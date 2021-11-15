https://ria.ru/20211115/pozhar-1759124789.html

В России не осталось действующих очагов природных пожаров, сообщили в МЧС

В России не осталось действующих очагов природных пожаров, сообщили в МЧС - РИА Новости, 15.11.2021

В России не осталось действующих очагов природных пожаров, сообщили в МЧС

МЧС России отмечает стабилизацию обстановки с природными пожарами на территории страны, действующих очагов возгорания в регионах не зафиксировано, рассказали... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:43

2021-11-15T14:43

2021-11-15T14:43

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747550748_0:98:1040:683_1920x0_80_0_0_2b20b6100b4f3e9a2fa843f02df7c9e2.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. МЧС России отмечает стабилизацию обстановки с природными пожарами на территории страны, действующих очагов возгорания в регионах не зафиксировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Лесопожарная обстановка стабилизирована", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в настоящее время действующие очаги природных пожаров отсутствуют.

https://ria.ru/20210929/borba-1752244396.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество, россия