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В Красноярском крае чиновника обвинили в злоупотреблении полномочиями
В Красноярском крае чиновника обвинили в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 15.11.2021
В Красноярском крае чиновника обвинили в злоупотреблении полномочиями
Заместитель главы департамента городского хозяйства Красноярска Сергей Супрун задержан по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:29
2021-11-15T10:29
2021-11-15T10:29
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КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Заместитель главы департамента городского хозяйства Красноярска Сергей Супрун задержан по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее ряд местных СМИ сообщил, что Супрун задержан силовиками во время обысков в департаменте горхозяйства Красноярска.Он также добавил, что в данный момент возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. В департаменте горхозяйства РИА Новости сообщили, что в учреждении работали силовики, но не назвали ни деталей дела, ни работавшее ведомство.Собеседник агентства добавил, что дело связано с бывшим местом работы чиновника в муниципальном предприятии "МУК Красноярское".
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происшествия, красноярск, жкх
В Красноярском крае чиновника обвинили в злоупотреблении полномочиями
Источник: красноярский чиновник задержан по делу о злоупотреблении полномочиями
КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Заместитель главы департамента городского хозяйства Красноярска Сергей Супрун задержан по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее ряд местных СМИ сообщил, что Супрун задержан силовиками во время обысков в департаменте горхозяйства Красноярска
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"Являясь руководителем муниципального предприятия, перед увольнением поручил включить в расчет незаконные дополнительные суммы. По первому эпизоду 270 тысяч рублей. Он задержан на 48 часов, решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о Супруне.
Он также добавил, что в данный момент возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. В департаменте горхозяйства РИА Новости сообщили, что в учреждении работали силовики, но не назвали ни деталей дела, ни работавшее ведомство.
Собеседник агентства добавил, что дело связано с бывшим местом работы чиновника в муниципальном предприятии "МУК Красноярское".