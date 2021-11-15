https://ria.ru/20211115/ograblenie-1759161024.html

В Сочи задержали мужчину, ограбившего пенсионера в банке

В Сочи задержали мужчину, ограбившего пенсионера в банке - РИА Новости, 15.11.2021

В Сочи задержали мужчину, ограбившего пенсионера в банке

Мужчина задержан по подозрению в ограблении в сочинском банке пенсионера, у которого он выхватил из рук 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба городского УВД. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:17

2021-11-15T17:17

2021-11-15T17:17

происшествия

сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg

СОЧИ, 15 ноя – РИА Новости. Мужчина задержан по подозрению в ограблении в сочинском банке пенсионера, у которого он выхватил из рук 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба городского УВД.По данным ведомства, 23-летний мужчина выхватил купюры из рук пенсионера, когда тот снимал их через банкомат. После инцидента пенсионер обратился в полицию. Личность молодого человека была установлена при помощи камер видеонаблюдения из банка. Позже подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции. Однако к этому времени он успел потратить все деньги пенсионера на свои нужды."В настоящее время следственным подразделением УВД по городу Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж", - отмечается в релизе.Санкции статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы. Сейчас мужчина заключён под стражу.

https://ria.ru/20211027/moskva-1756434919.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи