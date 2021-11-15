https://ria.ru/20211115/pozhar-1759177988.html

Женщина и двое детей погибли при пожаре в доме в Челябинской области

Женщина и двое детей погибли при пожаре в доме в Челябинской области - РИА Новости, 15.11.2021

Женщина и двое детей погибли при пожаре в доме в Челябинской области

Женщина с двумя маленькими детьми погибла в понедельник при пожаре в садовом доме в дачном поселке в Копейске Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T18:42

2021-11-15T18:42

2021-11-15T18:42

происшествия

челябинская область

копейск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Женщина с двумя маленькими детьми погибла в понедельник при пожаре в садовом доме в дачном поселке в Копейске Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.По данным пресс-центра, в понедельник в 15.55 (13.55 мск) на центральный пункт пожарной связи Копейского гарнизона поступило сообщение о пожаре в СНТ "Станкостроитель-3" Копейского городского округа. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение двухэтажного садового дома и надворных построек на общей площади 50 квадратных метров.Причину возникновения пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания, направлена испытательная пожарная лаборатория, также на месте работает психолог Копейского пожарно-спасательного отряда, уточняется в сообщении.Пожар ликвидировали 47 человек и 14 единиц техники, поясняется в сообщении.Прокуратура региона сообщает, что организовала проверку в связи с пожаром."В ходе надзорных мероприятий прокуратурой с привлечением специалистов будет проверено соблюдение правил технического обслуживания внутридомового газового оборудования со стороны уполномоченных служб. Также будет дана оценка профилактической работе, проводимой с многодетными семьями по предупреждению нарушений правил пожарной безопасности", - говорится в сообщении.Также прокуратура уточняет, что причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.

https://ria.ru/20211115/pozhar-1759176529.html

https://ria.ru/20211114/pozhar-1758986473.html

челябинская область

копейск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинская область, копейск, россия