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Прибыль Новикомбанка за 9 месяцев составила 8,6 млрд рублей
Прибыль Новикомбанка за 9 месяцев составила 8,6 млрд рублей - РИА Новости, 15.11.2021
Прибыль Новикомбанка за 9 месяцев составила 8,6 млрд рублей
По итогам 9 месяцев текущего года Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, получил прибыль по РСБУ в размере 8,6 миллиардов рублей. Объем собственных... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T20:16
2021-11-15T20:16
новости компаний - экономика
ростех
новикомбанк
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. По итогам 9 месяцев текущего года Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, получил прибыль по РСБУ в размере 8,6 миллиардов рублей. Объем собственных средств (капитала) Новикомбанка увеличился на 9% - до 66 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка."Положительный финансовый результат деятельности Новикомбанка обеспечен формированием качественного кредитного портфеля, расширением кредитования ключевых клиентов – предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности.Объем выданных юридическим лицам с 1 января по 1 октября 2021 года кредитов увеличился до 421 миллиарда рублей. Наибольшая доля кредитного портфеля сформирована за счет кредитов, предоставленных предприятиям авиационной, радиоэлектронной промышленности, судостроения и прочих высокотехнологичных отраслей экономики.Кроме того, Новикомбанк продемонстрировал активное развитие розничного направления - за 9 месяцев текущего года объем кредитов, выданных физическим лицам, увеличился на 61%, с 6,4 миллиардов до 10,4 миллиардов рублей", - говорится в пресс-релизе.По словам председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой, кредитование флагманов отечественной промышленности, определенное в качестве стратегического приоритета, обеспечило устойчивый рост ключевых показателей деятельности."Новикомбанк стабильно поддерживает ведущие предприятия высокотехнологичных отраслей, участвует в реализации национальных проектов и постоянно расширяет линейку финансовых инструментов, активно участвует в формировании консолидированной позиции банковского сообщества по вопросам развития финансового рынка. Сегодня мы предлагаем своим клиентам максимально эффективные решения, позволяющие значительно снижать издержки, в срок запускать стратегически важные для страны проекты, содействуя росту российской экономики", - сказала Георгиева.
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новости компаний - экономика, ростех, новикомбанк
20:16 15.11.2021
 

Прибыль Новикомбанка за 9 месяцев составила 8,6 млрд рублей

© Фото : пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк
Новикомбанк - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. По итогам 9 месяцев текущего года Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, получил прибыль по РСБУ в размере 8,6 миллиардов рублей. Объем собственных средств (капитала) Новикомбанка увеличился на 9% - до 66 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
"Положительный финансовый результат деятельности Новикомбанка обеспечен формированием качественного кредитного портфеля, расширением кредитования ключевых клиентов – предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности.
Объем выданных юридическим лицам с 1 января по 1 октября 2021 года кредитов увеличился до 421 миллиарда рублей. Наибольшая доля кредитного портфеля сформирована за счет кредитов, предоставленных предприятиям авиационной, радиоэлектронной промышленности, судостроения и прочих высокотехнологичных отраслей экономики.
Кроме того, Новикомбанк продемонстрировал активное развитие розничного направления - за 9 месяцев текущего года объем кредитов, выданных физическим лицам, увеличился на 61%, с 6,4 миллиардов до 10,4 миллиардов рублей", - говорится в пресс-релизе.
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 17:52
Чистая прибыль Новикомбанка по МСФО в I полугодии составила 6 млрд рублей
По словам председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой, кредитование флагманов отечественной промышленности, определенное в качестве стратегического приоритета, обеспечило устойчивый рост ключевых показателей деятельности.
"Новикомбанк стабильно поддерживает ведущие предприятия высокотехнологичных отраслей, участвует в реализации национальных проектов и постоянно расширяет линейку финансовых инструментов, активно участвует в формировании консолидированной позиции банковского сообщества по вопросам развития финансового рынка. Сегодня мы предлагаем своим клиентам максимально эффективные решения, позволяющие значительно снижать издержки, в срок запускать стратегически важные для страны проекты, содействуя росту российской экономики", - сказала Георгиева.
 
Новости компаний - ЭкономикаРостехНовикомбанк
 
 
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