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В России не осталось действующих очагов природных пожаров, сообщили в МЧС
В России не осталось действующих очагов природных пожаров, сообщили в МЧС - РИА Новости, 15.11.2021
В России не осталось действующих очагов природных пожаров, сообщили в МЧС
МЧС России отмечает стабилизацию обстановки с природными пожарами на территории страны, действующих очагов возгорания в регионах не зафиксировано, рассказали... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:43
2021-11-15T14:43
2021-11-15T14:43
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. МЧС России отмечает стабилизацию обстановки с природными пожарами на территории страны, действующих очагов возгорания в регионах не зафиксировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Лесопожарная обстановка стабилизирована", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в настоящее время действующие очаги природных пожаров отсутствуют.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество, россия
В России не осталось действующих очагов природных пожаров, сообщили в МЧС
В МЧС сообщили о стабилизации обстановки с природными пожарами в России