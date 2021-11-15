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Онлайн-конференция, посвященная музыкальной премии "Виктория"
Онлайн-конференция, посвященная музыкальной премии "Виктория" - РИА Новости, 15.11.2021
Онлайн-конференция, посвященная музыкальной премии "Виктория"
22 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2021".
2021-11-15T15:28
2021-11-15T16:21
анонсы
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Задать вопросУчастники:- народный артист России, композитор, учредитель премии "Виктория" Игорь КРУТОЙ;- президент премии "Виктория", медиаменеджер, писатель Юрий КОСТИН.Премия "Виктория", соучредителем которой также выступает поэт и меценат Михаил Гуцериев, более пяти лет является знаковым событием в отечественной музыкальной индустрии не только из-за громких имен участников, но большей частью из-за непредвзятости голосования. В этом году оргкомитет получил около 700 заявок – это новый рекорд "Виктории".В ходе мероприятия будет рассказано о предстоящей церемонии награждения победителей, которая состоится на сцене Государственного Кремлевского дворца 2 декабря. Также будут объявлены номинанты премии.Дополнительная информация:Наталья ЛомоваТел.: +7 (967) 103-81-76E-mail: pr@intermedia.ruТрансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
15:28 15.11.2021 (обновлено: 16:21 15.11.2021)
 

Онлайн-конференция, посвященная музыкальной премии "Виктория"

Читать ria.ru в
22 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2021".
Задать вопрос

Участники:
- народный артист России, композитор, учредитель премии "Виктория" Игорь КРУТОЙ;
- президент премии "Виктория", медиаменеджер, писатель Юрий КОСТИН.

Премия "Виктория", соучредителем которой также выступает поэт и меценат Михаил Гуцериев, более пяти лет является знаковым событием в отечественной музыкальной индустрии не только из-за громких имен участников, но большей частью из-за непредвзятости голосования. В этом году оргкомитет получил около 700 заявок – это новый рекорд "Виктории".
В ходе мероприятия будет рассказано о предстоящей церемонии награждения победителей, которая состоится на сцене Государственного Кремлевского дворца 2 декабря. Также будут объявлены номинанты премии.
Дополнительная информация:
Наталья Ломова
Тел.: +7 (967) 103-81-76
E-mail: pr@intermedia.ru

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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