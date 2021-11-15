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Главы Северной Осетии и Ингушетии обсудили конфликт жителей со стрельбой

Главы Северной Осетии и Ингушетии обсудили конфликт жителей со стрельбой - РИА Новости, 15.11.2021

Главы Северной Осетии и Ингушетии обсудили конфликт жителей со стрельбой

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что обсудил с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым произошедший на прошлой неделе конфликт со стрельбой между РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:41

2021-11-15T12:41

2021-11-15T12:41

происшествия

республика ингушетия

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

махмуд-али калиматов

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ПЯТИГОРСК, 15 ноя - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что обсудил с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым произошедший на прошлой неделе конфликт со стрельбой между жителями регионов во Владикавказе.Ранее МВД по Северной Осетии сообщило, что 10 ноября на автозаправочной станции, расположенной на Карцинском шоссе города Владикавказа, между несколькими молодыми людьми произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого было применено травматическое оружие. По данным ведомства, после инцидента были задержаны четверо жителей республики от 21 до 30 лет, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В социальных сетях сообщалось, что конфликт произошёл между жителями Северной Осетии и Ингушетии.Глава МВД Северной Осетии Михаил Скоков отметил, что в республике обсуждается вопрос о том, что "возбуждаем уголовные дела и будем привлекать якобы одну сторону конфликта". "Это совершенно неправильно, для всех один раз говорю, довожу до сведения, чтобы не было кривотолков. Действительно, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", часть 2 статьи 213 УК РФ. Но вместе с тем возбуждено по факту событий. Имеется видео, и потому естественно, будет объективное, непредвзятое отношение. Кто виновен, тот будет привлечён к административной или к уголовной ответственности. Естественно, держим на особом контроле", - сказал Скоков в ходе совещания.

https://ria.ru/20211115/strelba-1759060924.html

республика ингушетия

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происшествия, республика ингушетия, республика северная осетия - алания, сергей меняйло, махмуд-али калиматов