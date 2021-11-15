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В Мьянме освободили осужденного за терроризм американского журналиста
В Мьянме освободили осужденного за терроризм американского журналиста - РИА Новости, 15.11.2021
В Мьянме освободили осужденного за терроризм американского журналиста
Работавший в мьянманских СМИ американский журналист Дэнни Фенстер, осужденный в пятницу на 11 лет тюремного заключения по обвинениям в антиправительственной... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:44
2021-11-15T15:02
в мире
мьянма
национальная лига за демократию (нлд)
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БАНГКОК, 15 ноя – РИА Новости. Работавший в мьянманских СМИ американский журналист Дэнни Фенстер, осужденный в пятницу на 11 лет тюремного заключения по обвинениям в антиправительственной агитации, участии в нелегальном сообществе и нарушении иммиграционного режима, освобожден приказом военных властей страны и направляется домой в США.Об этом сообщает в распространенном в понедельник заявлении американская неправительственная организация "Ричардсон-Центр", непосредственно участвовавшая в усилиях по освобождению журналиста."(Бывший) губернатор Билл Ричардсон и "Ричардсон-Центр" рады сообщить об освобождении американского журналиста Дэнни Фенстера из тюрьмы в Мьянме", - говорится в заявлении.В заявлении также сказано, что глава центра, бывший губернатор штата Нью-Мексико и бывший генеральный представитель США в ООН Билл Ричардсон лично отправился в Мьянму и провел переговоры с главой военных властей старшим генералом Мин Аунг Хлайном, в результате чего Фенстер был освобожден и "в ближайшее время отправится вместе с Биллом Ричардсоном домой в США".В Twitter-аккаунте "Ричардсон-центра" размещена фотография Фенстера и Ричардсона на фоне частного самолета с открытой передней дверью и спущенным трапом."Ричардсон-центр" был создан Биллом Ричардсоном в целях "продвижения мира во всем мире и диалога со странами и обществами, неблагоприятно настроенными к формальным дипломатическим каналам", говорится в разделе "о нас" сайта организации. Первым пунктом в перечислении составляющих миссии организации стоит "ведение переговоров об освобождении заключенных или заложников, удерживаемых враждебными режимами или криминальными структурами", вторым – "продвижение связей со странами, дипломатические отношения с которыми находятся в затруднительном состоянии".Ранее запрещенный властями Мьянмы и работающий за рубежами страны оппозиционный новостной портал Myanmar Now сообщал об освобождении Дэнни Фенстера приказом военных властей страны."Дэнни Фенстер, американский журналист, осужденный на 11 лет тюремного заключения судебным заседанием в тюрьме Инсейн, был сегодня освобожден приказом военного Государственного Административного Совета", - говорилось в сообщении.Государственный Административный Совет – высший орган власти в Мьянме после перехода властных полномочий к военным 1 февраля 2021 года.Дэнни Фенстер, управляющий редактор мьянманского журнала и новостного портала Frontier Myanmar, был арестован военными властями в мае 2021 года при попытке выехать из страны.В пятницу, 12 ноября, мьянманский суд приговорил американца к тюремному заключению сроком на три года по обвинению в антиправительственной агитации, еще на три года по обвинению в участии в нелегальном сообществе и на пять лет по обвинению в нарушении иммиграционного режима, в общей сложности к 11 годам тюрьмы.Также, на прошлой неделе американцу были предъявлены в дополнение к изначальным новые обвинения в терроризме и подстрекательстве к антиправительственной деятельности, первое заседание суда по которым должно было состояться во вторник, 16 ноября. По каждому из этих двух обвинений Фенстеру грозило до 20 лет тюрьмы.Все пять обвинений, предъявленных журналисту, были связаны с деятельностью новостного портала Myanmar Now, на котором Фенстер работал в качестве корреспондента и выпускающего редактора в 2019 – 2020 годах.Портал Myanmar Now был лишен военными властями Мьянмы лицензии СМИ в середине 2021 года за репортажи с площадок массовых протестов против перехода власти к военным, и объявлен "нелегальным сообществом". Однако к моменту ареста Дэнни Фенстер не работал на этом портале более девяти месяцев: Фенстер уволился из Myanmar Now в июле 2020 года, задолго до перехода власти к военным, и в следующем месяце уже вышел на работу в Frontier Myanmar.По мнению защиты и сослуживцев Фенстера, суд пренебрег значительным объемом доказательств его работы в Frontier, включая налоговые документы, документы социального страхования и показания работников Frontier Myanmar.Ранее адвокат Фенстера Тан Зо Аунг сообщил журналистам, что в результате стресса, пережитого за время, прошедшее после ареста, у его 37-летнего подзащитного началась депрессия и он вынужден принимать медицинские препараты.В понедельник Myanmar Now, продолживший после запрета на его деятельность работать из сопредельных с Мьянмой стран, сообщил о "дипломатической активности" вокруг дела Фенстера, которая могла привести к его освобождению.Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля, использовав конституционный механизм передачи власти в чрезвычайной ситуации. Они обвинили правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в подтасовке всеобщих выборов в ноябре 2020 года.Действия военных вызвали массовое протестное движение. После многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, протестующие перешел к вооруженной борьбе.Ежедневно в Мьянме происходят десятки боестолкновений, взрывов самодельных бомб, вооруженных нападений на военных и представителей назначенной ими гражданской администрации.
https://ria.ru/20211110/myanma-1758405475.html
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в мире, мьянма, национальная лига за демократию (нлд)
13:44 15.11.2021 (обновлено: 15:02 15.11.2021)
 
В Мьянме освободили осужденного за терроризм американского журналиста

Власти Мьянмы освободили журналиста из США, осужденного на 11 лет за терроризм

© Pixabay / Gero BirkenmaierХрам в Мандалае, Мьянма
Храм в Мандалае, Мьянма - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Pixabay / Gero Birkenmaier
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БАНГКОК, 15 ноя – РИА Новости. Работавший в мьянманских СМИ американский журналист Дэнни Фенстер, осужденный в пятницу на 11 лет тюремного заключения по обвинениям в антиправительственной агитации, участии в нелегальном сообществе и нарушении иммиграционного режима, освобожден приказом военных властей страны и направляется домой в США.
Об этом сообщает в распространенном в понедельник заявлении американская неправительственная организация "Ричардсон-Центр", непосредственно участвовавшая в усилиях по освобождению журналиста.
"(Бывший) губернатор Билл Ричардсон и "Ричардсон-Центр" рады сообщить об освобождении американского журналиста Дэнни Фенстера из тюрьмы в Мьянме", - говорится в заявлении.
В заявлении также сказано, что глава центра, бывший губернатор штата Нью-Мексико и бывший генеральный представитель США в ООН Билл Ричардсон лично отправился в Мьянму и провел переговоры с главой военных властей старшим генералом Мин Аунг Хлайном, в результате чего Фенстер был освобожден и "в ближайшее время отправится вместе с Биллом Ричардсоном домой в США".
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10 ноября, 14:50
В Мьянме обвинили американского журналиста в терроризме
В Twitter-аккаунте "Ричардсон-центра" размещена фотография Фенстера и Ричардсона на фоне частного самолета с открытой передней дверью и спущенным трапом.
"Ричардсон-центр" был создан Биллом Ричардсоном в целях "продвижения мира во всем мире и диалога со странами и обществами, неблагоприятно настроенными к формальным дипломатическим каналам", говорится в разделе "о нас" сайта организации. Первым пунктом в перечислении составляющих миссии организации стоит "ведение переговоров об освобождении заключенных или заложников, удерживаемых враждебными режимами или криминальными структурами", вторым – "продвижение связей со странами, дипломатические отношения с которыми находятся в затруднительном состоянии".
Ранее запрещенный властями Мьянмы и работающий за рубежами страны оппозиционный новостной портал Myanmar Now сообщал об освобождении Дэнни Фенстера приказом военных властей страны.
"Дэнни Фенстер, американский журналист, осужденный на 11 лет тюремного заключения судебным заседанием в тюрьме Инсейн, был сегодня освобожден приказом военного Государственного Административного Совета", - говорилось в сообщении.
Государственный Административный Совет – высший орган власти в Мьянме после перехода властных полномочий к военным 1 февраля 2021 года.
Дэнни Фенстер, управляющий редактор мьянманского журнала и новостного портала Frontier Myanmar, был арестован военными властями в мае 2021 года при попытке выехать из страны.
В пятницу, 12 ноября, мьянманский суд приговорил американца к тюремному заключению сроком на три года по обвинению в антиправительственной агитации, еще на три года по обвинению в участии в нелегальном сообществе и на пять лет по обвинению в нарушении иммиграционного режима, в общей сложности к 11 годам тюрьмы.
Также, на прошлой неделе американцу были предъявлены в дополнение к изначальным новые обвинения в терроризме и подстрекательстве к антиправительственной деятельности, первое заседание суда по которым должно было состояться во вторник, 16 ноября. По каждому из этих двух обвинений Фенстеру грозило до 20 лет тюрьмы.
Все пять обвинений, предъявленных журналисту, были связаны с деятельностью новостного портала Myanmar Now, на котором Фенстер работал в качестве корреспондента и выпускающего редактора в 2019 – 2020 годах.
Портал Myanmar Now был лишен военными властями Мьянмы лицензии СМИ в середине 2021 года за репортажи с площадок массовых протестов против перехода власти к военным, и объявлен "нелегальным сообществом". Однако к моменту ареста Дэнни Фенстер не работал на этом портале более девяти месяцев: Фенстер уволился из Myanmar Now в июле 2020 года, задолго до перехода власти к военным, и в следующем месяце уже вышел на работу в Frontier Myanmar.
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По мнению защиты и сослуживцев Фенстера, суд пренебрег значительным объемом доказательств его работы в Frontier, включая налоговые документы, документы социального страхования и показания работников Frontier Myanmar.
Ранее адвокат Фенстера Тан Зо Аунг сообщил журналистам, что в результате стресса, пережитого за время, прошедшее после ареста, у его 37-летнего подзащитного началась депрессия и он вынужден принимать медицинские препараты.
В понедельник Myanmar Now, продолживший после запрета на его деятельность работать из сопредельных с Мьянмой стран, сообщил о "дипломатической активности" вокруг дела Фенстера, которая могла привести к его освобождению.
Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля, использовав конституционный механизм передачи власти в чрезвычайной ситуации. Они обвинили правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в подтасовке всеобщих выборов в ноябре 2020 года.
Действия военных вызвали массовое протестное движение. После многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, протестующие перешел к вооруженной борьбе.
Ежедневно в Мьянме происходят десятки боестолкновений, взрывов самодельных бомб, вооруженных нападений на военных и представителей назначенной ими гражданской администрации.
 
В миреМьянмаНациональная лига за демократию (НЛД)
 
 
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