https://ria.ru/20211115/pozhar-1759177988.html
Женщина и двое детей погибли при пожаре в доме в Челябинской области
Женщина и двое детей погибли при пожаре в доме в Челябинской области - РИА Новости, 15.11.2021
Женщина и двое детей погибли при пожаре в доме в Челябинской области
Женщина с двумя маленькими детьми погибла в понедельник при пожаре в садовом доме в дачном поселке в Копейске Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:42
2021-11-15T18:42
2021-11-15T18:42
происшествия
челябинская область
копейск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Женщина с двумя маленькими детьми погибла в понедельник при пожаре в садовом доме в дачном поселке в Копейске Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.По данным пресс-центра, в понедельник в 15.55 (13.55 мск) на центральный пункт пожарной связи Копейского гарнизона поступило сообщение о пожаре в СНТ "Станкостроитель-3" Копейского городского округа. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение двухэтажного садового дома и надворных построек на общей площади 50 квадратных метров.Причину возникновения пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания, направлена испытательная пожарная лаборатория, также на месте работает психолог Копейского пожарно-спасательного отряда, уточняется в сообщении.Пожар ликвидировали 47 человек и 14 единиц техники, поясняется в сообщении.Прокуратура региона сообщает, что организовала проверку в связи с пожаром."В ходе надзорных мероприятий прокуратурой с привлечением специалистов будет проверено соблюдение правил технического обслуживания внутридомового газового оборудования со стороны уполномоченных служб. Также будет дана оценка профилактической работе, проводимой с многодетными семьями по предупреждению нарушений правил пожарной безопасности", - говорится в сообщении.Также прокуратура уточняет, что причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.
https://ria.ru/20211115/pozhar-1759176529.html
https://ria.ru/20211114/pozhar-1758986473.html
челябинская область
копейск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d80e3e22c1b955ff636b8d27e50241a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, копейск, россия
Женщина и двое детей погибли при пожаре в доме в Челябинской области
Женщина и двое детей погибли при пожаре в доме в Копейске Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости.
Женщина с двумя маленькими детьми погибла в понедельник при пожаре в садовом доме в дачном поселке в Копейске Челябинской области
, сообщил пресс-центр ГУМЧС России
по региону.
По данным пресс-центра, в понедельник в 15.55 (13.55 мск) на центральный пункт пожарной связи Копейского гарнизона поступило сообщение о пожаре в СНТ "Станкостроитель-3" Копейского городского округа. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение двухэтажного садового дома и надворных построек на общей площади 50 квадратных метров.
"Сотрудникам МЧС удалось достаточно быстро локализовать пожар, ликвидировав его распространение на соседние строения. В ходе тушения пожара были обнаружены трое погибших: мама и двое детей (мальчик четырех лет и полуторагодовалая девочка)", - говорится в сообщении.
Причину возникновения пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания, направлена испытательная пожарная лаборатория, также на месте работает психолог Копейского пожарно-спасательного отряда, уточняется в сообщении.
Пожар ликвидировали 47 человек и 14 единиц техники, поясняется в сообщении.
Прокуратура региона сообщает, что организовала проверку в связи с пожаром.
"В ходе надзорных мероприятий прокуратурой с привлечением специалистов будет проверено соблюдение правил технического обслуживания внутридомового газового оборудования со стороны уполномоченных служб. Также будет дана оценка профилактической работе, проводимой с многодетными семьями по предупреждению нарушений правил пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
Также прокуратура уточняет, что причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.