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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211115/muzey-1759143685.html
Суд отклонил иск Центра Рерихов к Музею Востока о возврате экспонатов
Суд отклонил иск Центра Рерихов к Музею Востока о возврате экспонатов - РИА Новости, 15.11.2021
Суд отклонил иск Центра Рерихов к Музею Востока о возврате экспонатов
Арбитражный суд Московского округа отклонил иск общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР), требовавшей обязать Государственный музей... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:03
2021-11-15T16:03
культура
москва
святослав рерих
девятый арбитражный апелляционный суд
международный центр рерихов (мцр)
культура
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа отклонил иск общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР), требовавшей обязать Государственный музей искусства народов Востока вернуть 547 предметов мемориально-вещевого фонда семьи Рерихов.Как следует из опубликованного постановления суда, окружной суд, рассмотрев жалобу Музея Востока, отменил решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, вынесенные соответственно в апреле и августе в пользу МЦР.Как ранее рассказал РИА Новости адвокат Михаил Репников, представляющий интересы истца, и говорится в решении суда, в число истребованных у ответчика предметов входят, в частности, коллекция индийских миниатюр, коллекция бронзы, книга на бересте, прогулочные трости Николая и Святослава Рерихов, предметы одежды, походные сумки Елены Рерих, а также принадлежавшее ей "кольцо Нефертити". Все эти экспонаты, как указывает истец, оказались у ответчика в результате "силового захвата" при выселении МЦР в 2017 году из усадьбы Лопухиных, переданной музею.Суды двух инстанций, удовлетворяя иск МЦР, сослались на завещание Святослава Рериха 1990 года в пользу Советского фонда Рерихов и на его письмо 1992 года о передаче прав на завещанное имущество МЦР, а также на приобретательную давность, поскольку истец добросовестно и открыто владел спорным имуществом с 1993 по 2017 год. Однако окружной суд отметил преюдицию вынесенного в 2014 году определения Мосгорсуда, который отказался признать письмо Рериха 1992 года дополнением к завещанию и, следовательно, права МЦР на наследство семьи Рерихов.Всего МЦР в апреле 2020 года предъявил шесть исков к Музею Востока об истребовании имущества, два из них были потом объединены. На данный момент тремя инстанциями отклонен иск о возвращении 518 картин, эскизов и рисунков авторства Николая Рериха, его жены Елены и их сыновей Святослава и Юрия Рерихов и об истребовании 625 книг Мемориальной библиотеки семьи Рерихов. В то же время первая инстанция удовлетворила иск об истребовании Фамильного фонда (архива) семьи Рерихов, насчитывающего более 7 тысяч архивных дел – письма, дневники и т.п.Еще в одном иске МЦР пытается истребовать 188 картин Рерихов, которые, как ранее пояснил РИА Новости другой представитель МЦР в суде Андрей Дроздов, дарили Центру Рерихов начиная с 1990-х годов частные лица. Картины оцениваются в 1,8 миллиарда рублей. По словам юриста, в апреле 2017 года эти картины в ходе оперативных мероприятий в рамках уголовного дела в отношении бенефициара Мастер-банка Бориса Булочника были переданы на хранение Музею Востока. Этот спор пока не рассмотрен.
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москва, святослав рерих, девятый арбитражный апелляционный суд, международный центр рерихов (мцр), культура
16:03 15.11.2021
 
Суд отклонил иск Центра Рерихов к Музею Востока о возврате экспонатов

Суд отклонил иск Центра Рерихов к Музею Востока с требованием о возврате экспонатов

© РИА Новости / Ирина ДенисоваНикитский бульвар, Музей Востока, Москва
Никитский бульвар, Музей Востока, Москва - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Ирина Денисова
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа отклонил иск общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР), требовавшей обязать Государственный музей искусства народов Востока вернуть 547 предметов мемориально-вещевого фонда семьи Рерихов.
Как следует из опубликованного постановления суда, окружной суд, рассмотрев жалобу Музея Востока, отменил решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, вынесенные соответственно в апреле и августе в пользу МЦР.
Как ранее рассказал РИА Новости адвокат Михаил Репников, представляющий интересы истца, и говорится в решении суда, в число истребованных у ответчика предметов входят, в частности, коллекция индийских миниатюр, коллекция бронзы, книга на бересте, прогулочные трости Николая и Святослава Рерихов, предметы одежды, походные сумки Елены Рерих, а также принадлежавшее ей "кольцо Нефертити". Все эти экспонаты, как указывает истец, оказались у ответчика в результате "силового захвата" при выселении МЦР в 2017 году из усадьбы Лопухиных, переданной музею.
Суды двух инстанций, удовлетворяя иск МЦР, сослались на завещание Святослава Рериха 1990 года в пользу Советского фонда Рерихов и на его письмо 1992 года о передаче прав на завещанное имущество МЦР, а также на приобретательную давность, поскольку истец добросовестно и открыто владел спорным имуществом с 1993 по 2017 год. Однако окружной суд отметил преюдицию вынесенного в 2014 году определения Мосгорсуда, который отказался признать письмо Рериха 1992 года дополнением к завещанию и, следовательно, права МЦР на наследство семьи Рерихов.
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Всего МЦР в апреле 2020 года предъявил шесть исков к Музею Востока об истребовании имущества, два из них были потом объединены. На данный момент тремя инстанциями отклонен иск о возвращении 518 картин, эскизов и рисунков авторства Николая Рериха, его жены Елены и их сыновей Святослава и Юрия Рерихов и об истребовании 625 книг Мемориальной библиотеки семьи Рерихов. В то же время первая инстанция удовлетворила иск об истребовании Фамильного фонда (архива) семьи Рерихов, насчитывающего более 7 тысяч архивных дел – письма, дневники и т.п.
Еще в одном иске МЦР пытается истребовать 188 картин Рерихов, которые, как ранее пояснил РИА Новости другой представитель МЦР в суде Андрей Дроздов, дарили Центру Рерихов начиная с 1990-х годов частные лица. Картины оцениваются в 1,8 миллиарда рублей. По словам юриста, в апреле 2017 года эти картины в ходе оперативных мероприятий в рамках уголовного дела в отношении бенефициара Мастер-банка Бориса Булочника были переданы на хранение Музею Востока. Этот спор пока не рассмотрен.
 
КультураМоскваСвятослав РерихДевятый арбитражный апелляционный судМеждународный центр Рерихов (МЦР)Культура
 
 
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