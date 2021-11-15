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Поклонская не увидела сенсации в получении квартиры в Москве
Поклонская не увидела сенсации в получении квартиры в Москве - РИА Новости, 15.11.2021
Поклонская не увидела сенсации в получении квартиры в Москве
Посол РФ в Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что получила квартиру в Москве по итогам многолетней службы в органах власти, в этом... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T09:14
2021-11-15T09:14
общество
республика крым
кабо-верде
госдума рф
наталья поклонская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Посол РФ в Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что получила квартиру в Москве по итогам многолетней службы в органах власти, в этом "нет никакой сенсации".Ранее издание "Важные истории"* опубликовало информацию о том, что Поклонской была предоставлена в собственность служебная квартира в Москве, был указан ее адрес.При этом она считает недопустимым с точки зрения личной безопасности разглашение места ее проживания, а саму публикацию назвала "попыткой опорочить".Поклонская с мая 2014 по октябрь 2016 года занимала должность прокурора Республики Крым. Затем была депутатов Госдумы РФ седьмого созыва. После окончания каденции была назначена послом РФ в Кабо-Верде.* СМИ, признанное в России иноагентом
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общество, республика крым, кабо-верде, госдума рф, наталья поклонская, россия
09:14 15.11.2021
 
Поклонская не увидела сенсации в получении квартиры в Москве

Поклонская: квартира в Москве получена мной за годы работы во власти, в этом нет сенсации

© Фото : nv_poklonskaya/InstagramНаталья Поклонская в дипломатической форме МИД России
Наталья Поклонская в дипломатической форме МИД России - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : nv_poklonskaya/Instagram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Посол РФ в Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что получила квартиру в Москве по итогам многолетней службы в органах власти, в этом "нет никакой сенсации".
Ранее издание "Важные истории"* опубликовало информацию о том, что Поклонской была предоставлена в собственность служебная квартира в Москве, был указан ее адрес.
"Никакой сенсации в этом нет, как бы кто ни пытался это преподнести. Квартиру я получила впервые за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти", - сказала Поклонская РИА Новости.
При этом она считает недопустимым с точки зрения личной безопасности разглашение места ее проживания, а саму публикацию назвала "попыткой опорочить".
Поклонская с мая 2014 по октябрь 2016 года занимала должность прокурора Республики Крым. Затем была депутатов Госдумы РФ седьмого созыва. После окончания каденции была назначена послом РФ в Кабо-Верде.
* СМИ, признанное в России иноагентом
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 12:00В мире
Прокурор, политик, дипломат. Поклонская рассказала о планах на будущее
 
ОбществоРеспублика КрымКабо-ВердеГосдума РФНаталья ПоклонскаяРоссия
 
 
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