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В ООН прокомментировали авиаудары США в Сирии, унесшие жизни мирных жителей
В ООН прокомментировали авиаудары США в Сирии, унесшие жизни мирных жителей - РИА Новости, 15.11.2021
В ООН прокомментировали авиаудары США в Сирии, унесшие жизни мирных жителей
Военные должны нести ответственность за действия, из-за которых гибнут мирные жители, заявил РИА Новости заместитель официального представителя Генсека ООН... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T07:20
2021-11-15T11:13
в мире
сша
сирия
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ООН, 15 ноя — РИА Новости. Военные должны нести ответственность за действия, из-за которых гибнут мирные жители, заявил РИА Новости заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.Так он прокомментировал публикацию The New York Times об американских авиаударах в Сирии, при которых погибли десятки человек.Как писала The New York Times, речь идет об ударах, которые американская авиация нанесла в районе сирийского города Багуз 18 марта 2019 года. По данным издания, сначала штурмовик F-15E сбросил на толпу людей 500-фунтовую бомбу, затем — еще одну, весом в две тысячи фунтов, а затем и третью. Неназванный военнослужащий рассказал газете, что в объединенном центре воздушных операций на базе ВВС США Эль-Удейд в Катаре наблюдали за происходившим "с ошеломленным недоверием": удары в прямом эфире снимал беспилотник.Эта атака стала одной из крупнейших по числу жертв среди мирного населения за все время военных действий против "Исламского государства"* — как минимум 70 человек. При этом американские военные никогда официально этого не признавали и расследования инцидента не проводили.Сотрудник ВВС по правовым вопросам допустил, что имело место военное преступление, но, как пишет газета, "почти на каждом шагу военные предпринимали шаги, скрывающие катастрофический удар": преуменьшали число погибших, а отчеты засекретили. Кроме того, место ударов сровняли бульдозером с землей, а высшее руководство даже не уведомили о произошедшем.После того, как The New York Times отправила свои выводы Центральному командованию США (CENTCOM), там впервые признали, что удары действительно были, однако назвали их оправданными. По словам командования, среди убитых — 16 боевиков и четверо гражданских, а что касается остальных погибших, то неясно, были ли они мирными жителями: "отчасти потому что женщины и дети в ИГ* иногда брались за оружие".Как заявил представитель CENTCOM Билл Урбан, командование берет на себя полную ответственность за непреднамеренную гибель людей.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20211114/slutskiy-1759010073.html
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в мире, сша, сирия
07:20 15.11.2021 (обновлено: 11:13 15.11.2021)
 
В ООН прокомментировали авиаудары США в Сирии, унесшие жизни мирных жителей

В ООН раскритиковали авиаудары США в Сирии, унесшие жизни более 70 мирных жителей

© AFP 2021 / Giuseppe CacaceАвиаудар в районе сирийского Багуза. 18 марта 2019
Авиаудар в районе сирийского Багуза. 18 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
Авиаудар в районе сирийского Багуза. 18 марта 2019
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ООН, 15 ноя — РИА Новости. Военные должны нести ответственность за действия, из-за которых гибнут мирные жители, заявил РИА Новости заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.
Так он прокомментировал публикацию The New York Times об американских авиаударах в Сирии, при которых погибли десятки человек.

"Мы бы <…> подчеркнули необходимость того, чтобы за все действия, в результате которых гибнут мирные жители, наступала ответственность", — сказал Хак.

Как писала The New York Times, речь идет об ударах, которые американская авиация нанесла в районе сирийского города Багуз 18 марта 2019 года. По данным издания, сначала штурмовик F-15E сбросил на толпу людей 500-фунтовую бомбу, затем — еще одну, весом в две тысячи фунтов, а затем и третью. Неназванный военнослужащий рассказал газете, что в объединенном центре воздушных операций на базе ВВС США Эль-Удейд в Катаре наблюдали за происходившим "с ошеломленным недоверием": удары в прямом эфире снимал беспилотник.
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Эта атака стала одной из крупнейших по числу жертв среди мирного населения за все время военных действий против "Исламского государства"* — как минимум 70 человек. При этом американские военные никогда официально этого не признавали и расследования инцидента не проводили.
Сотрудник ВВС по правовым вопросам допустил, что имело место военное преступление, но, как пишет газета, "почти на каждом шагу военные предпринимали шаги, скрывающие катастрофический удар": преуменьшали число погибших, а отчеты засекретили. Кроме того, место ударов сровняли бульдозером с землей, а высшее руководство даже не уведомили о произошедшем.
После того, как The New York Times отправила свои выводы Центральному командованию США (CENTCOM), там впервые признали, что удары действительно были, однако назвали их оправданными. По словам командования, среди убитых — 16 боевиков и четверо гражданских, а что касается остальных погибших, то неясно, были ли они мирными жителями: "отчасти потому что женщины и дети в ИГ* иногда брались за оружие".
Как заявил представитель CENTCOM Билл Урбан, командование берет на себя полную ответственность за непреднамеренную гибель людей.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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