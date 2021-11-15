https://ria.ru/20211115/poklonskaya-1759054066.html

Поклонская не увидела сенсации в получении квартиры в Москве

Поклонская не увидела сенсации в получении квартиры в Москве - РИА Новости, 15.11.2021

Поклонская не увидела сенсации в получении квартиры в Москве

Посол РФ в Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что получила квартиру в Москве по итогам многолетней службы в органах власти, в этом... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T09:14

2021-11-15T09:14

2021-11-15T09:14

общество

республика крым

кабо-верде

госдума рф

наталья поклонская

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Посол РФ в Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что получила квартиру в Москве по итогам многолетней службы в органах власти, в этом "нет никакой сенсации".Ранее издание "Важные истории"* опубликовало информацию о том, что Поклонской была предоставлена в собственность служебная квартира в Москве, был указан ее адрес.При этом она считает недопустимым с точки зрения личной безопасности разглашение места ее проживания, а саму публикацию назвала "попыткой опорочить".Поклонская с мая 2014 по октябрь 2016 года занимала должность прокурора Республики Крым. Затем была депутатов Госдумы РФ седьмого созыва. После окончания каденции была назначена послом РФ в Кабо-Верде.* СМИ, признанное в России иноагентом

https://radiosputnik.ria.ru/20211101/poklonskaya-1757175166.html

республика крым

кабо-верде

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика крым, кабо-верде, госдума рф, наталья поклонская, россия