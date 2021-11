https://ria.ru/20211115/premiya-1759175884.html

Объявлены лауреаты международной премии "Культура онлайн"

Объявлены лауреаты международной премии "Культура онлайн" - РИА Новости, 15.11.2021

Объявлены лауреаты международной премии "Культура онлайн"

Лауреаты международной премии "Культура онлайн" объявлены в понедельник в ходе трансляции на портале премии, среди них проект Третьяковской галереи "Моя... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T18:32

2021-11-15T18:32

2021-11-15T18:32

культура

третьяковская галерея

юрий башмет

российский фонд культуры

марина лошак

сергей кузнецов (архитектор)

музеи

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603614306_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_567e128e065927cd05786969a7addc78.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Лауреаты международной премии "Культура онлайн" объявлены в понедельник в ходе трансляции на портале премии, среди них проект Третьяковской галереи "Моя Третьяковка", интернет-проект Государственного Эрмитажа Hermitage Online, "Мобильный художественный театр" креативной студии "История будущего".В список финалистов, набравших наибольшее количество баллов, вошли 35 проектов.Лауреатами в номинации "Лучший просветительский проект" стали "Моя Третьяковка", "Культурная геймификация" - "Мобильный художественный театр" креативной студии "История будущего", "Диджитал-трансформация: из офлайна в онлайн" - Online 20th ASSITEJ World Congress on Theatre for Children, организатор – International Association of Theatre for Children and Young People.Победителем в номинации "Лучшее IT-решение для культурной сферы" объявлен [AR]T Museum, организатор – Cuseum. А "Лучшей коллаборацией" стал проект "фильм "Слепок", организатор – международный фестиваль Context. Diana Vishneva совместно с Пушкинским музеем и Aksenov Family Foundation. В номинации "Лучшая SMM-кампания" сразу два победителя: "Блог об искусстве, культуре и развитии Анастасии Коноваловой" и проект "Хот Культур"."Лучшим онлайн-проектом" стал "Марафон юношеских оркестров мира" (организатор – "Русское концертное агентство"), второе место в номинации занял International Online Theatre Festival (организатор – TheTheatreTimes.com), третье – интернет-проект Государственного Эрмитажа Hermitage Online.Также Российский фонд культуры учредил дополнительную номинацию "Специальный приз Российского фонда культуры", ее лауреатом стал проект "Собор: Скрытые знаки и потайные двери. VR-тур", появившийся в результате сотрудничества Кафедрального собора в Калининграде с командой Franema.В экспертный совет вошли восемь деятелей культуры, представители СМИ, эксперты по стратегическим коммуникациям, в частности, музыкант, дирижер, народный артист РФ Юрий Башмет, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, заслуженный деятель искусств РФ Семен Михайловский и другие.Международная премия "Культура онлайн" впервые была учреждена в 2020 году в связи с ускоренным развитием цифровизации среди учреждений культуры и с целью поощрения культурных учреждений, которые осуществляли или осуществляют свою деятельность в онлайн-формате или с применением IT-технологий. В 2021 году премия предполагает награждение лучших проектов в сфере культуры с реализацией с 1 ноября 2020 года. Организатором международной премии "Культура онлайн" в 2021 году выступает Российский фонд культуры.

https://ria.ru/20211012/muzey-1754078273.html

https://ria.ru/20211109/pushkinskiy-1758052861.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

третьяковская галерея, юрий башмет, российский фонд культуры, марина лошак, сергей кузнецов (архитектор), музеи, новости культуры