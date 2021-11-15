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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211115/neft-1759108678.html
В Югре увеличился объем добычи нефти
В Югре увеличился объем добычи нефти - РИА Новости, 15.11.2021
В Югре увеличился объем добычи нефти
Ханты-Мансийский автономный округ по итогам 2021 года ожидает увеличения объема добычи нефти в регионе по сравнению с прошлым годом, сообщила в понедельник на... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:25
2021-11-15T13:25
ханты-мансийский автономный округ
экономика
наталья комарова
опек
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ по итогам 2021 года ожидает увеличения объема добычи нефти в регионе по сравнению с прошлым годом, сообщила в понедельник на пресс-конференции губернатор Югры Наталья Комарова."В 2020 году объем добычи нефти снизился по сравнению с 2019 годом. Если брать итоги 10 месяцев текущего года, то у нас в регионе добыто на 1,2 миллиона тонн больше, чем за 10 месяцев 2020 года. Мы по итогам года на основании данных недропользователей прогнозируем добычу нефти в 2021 году больше, чем в 2020-м. Мы не добьемся уровня 2019 года, но где-то на этой планке", - сказала глава региона.По ее словам, ожидается, что показатели добычи попутного нефтяного газа 2021 года также будут не ниже прошлого года.Департамент недропользования и природных ресурсов Югры в январе информировал, что объем добычи нефти в автономном округе в 2020 году снизился почти на 11% и составил около 211 миллионов тонн. Специалисты отмечали, что снижение обусловлено реализацией соглашения ОПЕК+. Директор департамента Сергей Филатов заявлял журналистам, что регион наверстает упущенные объемы добычи нефти из-за ограничений в рамках сделки ОПЕК+, когда "соглашение прекратит свое действие".
https://ria.ru/20211115/yugra-1759101923.html
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экономика, наталья комарова, опек, ханты-мансийский автономный округ
13:25 15.11.2021
 
В Югре увеличился объем добычи нефти

Объем добычи нефти в Ханты-Мансийском автономном округе вырос по сравнению с 2020 годом

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ по итогам 2021 года ожидает увеличения объема добычи нефти в регионе по сравнению с прошлым годом, сообщила в понедельник на пресс-конференции губернатор Югры Наталья Комарова.
"В 2020 году объем добычи нефти снизился по сравнению с 2019 годом. Если брать итоги 10 месяцев текущего года, то у нас в регионе добыто на 1,2 миллиона тонн больше, чем за 10 месяцев 2020 года. Мы по итогам года на основании данных недропользователей прогнозируем добычу нефти в 2021 году больше, чем в 2020-м. Мы не добьемся уровня 2019 года, но где-то на этой планке", - сказала глава региона.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 12:55Ханты-Мансийский Автономный Округ
Нефтегазовые компании Югры снизили выброс парниковых газов
По ее словам, ожидается, что показатели добычи попутного нефтяного газа 2021 года также будут не ниже прошлого года.
Департамент недропользования и природных ресурсов Югры в январе информировал, что объем добычи нефти в автономном округе в 2020 году снизился почти на 11% и составил около 211 миллионов тонн. Специалисты отмечали, что снижение обусловлено реализацией соглашения ОПЕК+. Директор департамента Сергей Филатов заявлял журналистам, что регион наверстает упущенные объемы добычи нефти из-за ограничений в рамках сделки ОПЕК+, когда "соглашение прекратит свое действие".
Здание Дома правительства в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 14:52Ханты-Мансийский Автономный Округ
Власти Югры планируют вдвое снизить дефицит бюджета к 2024 году
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаНаталья КомароваОПЕКХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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