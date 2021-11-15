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Эксперт раскритиковал призыв исключать Россию из международных организаций
Эксперт раскритиковал призыв исключать Россию из международных организаций - РИА Новости, 15.11.2021
Эксперт раскритиковал призыв исключать Россию из международных организаций
Бывший замгенсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе назвал... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:18
2021-11-15T14:18
белоруссия
минск
владимир путин
совет безопасности оон
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бывший замгенсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе назвал "неразумным" и "детским" призыв вице-премьера правительства Польши Петра Глиньского исключить Россию и Белоруссию из "ряда международных организаций" и отлучить от участия в международных спортивных соревнованиях из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.В последнее время польские политики часто перекладывают на Россию вину в миграционном кризисе, который наблюдается на границе Белоруссии и Польши. В частности, Глиньский, выдвигая свою идею, мотивировал это необходимостью усилить "международное давление" на Минск и Москву. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть. Он добавил, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе - на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, и посоветовал странам заняться внутренними проблемами. По его словам, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события."Постановка вопроса сама по себе неразумная, на детском уровне. Мигранты - это одна проблема, а спортивные организации - другая, это разные области. Что касается мигрантов, то пусть они решают вопрос с белорусами, при чем здесь Россия? Это у них на границе, между Польшей и Белоруссией, ситуация сложилась. Россия к этому отношения ну никакого не имеет... А постановка вопроса - на нашей границе много мигрантов, надо исключить Россию из спортивных организаций - это в огороде бузина, в Киеве дядька ей-богу", - сказал Орджоникидзе РИА Новости.По его словам, такого рода заявления лишь дискредитируют Глиньского как вице-премьера правительства Польши. "Сразу отношение к нему как к несерьезному человеку, потому что он спутал все что можно в одну кучу. Еще сказал бы из Совбеза ООН исключить Россию. Что-нибудь поумнее придумал бы. Видимо, с образованием у него неважно, и он не знает, что мигранты и спорт - это разные проблемы", - подчеркнул бывший дипломат.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://rsport.ria.ru/20211115/polsha-1759083412.html
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белоруссия, минск, владимир путин, совет безопасности оон, россия
14:18 15.11.2021
 
Эксперт раскритиковал призыв исключать Россию из международных организаций

Экс-замгенсека ООН назвал "детским" призыв исключить Россию из международных организаций

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Сергей Орджоникидзе
Заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Сергей Орджоникидзе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бывший замгенсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе назвал "неразумным" и "детским" призыв вице-премьера правительства Польши Петра Глиньского исключить Россию и Белоруссию из "ряда международных организаций" и отлучить от участия в международных спортивных соревнованиях из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.
В последнее время польские политики часто перекладывают на Россию вину в миграционном кризисе, который наблюдается на границе Белоруссии и Польши. В частности, Глиньский, выдвигая свою идею, мотивировал это необходимостью усилить "международное давление" на Минск и Москву. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть. Он добавил, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе - на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, и посоветовал странам заняться внутренними проблемами. По его словам, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события.
Вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский
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"Постановка вопроса сама по себе неразумная, на детском уровне. Мигранты - это одна проблема, а спортивные организации - другая, это разные области. Что касается мигрантов, то пусть они решают вопрос с белорусами, при чем здесь Россия? Это у них на границе, между Польшей и Белоруссией, ситуация сложилась. Россия к этому отношения ну никакого не имеет... А постановка вопроса - на нашей границе много мигрантов, надо исключить Россию из спортивных организаций - это в огороде бузина, в Киеве дядька ей-богу", - сказал Орджоникидзе РИА Новости.
По его словам, такого рода заявления лишь дискредитируют Глиньского как вице-премьера правительства Польши. "Сразу отношение к нему как к несерьезному человеку, потому что он спутал все что можно в одну кучу. Еще сказал бы из Совбеза ООН исключить Россию. Что-нибудь поумнее придумал бы. Видимо, с образованием у него неважно, и он не знает, что мигранты и спорт - это разные проблемы", - подчеркнул бывший дипломат.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
 
БелоруссияМинскВладимир ПутинСовет Безопасности ООНРоссия
 
 
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