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В Сочи задержали мужчину, ограбившего пенсионера в банке
В Сочи задержали мужчину, ограбившего пенсионера в банке - РИА Новости, 15.11.2021
В Сочи задержали мужчину, ограбившего пенсионера в банке
Мужчина задержан по подозрению в ограблении в сочинском банке пенсионера, у которого он выхватил из рук 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба городского УВД. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:17
2021-11-15T17:17
происшествия
сочи
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СОЧИ, 15 ноя – РИА Новости. Мужчина задержан по подозрению в ограблении в сочинском банке пенсионера, у которого он выхватил из рук 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба городского УВД.По данным ведомства, 23-летний мужчина выхватил купюры из рук пенсионера, когда тот снимал их через банкомат. После инцидента пенсионер обратился в полицию. Личность молодого человека была установлена при помощи камер видеонаблюдения из банка. Позже подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции. Однако к этому времени он успел потратить все деньги пенсионера на свои нужды."В настоящее время следственным подразделением УВД по городу Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж", - отмечается в релизе.Санкции статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы. Сейчас мужчина заключён под стражу.
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происшествия, сочи
17:17 15.11.2021
 
В Сочи задержали мужчину, ограбившего пенсионера в банке

Мужчину, похитившего десять тысяч рублей у пенсионера в банке, задержали в Сочи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
СОЧИ, 15 ноя – РИА Новости. Мужчина задержан по подозрению в ограблении в сочинском банке пенсионера, у которого он выхватил из рук 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба городского УВД.
По данным ведомства, 23-летний мужчина выхватил купюры из рук пенсионера, когда тот снимал их через банкомат. После инцидента пенсионер обратился в полицию. Личность молодого человека была установлена при помощи камер видеонаблюдения из банка. Позже подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции. Однако к этому времени он успел потратить все деньги пенсионера на свои нужды.
"В настоящее время следственным подразделением УВД по городу Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж", - отмечается в релизе.
Санкции статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы. Сейчас мужчина заключён под стражу.
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