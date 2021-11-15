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Женщина и двое детей погибли при пожаре в доме в Челябинской области
Женщина и двое детей погибли при пожаре в доме в Челябинской области - РИА Новости, 15.11.2021
Женщина и двое детей погибли при пожаре в доме в Челябинской области
Женщина с двумя маленькими детьми погибла в понедельник при пожаре в садовом доме в дачном поселке в Копейске Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:42
2021-11-15T18:42
происшествия
челябинская область
копейск
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Женщина с двумя маленькими детьми погибла в понедельник при пожаре в садовом доме в дачном поселке в Копейске Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.По данным пресс-центра, в понедельник в 15.55 (13.55 мск) на центральный пункт пожарной связи Копейского гарнизона поступило сообщение о пожаре в СНТ "Станкостроитель-3" Копейского городского округа. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение двухэтажного садового дома и надворных построек на общей площади 50 квадратных метров.Причину возникновения пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания, направлена испытательная пожарная лаборатория, также на месте работает психолог Копейского пожарно-спасательного отряда, уточняется в сообщении.Пожар ликвидировали 47 человек и 14 единиц техники, поясняется в сообщении.Прокуратура региона сообщает, что организовала проверку в связи с пожаром."В ходе надзорных мероприятий прокуратурой с привлечением специалистов будет проверено соблюдение правил технического обслуживания внутридомового газового оборудования со стороны уполномоченных служб. Также будет дана оценка профилактической работе, проводимой с многодетными семьями по предупреждению нарушений правил пожарной безопасности", - говорится в сообщении.Также прокуратура уточняет, что причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.
https://ria.ru/20211115/pozhar-1759176529.html
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происшествия, челябинская область, копейск, россия
18:42 15.11.2021
 
Женщина и двое детей погибли при пожаре в доме в Челябинской области

Женщина и двое детей погибли при пожаре в доме в Копейске Челябинской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Женщина с двумя маленькими детьми погибла в понедельник при пожаре в садовом доме в дачном поселке в Копейске Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, в понедельник в 15.55 (13.55 мск) на центральный пункт пожарной связи Копейского гарнизона поступило сообщение о пожаре в СНТ "Станкостроитель-3" Копейского городского округа. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение двухэтажного садового дома и надворных построек на общей площади 50 квадратных метров.
"Сотрудникам МЧС удалось достаточно быстро локализовать пожар, ликвидировав его распространение на соседние строения. В ходе тушения пожара были обнаружены трое погибших: мама и двое детей (мальчик четырех лет и полуторагодовалая девочка)", - говорится в сообщении.
Причину возникновения пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания, направлена испытательная пожарная лаборатория, также на месте работает психолог Копейского пожарно-спасательного отряда, уточняется в сообщении.
Пожар ликвидировали 47 человек и 14 единиц техники, поясняется в сообщении.
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Прокуратура региона сообщает, что организовала проверку в связи с пожаром.
"В ходе надзорных мероприятий прокуратурой с привлечением специалистов будет проверено соблюдение правил технического обслуживания внутридомового газового оборудования со стороны уполномоченных служб. Также будет дана оценка профилактической работе, проводимой с многодетными семьями по предупреждению нарушений правил пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
Также прокуратура уточняет, что причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.
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