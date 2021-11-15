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В Липецкой области завели дело после пожара на металлургическом комбинате
В Липецкой области завели дело после пожара на металлургическом комбинате - РИА Новости, 15.11.2021
В Липецкой области завели дело после пожара на металлургическом комбинате
Следствие в Липецкой области возбудило дело о нарушении требований промбезопасности после возгорания на территории металлургического комбината, сообщается на... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:31
2021-11-15T10:31
2021-11-15T10:31
происшествия
липецкая область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Следствие в Липецкой области возбудило дело о нарушении требований промбезопасности после возгорания на территории металлургического комбината, сообщается на сайте СК РФ.Взрыв в одном из цехов металлургического комбината Липецка произошел в 21.14 мск воскресенья. В результате обрушилась кровля по всему периметру. В СК уточнили, что женщина-машинист питателя углеподготовительного цеха с ожогами более 50% тела была госпитализирована. При этом технологический процесс предприятия не нарушен.В СК отметили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
липецкая область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, липецкая область, следственный комитет россии (ск рф)
В Липецкой области завели дело после пожара на металлургическом комбинате
Следствие в Липецкой области возбудило дело после пожара на металлургическом комбинате