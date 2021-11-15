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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211115/premiya-1759175884.html
Объявлены лауреаты международной премии "Культура онлайн"
Объявлены лауреаты международной премии "Культура онлайн" - РИА Новости, 15.11.2021
Объявлены лауреаты международной премии "Культура онлайн"
Лауреаты международной премии "Культура онлайн" объявлены в понедельник в ходе трансляции на портале премии, среди них проект Третьяковской галереи "Моя... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:32
2021-11-15T18:32
культура
третьяковская галерея
юрий башмет
российский фонд культуры
марина лошак
сергей кузнецов (архитектор)
музеи
новости культуры
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Лауреаты международной премии "Культура онлайн" объявлены в понедельник в ходе трансляции на портале премии, среди них проект Третьяковской галереи "Моя Третьяковка", интернет-проект Государственного Эрмитажа Hermitage Online, "Мобильный художественный театр" креативной студии "История будущего".В список финалистов, набравших наибольшее количество баллов, вошли 35 проектов.Лауреатами в номинации "Лучший просветительский проект" стали "Моя Третьяковка", "Культурная геймификация" - "Мобильный художественный театр" креативной студии "История будущего", "Диджитал-трансформация: из офлайна в онлайн" - Online 20th ASSITEJ World Congress on Theatre for Children, организатор – International Association of Theatre for Children and Young People.Победителем в номинации "Лучшее IT-решение для культурной сферы" объявлен [AR]T Museum, организатор – Cuseum. А "Лучшей коллаборацией" стал проект "фильм "Слепок", организатор – международный фестиваль Context. Diana Vishneva совместно с Пушкинским музеем и Aksenov Family Foundation. В номинации "Лучшая SMM-кампания" сразу два победителя: "Блог об искусстве, культуре и развитии Анастасии Коноваловой" и проект "Хот Культур"."Лучшим онлайн-проектом" стал "Марафон юношеских оркестров мира" (организатор – "Русское концертное агентство"), второе место в номинации занял International Online Theatre Festival (организатор – TheTheatreTimes.com), третье – интернет-проект Государственного Эрмитажа Hermitage Online.Также Российский фонд культуры учредил дополнительную номинацию "Специальный приз Российского фонда культуры", ее лауреатом стал проект "Собор: Скрытые знаки и потайные двери. VR-тур", появившийся в результате сотрудничества Кафедрального собора в Калининграде с командой Franema.В экспертный совет вошли восемь деятелей культуры, представители СМИ, эксперты по стратегическим коммуникациям, в частности, музыкант, дирижер, народный артист РФ Юрий Башмет, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, заслуженный деятель искусств РФ Семен Михайловский и другие.Международная премия "Культура онлайн" впервые была учреждена в 2020 году в связи с ускоренным развитием цифровизации среди учреждений культуры и с целью поощрения культурных учреждений, которые осуществляли или осуществляют свою деятельность в онлайн-формате или с применением IT-технологий. В 2021 году премия предполагает награждение лучших проектов в сфере культуры с реализацией с 1 ноября 2020 года. Организатором международной премии "Культура онлайн" в 2021 году выступает Российский фонд культуры.
https://ria.ru/20211012/muzey-1754078273.html
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третьяковская галерея, юрий башмет, российский фонд культуры, марина лошак, сергей кузнецов (архитектор), музеи, новости культуры
18:32 15.11.2021
 
Объявлены лауреаты международной премии "Культура онлайн"

Объявлены лауреаты международной премии "Культура онлайн"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева (слева) и директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак на премьере фильма "Слепок" в киноцентре "Октябрь". Картина "Слепок" - кросс-медийный проект про синтез искусств.
Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева (слева) и директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак на премьере фильма Слепок в киноцентре Октябрь. Картина Слепок - кросс-медийный проект про синтез искусств. - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Лауреаты международной премии "Культура онлайн" объявлены в понедельник в ходе трансляции на портале премии, среди них проект Третьяковской галереи "Моя Третьяковка", интернет-проект Государственного Эрмитажа Hermitage Online, "Мобильный художественный театр" креативной студии "История будущего".
В список финалистов, набравших наибольшее количество баллов, вошли 35 проектов.
Лауреатами в номинации "Лучший просветительский проект" стали "Моя Третьяковка", "Культурная геймификация" - "Мобильный художественный театр" креативной студии "История будущего", "Диджитал-трансформация: из офлайна в онлайн" - Online 20th ASSITEJ World Congress on Theatre for Children, организатор – International Association of Theatre for Children and Young People.
Победителем в номинации "Лучшее IT-решение для культурной сферы" объявлен [AR]T Museum, организатор – Cuseum. А "Лучшей коллаборацией" стал проект "фильм "Слепок", организатор – международный фестиваль Context. Diana Vishneva совместно с Пушкинским музеем и Aksenov Family Foundation. В номинации "Лучшая SMM-кампания" сразу два победителя: "Блог об искусстве, культуре и развитии Анастасии Коноваловой" и проект "Хот Культур".
"Лучшим онлайн-проектом" стал "Марафон юношеских оркестров мира" (организатор – "Русское концертное агентство"), второе место в номинации занял International Online Theatre Festival (организатор – TheTheatreTimes.com), третье – интернет-проект Государственного Эрмитажа Hermitage Online.
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
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Также Российский фонд культуры учредил дополнительную номинацию "Специальный приз Российского фонда культуры", ее лауреатом стал проект "Собор: Скрытые знаки и потайные двери. VR-тур", появившийся в результате сотрудничества Кафедрального собора в Калининграде с командой Franema.
В экспертный совет вошли восемь деятелей культуры, представители СМИ, эксперты по стратегическим коммуникациям, в частности, музыкант, дирижер, народный артист РФ Юрий Башмет, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, заслуженный деятель искусств РФ Семен Михайловский и другие.
Международная премия "Культура онлайн" впервые была учреждена в 2020 году в связи с ускоренным развитием цифровизации среди учреждений культуры и с целью поощрения культурных учреждений, которые осуществляли или осуществляют свою деятельность в онлайн-формате или с применением IT-технологий. В 2021 году премия предполагает награждение лучших проектов в сфере культуры с реализацией с 1 ноября 2020 года. Организатором международной премии "Культура онлайн" в 2021 году выступает Российский фонд культуры.
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