https://ria.ru/20211115/neft-1759108678.html

В Югре увеличился объем добычи нефти

В Югре увеличился объем добычи нефти - РИА Новости, 15.11.2021

В Югре увеличился объем добычи нефти

Ханты-Мансийский автономный округ по итогам 2021 года ожидает увеличения объема добычи нефти в регионе по сравнению с прошлым годом, сообщила в понедельник на... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:25

2021-11-15T13:25

2021-11-15T13:25

ханты-мансийский автономный округ

экономика

наталья комарова

опек

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ по итогам 2021 года ожидает увеличения объема добычи нефти в регионе по сравнению с прошлым годом, сообщила в понедельник на пресс-конференции губернатор Югры Наталья Комарова."В 2020 году объем добычи нефти снизился по сравнению с 2019 годом. Если брать итоги 10 месяцев текущего года, то у нас в регионе добыто на 1,2 миллиона тонн больше, чем за 10 месяцев 2020 года. Мы по итогам года на основании данных недропользователей прогнозируем добычу нефти в 2021 году больше, чем в 2020-м. Мы не добьемся уровня 2019 года, но где-то на этой планке", - сказала глава региона.По ее словам, ожидается, что показатели добычи попутного нефтяного газа 2021 года также будут не ниже прошлого года.Департамент недропользования и природных ресурсов Югры в январе информировал, что объем добычи нефти в автономном округе в 2020 году снизился почти на 11% и составил около 211 миллионов тонн. Специалисты отмечали, что снижение обусловлено реализацией соглашения ОПЕК+. Директор департамента Сергей Филатов заявлял журналистам, что регион наверстает упущенные объемы добычи нефти из-за ограничений в рамках сделки ОПЕК+, когда "соглашение прекратит свое действие".

https://ria.ru/20211115/yugra-1759101923.html

https://ria.ru/20211028/byudzhet-1756685700.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, наталья комарова, опек, ханты-мансийский автономный округ