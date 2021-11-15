https://ria.ru/20211115/pogoda-1759051794.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 15.11.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Александр... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T08:48
2021-11-15T08:48
2021-11-15T08:48
общество
московская область (подмосковье)
москва
центр "фобос"
александр синенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757267823_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_5484f05c6855c23c9953a2d848cba632.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков."Характер погоды будет определяться антициклоном. Ожидается в Москве и Московской области облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Днем в столице около нуля, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер северный, северо-западный - 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит к вечеру 763 миллиметра ртутного столба", - рассказал Синенков.
https://ria.ru/20211114/morozy-1758996978.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757267823_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_c06655e2856dcea702f5f37028464978.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", александр синенков
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Синоптик "Фобоса" Синенков пообещал москвичам облачную погоду без осадков в понедельник