https://ria.ru/20211115/poklonskaya-1759054066.html
Поклонская не увидела сенсации в получении квартиры в Москве
Поклонская не увидела сенсации в получении квартиры в Москве - РИА Новости, 15.11.2021
Поклонская не увидела сенсации в получении квартиры в Москве
Посол РФ в Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что получила квартиру в Москве по итогам многолетней службы в органах власти, в этом... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T09:14
2021-11-15T09:14
2021-11-15T09:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Посол РФ в Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что получила квартиру в Москве по итогам многолетней службы в органах власти, в этом "нет никакой сенсации".Ранее издание "Важные истории"* опубликовало информацию о том, что Поклонской была предоставлена в собственность служебная квартира в Москве, был указан ее адрес.При этом она считает недопустимым с точки зрения личной безопасности разглашение места ее проживания, а саму публикацию назвала "попыткой опорочить".Поклонская с мая 2014 по октябрь 2016 года занимала должность прокурора Республики Крым. Затем была депутатов Госдумы РФ седьмого созыва. После окончания каденции была назначена послом РФ в Кабо-Верде.* СМИ, признанное в России иноагентом
https://radiosputnik.ria.ru/20211101/poklonskaya-1757175166.html
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общество, республика крым, кабо-верде, госдума рф, наталья поклонская, россия
Поклонская не увидела сенсации в получении квартиры в Москве
Поклонская: квартира в Москве получена мной за годы работы во власти, в этом нет сенсации