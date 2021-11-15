https://ria.ru/20211115/pribyl-1759194364.html

Прибыль Новикомбанка за 9 месяцев составила 8,6 млрд рублей

Прибыль Новикомбанка за 9 месяцев составила 8,6 млрд рублей - РИА Новости, 15.11.2021

Прибыль Новикомбанка за 9 месяцев составила 8,6 млрд рублей

По итогам 9 месяцев текущего года Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, получил прибыль по РСБУ в размере 8,6 миллиардов рублей. Объем собственных... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T20:16

2021-11-15T20:16

2021-11-15T20:16

новости компаний - экономика

ростех

новикомбанк

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. По итогам 9 месяцев текущего года Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, получил прибыль по РСБУ в размере 8,6 миллиардов рублей. Объем собственных средств (капитала) Новикомбанка увеличился на 9% - до 66 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка."Положительный финансовый результат деятельности Новикомбанка обеспечен формированием качественного кредитного портфеля, расширением кредитования ключевых клиентов – предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности.Объем выданных юридическим лицам с 1 января по 1 октября 2021 года кредитов увеличился до 421 миллиарда рублей. Наибольшая доля кредитного портфеля сформирована за счет кредитов, предоставленных предприятиям авиационной, радиоэлектронной промышленности, судостроения и прочих высокотехнологичных отраслей экономики.Кроме того, Новикомбанк продемонстрировал активное развитие розничного направления - за 9 месяцев текущего года объем кредитов, выданных физическим лицам, увеличился на 61%, с 6,4 миллиардов до 10,4 миллиардов рублей", - говорится в пресс-релизе.По словам председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой, кредитование флагманов отечественной промышленности, определенное в качестве стратегического приоритета, обеспечило устойчивый рост ключевых показателей деятельности."Новикомбанк стабильно поддерживает ведущие предприятия высокотехнологичных отраслей, участвует в реализации национальных проектов и постоянно расширяет линейку финансовых инструментов, активно участвует в формировании консолидированной позиции банковского сообщества по вопросам развития финансового рынка. Сегодня мы предлагаем своим клиентам максимально эффективные решения, позволяющие значительно снижать издержки, в срок запускать стратегически важные для страны проекты, содействуя росту российской экономики", - сказала Георгиева.

https://ria.ru/20210831/pribyl-1748049254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, ростех, новикомбанк