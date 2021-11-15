https://ria.ru/20211115/parfenon-1759152589.html

Премьер Греции обсудит с Джонсоном вопрос возврата скульптур Парфенона

Премьер Греции обсудит с Джонсоном вопрос возврата скульптур Парфенона - РИА Новости, 15.11.2021

Премьер Греции обсудит с Джонсоном вопрос возврата скульптур Парфенона

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время визита в Великобританию и переговоров с премьер-министром Борисом Джонсоном поднимет вопрос о возвращении... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:43

2021-11-15T16:43

2021-11-15T16:43

париж

афины

лондон

юнеско

британский музей

борис джонсон

кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 15 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время визита в Великобританию и переговоров с премьер-министром Борисом Джонсоном поднимет вопрос о возвращении скульптур Парфенона, сообщил официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому на брифинге в понедельник."Премьер-министр Кириакос Мицотакис сегодня отбывает в Лондон. Он встретится с инвесторами и представителями Конфедерации британских промышленников. Он выступит на открытии выставки "Древние греки: наука и мудрость", а также на мероприятии для греков диаспоры", - сказал он."Во вторник у него состоится встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которой будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества с упором на развитие торгово-экономических отношений и особенно в сфере туризма в преддверии 2022 года", - сообщил он."Премьер-министр также поднимет вопрос о возвращении скульптур Парфенона всем грекам, а также мировой культуре. Кириакос Мицотакис поднял этот вопрос в прошлую пятницу на мероприятии, проведенном в Париже по случаю 75-летия основания ЮНЕСКО", - сказал официальный представитель греческого правительства.По его словам, с трибуны ЮНЕСКО премьер напомнил, что межправительственная комиссия ЮНЕСКО по содействию возвращению культурных ценностей в страны их происхождения единогласно признала, что "дело носит межправительственный характер и, следовательно, обязательство вернуть скульптуры Парфенона полностью касается Соединенного Королевства". Премьер подчеркнул, что скульптуры являются чрезвычайно важной частью мирового культурного наследия, и призвал Лондон начать добросовестный диалог по их возвращению."Наша страна с ее многовековым культурным наследием и сегодня играет ведущую роль в мировом культурном развитии", - сказал Иконому.Британский посланник в Константинополе с 1799 по 1803 год лорд Элгин вывез огромное количество произведений древнегреческого искусства, которые выкупил Британский музей. В коллекции - фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса и множество других уникальных произведений. Греция добивается возвращения незаконно вывезенных произведений искусства, однако Британский музей утверждает, что Элгин имел разрешение - фирман визиря на их вывоз.Греческие ученые заявляли, что не было никаких разрешений на вывоз скульптур - лорду было позволено лишь сделать рисунки мрамора. В феврале 2019 года в музее Акрополя турецкие ученые Зейнеп Айген и Орхан Сакин представили итоги своих многолетних исследований, согласно которым, в турецких архивах нет документов, подтверждающих разрешение Элгину вывезти скульптуры Парфенона из Афин, и это доказывает незаконность действий лорда.Великобритания утверждает, что скульптуры были законно приобретены лордом Элгином, а сейчас их законный владелец - Британский музей. В марте 2021 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые занял публичную позицию и заявил, что Элгин приобрел их законно.Министр культуры Греции Лина Мендони в ответ заявила, что министерство готово предоставить премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и британцам доказательства незаконности нахождения в Британском музее скульптур Парфенона.

https://ria.ru/20210612/akropol-1736722225.html

https://ria.ru/20191014/1559773859.html

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париж, афины, лондон, юнеско, британский музей, борис джонсон, кириакос мицотакис