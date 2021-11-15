https://ria.ru/20211115/polsha-1759120740.html

Польские пограничники заявили о звуках выстрелов со стороны Белоруссии

Польские пограничники заявили о звуках выстрелов со стороны Белоруссии - РИА Новости, 15.11.2021

Польские пограничники заявили о звуках выстрелов со стороны Белоруссии

Польские пограничники утверждают, что постоянно слышат звуки выстрелов и перезаряжания оружия на белорусской стороне границы. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:25

2021-11-15T14:25

2021-11-15T14:41

в мире

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

белоруссия

польша

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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Польские пограничники утверждают, что постоянно слышат звуки выстрелов и перезаряжания оружия на белорусской стороне границы."Мы постоянно слышим выстрелы в отдалении, слышим также, как перезаряжают оружие. Мы слышим это постоянно", - заявила журналистам пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская. При этом представитель Погранстражи заявила, что польские силовики ожидают, что в ближайшее время нелегалы предпримут попытки штурма границы. "Мы ожидаем попытки силового пересечения границы", - сказала она.На границе Белоруссии и Польши в последние недели обострилась обстановка из-за скопления нескольких тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.

https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html

белоруссия

польша

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в мире, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, польша