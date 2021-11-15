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В Липецкой области завели дело после пожара на металлургическом комбинате

В Липецкой области завели дело после пожара на металлургическом комбинате - РИА Новости, 15.11.2021

В Липецкой области завели дело после пожара на металлургическом комбинате

Следствие в Липецкой области возбудило дело о нарушении требований промбезопасности после возгорания на территории металлургического комбината, сообщается на... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:31

2021-11-15T10:31

2021-11-15T10:31

происшествия

липецкая область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Следствие в Липецкой области возбудило дело о нарушении требований промбезопасности после возгорания на территории металлургического комбината, сообщается на сайте СК РФ.Взрыв в одном из цехов металлургического комбината Липецка произошел в 21.14 мск воскресенья. В результате обрушилась кровля по всему периметру. В СК уточнили, что женщина-машинист питателя углеподготовительного цеха с ожогами более 50% тела была госпитализирована. При этом технологический процесс предприятия не нарушен.В СК отметили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

липецкая область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, липецкая область, следственный комитет россии (ск рф)