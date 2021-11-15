https://ria.ru/20211115/pogoda-1759051794.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 15.11.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Александр... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T08:48

2021-11-15T08:48

2021-11-15T08:48

общество

московская область (подмосковье)

москва

центр "фобос"

александр синенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757267823_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_5484f05c6855c23c9953a2d848cba632.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков."Характер погоды будет определяться антициклоном. Ожидается в Москве и Московской области облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Днем в столице около нуля, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер северный, северо-западный - 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит к вечеру 763 миллиметра ртутного столба", - рассказал Синенков.

https://ria.ru/20211114/morozy-1758996978.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", александр синенков