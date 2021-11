MTV Europe Music Awards в Будапеште: яркие кадры

С наградами также ушли Yungblud ("Лучший альтернативный исполнитель"), Малума ("Лучший латинский исполнитель"), Ники Минаж ("Лучший хип-хоп артист"), Макс Барских ("Лучший артист по версии MTV Россия") и другие.

"Лучшим новым артистом" стала американская рэперша Saweetie (Диамонте Харпер). Она же была ведущей церемонии и выступала на ней. В общей сложности артистка появилась в 11 эффектных образах с акцентом на завышенной талии.

И если на красной ковровой дорожке Saweetie появилась в роскошных вечерних нарядах, то на сцену вышла в блестящем мини. Например, во время исполнения треков "Best Friend", "Tap In" и "Out Out" певица превратилась в ледяную леди, появившись в серебристом комбинезоне, усыпанном стразами.

Затем Saweetie переоделась в сексуальное зеленое платье, вдохновленное хитом Netflix — сериалом "Игра в кальмара".