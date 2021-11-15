https://ria.ru/20211115/perevozki-1759178184.html

Путин поручил продлить меры поддержки пригородных железнодорожных перевозок

Путин поручил продлить меры поддержки пригородных железнодорожных перевозок - РИА Новости, 15.11.2021

Путин поручил продлить меры поддержки пригородных железнодорожных перевозок

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля представить предложения о продлении до 2035 года мер поддержки пригородных пассажирских... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T18:43

2021-11-15T18:43

2021-11-15T18:43

экономика

владимир путин

михаил мишустин

транспорт

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля представить предложения о продлении до 2035 года мер поддержки пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации ... представить предложения ... о продлении до 2035 года срока действия мер поддержки пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в части, касающейся применения льготного коэффициента 0,01 к тарифу на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, а также применения ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов", - говорится в перечне.Срок - 20 апреля 2022 года, ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении осуществляется в 72 субъектах РФ 25 пригородными пассажирскими компаниями. Согласно постановлению правительства от 2016 года, текущий срок действия мер поддержки - до 31 декабря 2030 года.

https://ria.ru/20211115/putin-1759164469.html

https://ria.ru/20211115/aviaperevozki-1759166670.html

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экономика, владимир путин, михаил мишустин, транспорт, россия