https://ria.ru/20211115/prichaschatsya-1759081108.html

В РПЦ пояснили, можно ли причащаться в гражданском браке

В РПЦ пояснили, можно ли причащаться в гражданском браке - РИА Новости, 15.11.2021

В РПЦ пояснили, можно ли причащаться в гражданском браке

Люди, состоящие в гражданском браке не могут быть допущены до причастия, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:42

2021-11-15T11:42

2021-11-15T11:42

религия

митрополит волоколамский иларион

московский патриархат

религия

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МОСКВА, 15 ноя –РИА Новости. Люди, состоящие в гражданском браке не могут быть допущены до причастия, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".Митрополит Иларион отметил, что сегодня выражение "гражданский брак" употребляется в двух смыслах. В первом речь может идти о браке, который зарегистрирован в ЗАГСе, но по тем или иным причинам совершить венчание невозможно. Например, если супруг неверующий. В этом случае препятствий для того, чтобы причащаться, нет."А если под гражданским браком понимается незарегистрированное сожительство, тогда вы не должны быть допущены до причастия до тех пор, пока вы не зарегистрируете свой брак", – объяснил митрополит Иларион.Он также напомнил, что Православная церковь считает брак полноценным, если он освящен таинством венчания. Но бывают ситуации, когда это невозможно. Например, если один из супругов не принадлежит к православной вере.Тогда, по словам митрополита Илариона, вступает в силу правило, которое сформулировал еще апостол Павел: "неверующий муж освящается женою верующей, а неверующая жена освящается мужем верующим".

https://ria.ru/20211111/tserkov-1758665108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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митрополит волоколамский иларион, московский патриархат, религия