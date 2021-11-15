MTV Europe Music Awards в Будапеште: яркие кадры

Церемония вручения премии MTV Europe Music Awards прошла в Будапеште
Конкуренция в этом году среди исполнителей была довольно жесткой. До последнего оставалось неясным, кто уйдет домой с наградами.
Главным фаворитом считался Джастин Бибер. Канадец претендовал на призы в восьми номинациях, но в итоге ушел ни с чем. Награды разобрали его коллеги.
Так, Эд Ширан стал лауреатом в категориях "Лучшая песня" за трек "Bad habits" и "Лучший исполнитель", а также открыл церемонию награждения. На сцене он появился в ярко-розовом свитшоте и с гитарой в руках.
Конкуренция в этом году среди исполнителей была довольно жесткой. До последнего оставалось неясным, кто уйдет домой с наградами.
Главным фаворитом считался Джастин Бибер. Канадец претендовал на призы в восьми номинациях, но в итоге ушел ни с чем. Награды разобрали его коллеги.
Так, Эд Ширан стал лауреатом в категориях "Лучшая песня" за трек "Bad habits" и "Лучший исполнитель", а также открыл церемонию награждения. На сцене он появился в ярко-розовом свитшоте и с гитарой в руках.
Отличились на MTV Europe Music Awards и участники Maneskin. Победители конкурса Евровидения в этом году получили приз в номинации "Лучший рок-артист".
Участники Maneskin обошли таких "гигантов", как Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, The Killers и Kings Of Leon и стали чуть ли не главными звездами вечера. Группа вышла на венгерскую сцену с новым синглом "MAMMAMIA", а фронтмен Дамиано Давид выступал в чулках, после чего сразу попал в заголовки СМИ.
"Эта награда очень важна для нас. Спасибо MTV Europe Music Awards за все номинации и за то, что позволили нам играть на такой замечательной сцене. И большое спасибо всем, кто поддерживал и голосовал за нас, мы любим вас!" — написали рокеры в Instargram.
Отличились на MTV Europe Music Awards и участники Maneskin. Победители конкурса Евровидения в этом году получили приз в номинации "Лучший рок-артист".
Участники Maneskin обошли таких "гигантов", как Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, The Killers и Kings Of Leon и стали чуть ли не главными звездами вечера. Группа вышла на венгерскую сцену с новым синглом "MAMMAMIA", а фронтмен Дамиано Давид выступал в чулках, после чего сразу попал в заголовки СМИ.
"Эта награда очень важна для нас. Спасибо MTV Europe Music Awards за все номинации и за то, что позволили нам играть на такой замечательной сцене. И большое спасибо всем, кто поддерживал и голосовал за нас, мы любим вас!" — написали рокеры в Instargram.
Но настоящей сенсацией премии стала южнокорейская группа BTS.
В этом году впервые добавили новую категорию, посвященную K-pop. В ней были представлены такие корейские исполнители, как BTS, MONSTA X, NCT127, TWICE, а также Лиза и Роуз из группы BLACKPINK.
BTS стали лауреатами во всех четырех категориях, в которых были отмечены.
Но настоящей сенсацией премии стала южнокорейская группа BTS.
В этом году впервые добавили новую категорию, посвященную K-pop. В ней были представлены такие корейские исполнители, как BTS, MONSTA X, NCT127, TWICE, а также Лиза и Роуз из группы BLACKPINK.
BTS стали лауреатами во всех четырех категориях, в которых были отмечены.
С наградами также ушли Yungblud ("Лучший альтернативный исполнитель"), Малума ("Лучший латинский исполнитель"), Ники Минаж ("Лучший хип-хоп артист"), Макс Барских ("Лучший артист по версии MTV Россия") и другие.
"Лучшим новым артистом" стала американская рэперша Saweetie (Диамонте Харпер). Она же была ведущей церемонии и выступала на ней. В общей сложности артистка появилась в 11 эффектных образах с акцентом на завышенной талии.
И если на красной ковровой дорожке Saweetie появилась в роскошных вечерних нарядах, то на сцену вышла в блестящем мини. Например, во время исполнения треков "Best Friend", "Tap In" и "Out Out" певица превратилась в ледяную леди, появившись в серебристом комбинезоне, усыпанном стразами.
Затем Saweetie переоделась в сексуальное зеленое платье, вдохновленное хитом Netflix — сериалом "Игра в кальмара".
С наградами также ушли Yungblud ("Лучший альтернативный исполнитель"), Малума ("Лучший латинский исполнитель"), Ники Минаж ("Лучший хип-хоп артист"), Макс Барских ("Лучший артист по версии MTV Россия") и другие.
"Лучшим новым артистом" стала американская рэперша Saweetie (Диамонте Харпер). Она же была ведущей церемонии и выступала на ней. В общей сложности артистка появилась в 11 эффектных образах с акцентом на завышенной талии.
И если на красной ковровой дорожке Saweetie появилась в роскошных вечерних нарядах, то на сцену вышла в блестящем мини. Например, во время исполнения треков "Best Friend", "Tap In" и "Out Out" певица превратилась в ледяную леди, появившись в серебристом комбинезоне, усыпанном стразами.
Затем Saweetie переоделась в сексуальное зеленое платье, вдохновленное хитом Netflix — сериалом "Игра в кальмара".
Красочный перфоманс устроил колумбийский певец Малума. Вместе с танзанийским музыкантом Rayvanny (Раймонд Шабан Мвакюса) и группой танцовщиц в ярких шортах он презентовал свою новую песню "Mama Tetema". В этом треке смешалось все: от реггетона до афробита.
Красочный перфоманс устроил колумбийский певец Малума. Вместе с танзанийским музыкантом Rayvanny (Раймонд Шабан Мвакюса) и группой танцовщиц в ярких шортах он презентовал свою новую песню "Mama Tetema". В этом треке смешалось все: от реггетона до афробита.
В этом году на MTV European Music Awards дебютировала немецкая певица Ким Петрас. Она представила два игривых трека "Coconuts" и "Hit It From the Back" из ее предстоящего дебютного альбома.
Элементом шоу Петрас стали полуголые танцовщики в латексе и стрингах.
В этом году на MTV European Music Awards дебютировала немецкая певица Ким Петрас. Она представила два игривых трека "Coconuts" и "Hit It From the Back" из ее предстоящего дебютного альбома.
Элементом шоу Петрас стали полуголые танцовщики в латексе и стрингах.
Приглушила это буйство красок и сияние страз английская певица Грифф.
Во время ее выступления арена погрузилась во мрак, пока артистка исполняла песню "One Night".
Приглушила это буйство красок и сияние страз английская певица Грифф.
Во время ее выступления арена погрузилась во мрак, пока артистка исполняла песню "One Night".
Хотя MTV EMA больше о музыке, о красной дорожке здесь тоже не забывают.
Рита Ора появилась в черном комбинезоне, дополненным шлейфом с перьями. Несмотря на строгий наряд, лицо певицы сияло в компании ее друга, режиссера Тайки Вайтити.
Хотя MTV EMA больше о музыке, о красной дорожке здесь тоже не забывают.
Рита Ора появилась в черном комбинезоне, дополненным шлейфом с перьями. Несмотря на строгий наряд, лицо певицы сияло в компании ее друга, режиссера Тайки Вайтити.
Модель Винни Харлоу выбрала ярко-голубой ансамбль, состоящий из мини-юбки и кроп-топа с пышным верхом.
На ноги Харлоу надела босоножки и длинные чулки в тон наряду. Вернее, один чулок. Похоже, манекенщица очень спешила.
Модель Винни Харлоу выбрала ярко-голубой ансамбль, состоящий из мини-юбки и кроп-топа с пышным верхом.
На ноги Харлоу надела босоножки и длинные чулки в тон наряду. Вернее, один чулок. Похоже, манекенщица очень спешила.
Конкуренция в этом году среди исполнителей была довольно жесткой. До последнего оставалось неясным, кто уйдет домой с наградами.
Главным фаворитом считался Джастин Бибер. Канадец претендовал на призы в восьми номинациях, но в итоге ушел ни с чем. Награды разобрали его коллеги.
Так, Эд Ширан стал лауреатом в категориях "Лучшая песня" за трек "Bad habits" и "Лучший исполнитель", а также открыл церемонию награждения. На сцене он появился в ярко-розовом свитшоте и с гитарой в руках.
Отличились на MTV Europe Music Awards и участники Maneskin. Победители конкурса Евровидения в этом году получили приз в номинации "Лучший рок-артист".
Участники Maneskin обошли таких "гигантов", как Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, The Killers и Kings Of Leon и стали чуть ли не главными звездами вечера. Группа вышла на венгерскую сцену с новым синглом "MAMMAMIA", а фронтмен Дамиано Давид выступал в чулках, после чего сразу попал в заголовки СМИ.
"Эта награда очень важна для нас. Спасибо MTV Europe Music Awards за все номинации и за то, что позволили нам играть на такой замечательной сцене. И большое спасибо всем, кто поддерживал и голосовал за нас, мы любим вас!" — написали рокеры в Instargram.
Но настоящей сенсацией премии стала южнокорейская группа BTS.
В этом году впервые добавили новую категорию, посвященную K-pop. В ней были представлены такие корейские исполнители, как BTS, MONSTA X, NCT127, TWICE, а также Лиза и Роуз из группы BLACKPINK.
BTS стали лауреатами во всех четырех категориях, в которых были отмечены.
С наградами также ушли Yungblud ("Лучший альтернативный исполнитель"), Малума ("Лучший латинский исполнитель"), Ники Минаж ("Лучший хип-хоп артист"), Макс Барских ("Лучший артист по версии MTV Россия") и другие.
"Лучшим новым артистом" стала американская рэперша Saweetie (Диамонте Харпер). Она же была ведущей церемонии и выступала на ней. В общей сложности артистка появилась в 11 эффектных образах с акцентом на завышенной талии.
И если на красной ковровой дорожке Saweetie появилась в роскошных вечерних нарядах, то на сцену вышла в блестящем мини. Например, во время исполнения треков "Best Friend", "Tap In" и "Out Out" певица превратилась в ледяную леди, появившись в серебристом комбинезоне, усыпанном стразами.
Затем Saweetie переоделась в сексуальное зеленое платье, вдохновленное хитом Netflix — сериалом "Игра в кальмара".
Красочный перфоманс устроил колумбийский певец Малума. Вместе с танзанийским музыкантом Rayvanny (Раймонд Шабан Мвакюса) и группой танцовщиц в ярких шортах он презентовал свою новую песню "Mama Tetema". В этом треке смешалось все: от реггетона до афробита.
В этом году на MTV European Music Awards дебютировала немецкая певица Ким Петрас. Она представила два игривых трека "Coconuts" и "Hit It From the Back" из ее предстоящего дебютного альбома.
Элементом шоу Петрас стали полуголые танцовщики в латексе и стрингах.
Приглушила это буйство красок и сияние страз английская певица Грифф.
Во время ее выступления арена погрузилась во мрак, пока артистка исполняла песню "One Night".
Хотя MTV EMA больше о музыке, о красной дорожке здесь тоже не забывают.
Рита Ора появилась в черном комбинезоне, дополненным шлейфом с перьями. Несмотря на строгий наряд, лицо певицы сияло в компании ее друга, режиссера Тайки Вайтити.
Модель Винни Харлоу выбрала ярко-голубой ансамбль, состоящий из мини-юбки и кроп-топа с пышным верхом.
На ноги Харлоу надела босоножки и длинные чулки в тон наряду. Вернее, один чулок. Похоже, манекенщица очень спешила.