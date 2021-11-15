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"Единая Россия" ведет консультации с экспертами о проекте по QR-кодам
"Единая Россия" ведет консультации с экспертами о проекте по QR-кодам - РИА Новости, 15.11.2021
"Единая Россия" ведет консультации с экспертами о проекте по QR-кодам
"Единая Россия" ведет консультации с экспертами, представителями кабмина, Минздравом, Роспотребнадзором о законодательной инициативе правительства о введении... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:47
2021-11-15T16:47
2021-11-15T16:59
распространение коронавируса
единая россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. "Единая Россия" ведет консультации с экспертами, представителями кабмина, Минздравом, Роспотребнадзором о законодательной инициативе правительства о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и при транспортных перевозках, заявил руководитель думской фракции единороссов Владимир Васильев."В адрес "Единой России" приходит много обращений. Мы видим, что люди обеспокоены, и внимательно анализируем ситуацию, ведем консультации с экспертным сообществом, с представителями кабинета министров, Минздравом, Роспотребнадзором. Нам важно детально обсудить законопроекты и вынести взвешенное решение", - сказал Васильев журналистам.Также он отметил, что законопроект об использовании QR-кодов будет направлен для обсуждения в регионы."Высказать свое мнение по нему смогут все члены региональных парламентов", - подчеркнул Васильев.В пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, общество, госдума рф, владимир васильев, здоровье - общество
16:47 15.11.2021 (обновлено: 16:59 15.11.2021)
"Единая Россия" ведет консультации с экспертами о проекте по QR-кодам
"Единая Россия" ведет консультации с экспертами и Минздравом о проекте по QR-кодам