MTV Europe Music Awards в Будапеште: яркие кадры

Конкуренция в этом году среди исполнителей была довольно жесткой. До последнего оставалось неясным, кто уйдет домой с наградами.

Главным фаворитом считался Джастин Бибер. Канадец претендовал на призы в восьми номинациях, но в итоге ушел ни с чем. Награды разобрали его коллеги.

Так, Эд Ширан стал лауреатом в категориях "Лучшая песня" за трек "Bad habits" и "Лучший исполнитель", а также открыл церемонию награждения. На сцене он появился в ярко-розовом свитшоте и с гитарой в руках.