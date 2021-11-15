https://ria.ru/20211115/muzykalnaya-premiya-viktoriya-1759137313.html

Онлайн-конференция, посвященная музыкальной премии "Виктория"

Онлайн-конференция, посвященная музыкальной премии "Виктория" - РИА Новости, 15.11.2021

Онлайн-конференция, посвященная музыкальной премии "Виктория"

22 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2021".

2021-11-15T15:28

2021-11-15T15:28

2021-11-15T16:21

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1759137313.jpg?1636982476

Задать вопросУчастники:- народный артист России, композитор, учредитель премии "Виктория" Игорь КРУТОЙ;- президент премии "Виктория", медиаменеджер, писатель Юрий КОСТИН.Премия "Виктория", соучредителем которой также выступает поэт и меценат Михаил Гуцериев, более пяти лет является знаковым событием в отечественной музыкальной индустрии не только из-за громких имен участников, но большей частью из-за непредвзятости голосования. В этом году оргкомитет получил около 700 заявок – это новый рекорд "Виктории".В ходе мероприятия будет рассказано о предстоящей церемонии награждения победителей, которая состоится на сцене Государственного Кремлевского дворца 2 декабря. Также будут объявлены номинанты премии.Дополнительная информация:Наталья ЛомоваТел.: +7 (967) 103-81-76E-mail: pr@intermedia.ruТрансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы