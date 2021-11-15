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В России вырастет пошлина на экспорт нефти
В России вырастет пошлина на экспорт нефти - РИА Новости, 15.11.2021
В России вырастет пошлина на экспорт нефти
Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 октября по 14 ноября составила 82,45 доллара за баррель после 76,77 доллара за баррель месяцем ранее; таким... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:28
2021-11-15T13:28
экономика
urals
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 октября по 14 ноября составила 82,45 доллара за баррель после 76,77 доллара за баррель месяцем ранее; таким образом, пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повысится на 6,3 доллара и составит 77,5 доллара за тонну, следует из материалов на сайте Минфина РФ.В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 71,2 доллара за тонну."Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 октября 2021 года по 14 ноября 2021 года составила 82,45357 доллара за баррель, или 601,9 доллара за тонну. Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2021 года повысится на 6,3 доллара и составит 77,5 долларов за тонну", - говорится в сообщении министерства.Пошлина на светлые нефтепродукты и масла вырастет до 23,2 доллара с 21,3 доллара за тонну, на темные - до 77,5 доллара с 71,2 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до 23,2 доллара за тонну с 21,3 доллара, а прямогонного (нафты) - до 42,6 доллара с 39,1 доллара за тонну.Наконец, пошлина на сжиженный газ (СПБТ) составит 168,8 доллара против 134,3 доллара месяцем ранее, на чистые фракции СУГ - 135 долларов против 107,4 доллара, а на кокс - вырастет до 5 долларов за тонну с 4,6 доллара.
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экономика, urals, цены на нефть, россия
13:28 15.11.2021
 
В России вырастет пошлина на экспорт нефти

Минфин: пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря вырастет до 77,5 доллара за тонну

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 октября по 14 ноября составила 82,45 доллара за баррель после 76,77 доллара за баррель месяцем ранее; таким образом, пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повысится на 6,3 доллара и составит 77,5 доллара за тонну, следует из материалов на сайте Минфина РФ.
В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 71,2 доллара за тонну.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
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"Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 октября 2021 года по 14 ноября 2021 года составила 82,45357 доллара за баррель, или 601,9 доллара за тонну. Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2021 года повысится на 6,3 доллара и составит 77,5 долларов за тонну", - говорится в сообщении министерства.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла вырастет до 23,2 доллара с 21,3 доллара за тонну, на темные - до 77,5 доллара с 71,2 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до 23,2 доллара за тонну с 21,3 доллара, а прямогонного (нафты) - до 42,6 доллара с 39,1 доллара за тонну.
Наконец, пошлина на сжиженный газ (СПБТ) составит 168,8 доллара против 134,3 доллара месяцем ранее, на чистые фракции СУГ - 135 долларов против 107,4 доллара, а на кокс - вырастет до 5 долларов за тонну с 4,6 доллара.
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