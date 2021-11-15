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Заболеваемость COVID-19 среди пожилых не снижается, заявила Попова
Заболеваемость COVID-19 среди пожилых не снижается, заявила Попова - РИА Новости, 15.11.2021
Заболеваемость COVID-19 среди пожилых не снижается, заявила Попова
Среди людей в возрасте старше 65 лет нет тенденции снижения заболеваемости коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:12
2021-11-15T15:12
2021-11-15T15:29
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Среди людей в возрасте старше 65 лет нет тенденции снижения заболеваемости коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Но вместе с тем, хочу отметить, что в возрасте старше 65 лет эта тенденция пока не просматривается, здесь нет снижения. И то, о чем сегодня уже говорилось, о необходимости максимально быстрого проведения прививочной кампании среди лиц этой возрастной группы", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус в россии
15:12 15.11.2021 (обновлено: 15:29 15.11.2021)
Заболеваемость COVID-19 среди пожилых не снижается, заявила Попова
Попова: среди пожилых людей уровень заболеваемости COVID-19 не снижается