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности". Организатором выступает Центр повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России при поддержке Министерства экономического развития РФ и РАНХиГС. Программа "Лидеры производительности" создана на базе ВАВТ в партнерстве с ведущими бизнес-школами страны. В настоящее время в ней участвуют представители более 800 предприятий из 71 региона России. Цель обучения – сформировать системный подход к управлению предприятием для роста производительности труда в условиях современного рынка. Всего до конца 2024 года обучение в рамках программе смогут пройти 10 000 руководителей по всей стране.Партнерский материал. 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пресс-релизы
16:39 15.11.2021
 

В Москве подвели итоги чемпионата по производительности труда

CC BY 4.0 / Минэкономразвития России / Финал Второго всероссийского чемпионата по производительности
Финал Второго всероссийского чемпионата по производительности - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
CC BY 4.0 / Минэкономразвития России /
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МОСКВА, 15 ноя - Пресс-служба Центра повышения производительности ВАВТ. В Москве 12 ноября состоялся финал Второго всероссийского чемпионата по производительности. За звание чемпионов боролись 26 команд, показавших лучшие результаты на онлайн-этапе соревнований. Победителями стали: в номинации "Предприятия" – команда ООО "Кубань-Вино из Краснодарского края, в номинации "Региональные органы исполнительной власти/Региональные центры компетенций" – РЦК Челябинской области, в номинации "Вузы" – Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
"Национальный проект "Производительность труда" хорошо разогнался. Его участниками стали более 3000 предприятий. Стал масштабнее и сам чемпионат по производительности – в этом году за звание чемпиона боролись уже 1200 человек: 120 команд из 52 регионов. Опыт принятия решений, который вы получили, обязательно пригодится в работе уже на реальном производстве. Повышение внутренней эффективности компании – это одно из условий для экономического роста в стране: у предприятий растут доходы, у сотрудников заработная плата, у региональных бюджетов налоговые отчисления. Чем больше таких эффективных компаний, тем крепче наша экономика в целом. Поэтому уже с этого года мы дали возможность попробовать свои силы в чемпионате всем желающим, а не только участникам национального проекта. Нашей стране нужны новые идеи и новые решения. Пусть именно ваши станут драйверами изменений во всей экономике", – обратился к финалистам Министр экономического развития Максим Решетников.
Отбор на участие в чемпионате прошли 120 команд из 176, направивших
заявки. В их числе представители 70 предприятий, 30 вузов, 14 региональных центров компетенций и 6 региональных органов власти. Основная часть соревнований развернулась в бизнес-симуляторе – виртуальном игровом пространстве, где участники могли управлять тракторным заводом и искать решения, чтобы вывести предприятие в лидеры отрасли. Такой формат дает возможность опробовать разные конкурентные стратегии без реальных рисков для собственной компании.
"Чемпионат – это прежде всего площадка для обмена экспертизой и видением развития бизнеса среди руководителей из разных отраслей экономики и будущих управленцев. Бизнес-симулятор позволяет участникам переосмыслить свои подходы к повышению эффективности предприятия, по-новому посмотреть на роль каждой функции и подразделения. Большинство российских компаний нуждаются именно в такой экспресс-диагностике системных проблем и свежем взгляде на привычные процессы, это очень полезный опыт", – отметила директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России, руководитель программы "Лидеры производительности" Екатерина Гришина.
Первый онлайн-этап чемпионата прошел с 27 сентября по 1 октября 2021 года. Всего финалисты сыграли 8 раундов: 4 в "домашнем" формате (онлайн, без помощи ведущих и экспертов) и 4 – очно, в Москве. Завершающим
этапом стала презентация своих стратегий членам большого экспертного жюри, в состав которого вошли: директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ Александр Молодцов, руководитель программы "Лидеры производительности", директор Центра повышения производительности ВАВТ Екатерина Гришина, генеральный директор "KUKA Robotics в России" Дмитрий Капишников, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг, руководитель программы "Маркетинг и бренд-менеджмент" Британской высшей школы дизайна Андрей Пуртов, первый заместитель председателя Правления МСП Банка Александр Черствов. По итогам всех испытаний определились победители в каждой категории.
В категории "Предприятия":
I место – ООО "Кубань-Вино", Краснодарский край;
II место – ООО "Тосол-Синтез-Инвест", Нижегородская область;
III место – ООО "Современные технологии в энергетике и производстве", Свердловская область.
В категории "Региональные органы исполнительной власти/Региональные центры компетенций":
I место – РЦК Челябинской области;
II место – РЦК Ленинградской области;
III место – Новгородский РЦК.
В категории "Вузы":
I место – Национальный исследовательский Томский университет;
II место – Новосибирский государственный университет экономики и управления;
III место – Тамбовский государственный университет Г.Р. Державина.
В рамках церемонии награждения финалистов состоялось подписание соглашения о партнерстве между Центром повышения производительности ВАВТ и Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ). Соглашение положит начало плодотворному сотрудничеству уже на международном уровне, даст возможность проводить стажировки на зарубежных предприятиях и привлекать экспертов АЕБ для обмена опытом в сфере повышения производительности.
Чемпионат проводится в рамках национального проекта "Производительность труда" и программы подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности". Организатором выступает Центр повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России при поддержке Министерства экономического развития РФ и РАНХиГС. Программа "Лидеры производительности" создана на базе ВАВТ в партнерстве с ведущими бизнес-школами страны. В настоящее время в ней участвуют представители более 800 предприятий из 71 региона России. Цель обучения – сформировать системный подход к управлению предприятием для роста производительности труда в условиях современного рынка. Всего до конца 2024 года обучение в рамках программе смогут пройти 10 000 руководителей по всей стране.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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