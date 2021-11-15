https://ria.ru/20211115/proisshestvie-1759064835.html

В Красноярском крае чиновника обвинили в злоупотреблении полномочиями

В Красноярском крае чиновника обвинили в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 15.11.2021

В Красноярском крае чиновника обвинили в злоупотреблении полномочиями

Заместитель главы департамента городского хозяйства Красноярска Сергей Супрун задержан по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:29

2021-11-15T10:29

2021-11-15T10:29

происшествия

красноярск

жкх

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КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Заместитель главы департамента городского хозяйства Красноярска Сергей Супрун задержан по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее ряд местных СМИ сообщил, что Супрун задержан силовиками во время обысков в департаменте горхозяйства Красноярска.Он также добавил, что в данный момент возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. В департаменте горхозяйства РИА Новости сообщили, что в учреждении работали силовики, но не назвали ни деталей дела, ни работавшее ведомство.Собеседник агентства добавил, что дело связано с бывшим местом работы чиновника в муниципальном предприятии "МУК Красноярское".

https://realty.ria.ru/20211111/zastroyschitsa-1758559350.html

красноярск

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2021

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происшествия, красноярск, жкх