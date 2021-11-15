https://ria.ru/20211115/pogoda-1759068276.html

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 15.11.2021

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:42

2021-11-15T10:42

2021-11-15T10:42

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о порывах ветра действовало до 20.00 понедельника, в области также предупреждали о гололедице."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице и в области предупреждение действует до 22.00 вторника. По Подмосковью уточняется, что предупреждение касается гололедицы.

https://ria.ru/20211115/pogoda-1759051794.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр