https://ria.ru/20211115/proisshestvie-1759065923.html
Житель Сахалина украл собаку и съел ее
Житель Сахалина украл собаку и съел ее - РИА Новости, 15.11.2021
Житель Сахалина украл собаку и съел ее
Житель Макаровского района Сахалинской области украл собаку и приготовил из нее блюдо, сообщило УМВД России по Сахалинской области. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:35
2021-11-15T10:35
2021-11-15T10:37
происшествия
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Житель Макаровского района Сахалинской области украл собаку и приготовил из нее блюдо, сообщило УМВД России по Сахалинской области."Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Макаровскому городскому округу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к краже 36-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что гражданин похитил собаку с целью дальнейшего ее убийства и употребления в пищу", — говорится в сообщении пресс-службы.Собаку украли вместе с цепью и ошейником. Общая сумма ущерба составила 90 тысяч рублей.Возбуждено два уголовных дела по статьям "Кража" и "Жестокое обращение с животными".
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происшествия, сахалинская область
10:35 15.11.2021 (обновлено: 10:37 15.11.2021)
Житель Сахалина украл собаку и съел ее
Житель Сахалина украл собаку с цепи и съел ее