15:28 15.11.2021 (обновлено: 16:21 15.11.2021)
Онлайн-конференция, посвященная музыкальной премии "Виктория"
22 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2021".
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Участники:
- народный артист России, композитор, учредитель премии "Виктория" Игорь КРУТОЙ;
- президент премии "Виктория", медиаменеджер, писатель Юрий КОСТИН.
Премия "Виктория", соучредителем которой также выступает поэт и меценат Михаил Гуцериев, более пяти лет является знаковым событием в отечественной музыкальной индустрии не только из-за громких имен участников, но большей частью из-за непредвзятости голосования. В этом году оргкомитет получил около 700 заявок – это новый рекорд "Виктории".
В ходе мероприятия будет рассказано о предстоящей церемонии награждения победителей, которая состоится на сцене Государственного Кремлевского дворца 2 декабря. Также будут объявлены номинанты премии.
Дополнительная информация:
Наталья Ломова
Тел.: +7 (967) 103-81-76
E-mail: pr@intermedia.ru
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- народный артист России, композитор, учредитель премии "Виктория" Игорь КРУТОЙ;
- президент премии "Виктория", медиаменеджер, писатель Юрий КОСТИН.
Премия "Виктория", соучредителем которой также выступает поэт и меценат Михаил Гуцериев, более пяти лет является знаковым событием в отечественной музыкальной индустрии не только из-за громких имен участников, но большей частью из-за непредвзятости голосования. В этом году оргкомитет получил около 700 заявок – это новый рекорд "Виктории".
В ходе мероприятия будет рассказано о предстоящей церемонии награждения победителей, которая состоится на сцене Государственного Кремлевского дворца 2 декабря. Также будут объявлены номинанты премии.
Дополнительная информация:
Наталья Ломова
Тел.: +7 (967) 103-81-76
E-mail: pr@intermedia.ru
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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