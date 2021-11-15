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"Единая Россия" ведет консультации с экспертами о проекте по QR-кодам

"Единая Россия" ведет консультации с экспертами о проекте по QR-кодам - РИА Новости, 15.11.2021

"Единая Россия" ведет консультации с экспертами о проекте по QR-кодам

"Единая Россия" ведет консультации с экспертами, представителями кабмина, Минздравом, Роспотребнадзором о законодательной инициативе правительства о введении... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:47

2021-11-15T16:47

2021-11-15T16:59

распространение коронавируса

единая россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

общество

госдума рф

владимир васильев

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. "Единая Россия" ведет консультации с экспертами, представителями кабмина, Минздравом, Роспотребнадзором о законодательной инициативе правительства о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и при транспортных перевозках, заявил руководитель думской фракции единороссов Владимир Васильев."В адрес "Единой России" приходит много обращений. Мы видим, что люди обеспокоены, и внимательно анализируем ситуацию, ведем консультации с экспертным сообществом, с представителями кабинета министров, Минздравом, Роспотребнадзором. Нам важно детально обсудить законопроекты и вынести взвешенное решение", - сказал Васильев журналистам.Также он отметил, что законопроект об использовании QR-кодов будет направлен для обсуждения в регионы."Высказать свое мнение по нему смогут все члены региональных парламентов", - подчеркнул Васильев.В пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, общество, госдума рф, владимир васильев, здоровье - общество