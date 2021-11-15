https://ria.ru/20211115/popova-1759133062.html

Заболеваемость COVID-19 среди пожилых не снижается, заявила Попова

Заболеваемость COVID-19 среди пожилых не снижается, заявила Попова - РИА Новости, 15.11.2021

Заболеваемость COVID-19 среди пожилых не снижается, заявила Попова

Среди людей в возрасте старше 65 лет нет тенденции снижения заболеваемости коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:12

2021-11-15T15:12

2021-11-15T15:29

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Среди людей в возрасте старше 65 лет нет тенденции снижения заболеваемости коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Но вместе с тем, хочу отметить, что в возрасте старше 65 лет эта тенденция пока не просматривается, здесь нет снижения. И то, о чем сегодня уже говорилось, о необходимости максимально быстрого проведения прививочной кампании среди лиц этой возрастной группы", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус в россии