https://ria.ru/20211115/polsha-1759120740.html
Польские пограничники заявили о звуках выстрелов со стороны Белоруссии
Польские пограничники заявили о звуках выстрелов со стороны Белоруссии - РИА Новости, 15.11.2021
Польские пограничники заявили о звуках выстрелов со стороны Белоруссии
Польские пограничники утверждают, что постоянно слышат звуки выстрелов и перезаряжания оружия на белорусской стороне границы. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:25
2021-11-15T14:25
2021-11-15T14:41
в мире
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
белоруссия
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775756_0:56:2000:1181_1920x0_80_0_0_efcd211a975aff12b66185c2a65ecbfb.jpg
ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Польские пограничники утверждают, что постоянно слышат звуки выстрелов и перезаряжания оружия на белорусской стороне границы."Мы постоянно слышим выстрелы в отдалении, слышим также, как перезаряжают оружие. Мы слышим это постоянно", - заявила журналистам пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская. При этом представитель Погранстражи заявила, что польские силовики ожидают, что в ближайшее время нелегалы предпримут попытки штурма границы. "Мы ожидаем попытки силового пересечения границы", - сказала она.На границе Белоруссии и Польши в последние недели обострилась обстановка из-за скопления нескольких тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html
белоруссия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775756_200:0:2000:1350_1920x0_80_0_0_28ee9f7ac90ff769291be61654321de3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, польша
14:25 15.11.2021 (обновлено: 14:41 15.11.2021)
Польские пограничники заявили о звуках выстрелов со стороны Белоруссии
Польские пограничники заявили о постоянных звуках выстрелов, доносящихся из Белоруссии