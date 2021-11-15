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Культура
https://ria.ru/20211115/mtv-1759104551.html
MTV Europe Music Awards в Будапеште: яркие кадры
MTV Europe Music Awards в Будапеште: яркие кадры - РИА Новости, 15.11.2021
MTV Europe Music Awards в Будапеште: яркие кадры
В Будапеште на спортивной арене имени Ласло Паппа прошла церемония награждения премией MTV European Music Awards, на которой объявили лучших музыкантов по... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:09
2021-11-15T20:23
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Будапеште на спортивной арене имени Ласло Паппа прошла церемония награждения премией MTV European Music Awards, на которой объявили лучших музыкантов по итогам зрительского голосования. О победителях и проигравших — в фотоленте РИА Новости.
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фото, новости культуры, будапешт, венгрия, джастин бибер, эд ширан, шоу-бизнес, музыка, тайка вайтити, bts, рита ора, макс барских
15:09 15.11.2021 (обновлено: 20:23 15.11.2021)
 
MTV Europe Music Awards в Будапеште: яркие кадры

Церемония вручения премии MTV Europe Music Awards прошла в Будапеште

© REUTERS / Marton MonusSaweetie выступает на церемонии вручения премии MTV Europe Music Awards 2021
Saweetie выступает на церемонии вручения премии MTV Europe Music Awards 2021 - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© REUTERS / Marton Monus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Будапеште на спортивной арене имени Ласло Паппа прошла церемония награждения премией MTV European Music Awards, на которой объявили лучших музыкантов по итогам зрительского голосования. О победителях и проигравших — в фотоленте РИА Новости.
© REUTERS / Marton Monus

Конкуренция в этом году среди исполнителей была довольно жесткой. До последнего оставалось неясным, кто уйдет домой с наградами.

Главным фаворитом считался Джастин Бибер. Канадец претендовал на призы в восьми номинациях, но в итоге ушел ни с чем. Награды разобрали его коллеги.

Так, Эд Ширан стал лауреатом в категориях "Лучшая песня" за трек "Bad habits" и "Лучший исполнитель", а также открыл церемонию награждения. На сцене он появился в ярко-розовом свитшоте и с гитарой в руках.

Эд Ширан выступает на церемонии вручения премии MTV Europe Music Awards 2021
1 из 9

Конкуренция в этом году среди исполнителей была довольно жесткой. До последнего оставалось неясным, кто уйдет домой с наградами.

Главным фаворитом считался Джастин Бибер. Канадец претендовал на призы в восьми номинациях, но в итоге ушел ни с чем. Награды разобрали его коллеги.

Так, Эд Ширан стал лауреатом в категориях "Лучшая песня" за трек "Bad habits" и "Лучший исполнитель", а также открыл церемонию награждения. На сцене он появился в ярко-розовом свитшоте и с гитарой в руках.

© REUTERS / Marton Monus
© AFP 2021 / Attila Kisbenedek

Отличились на MTV Europe Music Awards и участники Maneskin. Победители конкурса Евровидения в этом году получили приз в номинации "Лучший рок-артист".

Участники Maneskin обошли таких "гигантов", как Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, The Killers и Kings Of Leon и стали чуть ли не главными звездами вечера. Группа вышла на венгерскую сцену с новым синглом "MAMMAMIA", а фронтмен Дамиано Давид выступал в чулках, после чего сразу попал в заголовки СМИ.

"Эта награда очень важна для нас. Спасибо MTV Europe Music Awards за все номинации и за то, что позволили нам играть на такой замечательной сцене. И большое спасибо всем, кто поддерживал и голосовал за нас, мы любим вас!" — написали рокеры в Instargram.

Итальянская рок-группа Maneskin выступает на церемонии вручения премии MTV Europe Music Awards 2021
2 из 9

Отличились на MTV Europe Music Awards и участники Maneskin. Победители конкурса Евровидения в этом году получили приз в номинации "Лучший рок-артист".

Участники Maneskin обошли таких "гигантов", как Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, The Killers и Kings Of Leon и стали чуть ли не главными звездами вечера. Группа вышла на венгерскую сцену с новым синглом "MAMMAMIA", а фронтмен Дамиано Давид выступал в чулках, после чего сразу попал в заголовки СМИ.

"Эта награда очень важна для нас. Спасибо MTV Europe Music Awards за все номинации и за то, что позволили нам играть на такой замечательной сцене. И большое спасибо всем, кто поддерживал и голосовал за нас, мы любим вас!" — написали рокеры в Instargram.

© AFP 2021 / Attila Kisbenedek
© AFP 2021 / Attila Kisbenedek

Но настоящей сенсацией премии стала южнокорейская группа BTS.

В этом году впервые добавили новую категорию, посвященную K-pop. В ней были представлены такие корейские исполнители, как BTS, MONSTA X, NCT127, TWICE, а также Лиза и Роуз из группы BLACKPINK.

BTS стали лауреатами во всех четырех категориях, в которых были отмечены.

Номинанты на звание лучшего в мире исполнителя на церемонии вручения премии MTV Europe Music Awards 2021
3 из 9

Но настоящей сенсацией премии стала южнокорейская группа BTS.

В этом году впервые добавили новую категорию, посвященную K-pop. В ней были представлены такие корейские исполнители, как BTS, MONSTA X, NCT127, TWICE, а также Лиза и Роуз из группы BLACKPINK.

BTS стали лауреатами во всех четырех категориях, в которых были отмечены.

© AFP 2021 / Attila Kisbenedek
© REUTERS / Marton Monus

С наградами также ушли Yungblud ("Лучший альтернативный исполнитель"), Малума ("Лучший латинский исполнитель"), Ники Минаж ("Лучший хип-хоп артист"), Макс Барских ("Лучший артист по версии MTV Россия") и другие.

"Лучшим новым артистом" стала американская рэперша Saweetie (Диамонте Харпер). Она же была ведущей церемонии и выступала на ней. В общей сложности артистка появилась в 11 эффектных образах с акцентом на завышенной талии.

И если на красной ковровой дорожке Saweetie появилась в роскошных вечерних нарядах, то на сцену вышла в блестящем мини. Например, во время исполнения треков "Best Friend", "Tap In" и "Out Out" певица превратилась в ледяную леди, появившись в серебристом комбинезоне, усыпанном стразами.

Затем Saweetie переоделась в сексуальное зеленое платье, вдохновленное хитом Netflix — сериалом "Игра в кальмара".

Saweetie выступает на церемонии вручения премии MTV Europe Music Awards 2021
4 из 9

С наградами также ушли Yungblud ("Лучший альтернативный исполнитель"), Малума ("Лучший латинский исполнитель"), Ники Минаж ("Лучший хип-хоп артист"), Макс Барских ("Лучший артист по версии MTV Россия") и другие.

"Лучшим новым артистом" стала американская рэперша Saweetie (Диамонте Харпер). Она же была ведущей церемонии и выступала на ней. В общей сложности артистка появилась в 11 эффектных образах с акцентом на завышенной талии.

И если на красной ковровой дорожке Saweetie появилась в роскошных вечерних нарядах, то на сцену вышла в блестящем мини. Например, во время исполнения треков "Best Friend", "Tap In" и "Out Out" певица превратилась в ледяную леди, появившись в серебристом комбинезоне, усыпанном стразами.

Затем Saweetie переоделась в сексуальное зеленое платье, вдохновленное хитом Netflix — сериалом "Игра в кальмара".

© REUTERS / Marton Monus
© AFP 2021 / Attila Kisbenedek

Красочный перфоманс устроил колумбийский певец Малума. Вместе с танзанийским музыкантом Rayvanny (Раймонд Шабан Мвакюса) и группой танцовщиц в ярких шортах он презентовал свою новую песню "Mama Tetema". В этом треке смешалось все: от реггетона до афробита.

Колумбийский певец Малума выступает на церемонии вручения премии MTV Europe Music Awards 2021
5 из 9

Красочный перфоманс устроил колумбийский певец Малума. Вместе с танзанийским музыкантом Rayvanny (Раймонд Шабан Мвакюса) и группой танцовщиц в ярких шортах он презентовал свою новую песню "Mama Tetema". В этом треке смешалось все: от реггетона до афробита.

© AFP 2021 / Attila Kisbenedek
© REUTERS / Marton Monus

В этом году на MTV European Music Awards дебютировала немецкая певица Ким Петрас. Она представила два игривых трека "Coconuts" и "Hit It From the Back" из ее предстоящего дебютного альбома.

Элементом шоу Петрас стали полуголые танцовщики в латексе и стрингах.

Kim Petras выступает на церемонии вручения премии MTV Europe Music Awards 2021
6 из 9

В этом году на MTV European Music Awards дебютировала немецкая певица Ким Петрас. Она представила два игривых трека "Coconuts" и "Hit It From the Back" из ее предстоящего дебютного альбома.

Элементом шоу Петрас стали полуголые танцовщики в латексе и стрингах.

© REUTERS / Marton Monus
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer

Приглушила это буйство красок и сияние страз английская певица Грифф.

Во время ее выступления арена погрузилась во мрак, пока артистка исполняла песню "One Night".

Певица Грифф выступает на церемонии вручения премии MTV Europe Music Awards 2021
7 из 9

Приглушила это буйство красок и сияние страз английская певица Грифф.

Во время ее выступления арена погрузилась во мрак, пока артистка исполняла песню "One Night".

© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer

Хотя MTV EMA больше о музыке, о красной дорожке здесь тоже не забывают.

Рита Ора появилась в черном комбинезоне, дополненным шлейфом с перьями. Несмотря на строгий наряд, лицо певицы сияло в компании ее друга, режиссера Тайки Вайтити.

Рита Ора на церемонии вручения премии MTV Europe Music Awards 2021
8 из 9

Хотя MTV EMA больше о музыке, о красной дорожке здесь тоже не забывают.

Рита Ора появилась в черном комбинезоне, дополненным шлейфом с перьями. Несмотря на строгий наряд, лицо певицы сияло в компании ее друга, режиссера Тайки Вайтити.

© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
© REUTERS / Marton Monus

Модель Винни Харлоу выбрала ярко-голубой ансамбль, состоящий из мини-юбки и кроп-топа с пышным верхом.

На ноги Харлоу надела босоножки и длинные чулки в тон наряду. Вернее, один чулок. Похоже, манекенщица очень спешила.

Модель Винни Харлоу на церемонии вручения премии MTV Europe Music Awards 2021
9 из 9

Модель Винни Харлоу выбрала ярко-голубой ансамбль, состоящий из мини-юбки и кроп-топа с пышным верхом.

На ноги Харлоу надела босоножки и длинные чулки в тон наряду. Вернее, один чулок. Похоже, манекенщица очень спешила.

© REUTERS / Marton Monus
1 из 9

Конкуренция в этом году среди исполнителей была довольно жесткой. До последнего оставалось неясным, кто уйдет домой с наградами.

Главным фаворитом считался Джастин Бибер. Канадец претендовал на призы в восьми номинациях, но в итоге ушел ни с чем. Награды разобрали его коллеги.

Так, Эд Ширан стал лауреатом в категориях "Лучшая песня" за трек "Bad habits" и "Лучший исполнитель", а также открыл церемонию награждения. На сцене он появился в ярко-розовом свитшоте и с гитарой в руках.

© REUTERS / Marton Monus
2 из 9

Отличились на MTV Europe Music Awards и участники Maneskin. Победители конкурса Евровидения в этом году получили приз в номинации "Лучший рок-артист".

Участники Maneskin обошли таких "гигантов", как Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, The Killers и Kings Of Leon и стали чуть ли не главными звездами вечера. Группа вышла на венгерскую сцену с новым синглом "MAMMAMIA", а фронтмен Дамиано Давид выступал в чулках, после чего сразу попал в заголовки СМИ.

"Эта награда очень важна для нас. Спасибо MTV Europe Music Awards за все номинации и за то, что позволили нам играть на такой замечательной сцене. И большое спасибо всем, кто поддерживал и голосовал за нас, мы любим вас!" — написали рокеры в Instargram.

© AFP 2021 / Attila Kisbenedek
3 из 9

Но настоящей сенсацией премии стала южнокорейская группа BTS.

В этом году впервые добавили новую категорию, посвященную K-pop. В ней были представлены такие корейские исполнители, как BTS, MONSTA X, NCT127, TWICE, а также Лиза и Роуз из группы BLACKPINK.

BTS стали лауреатами во всех четырех категориях, в которых были отмечены.

© AFP 2021 / Attila Kisbenedek
4 из 9

С наградами также ушли Yungblud ("Лучший альтернативный исполнитель"), Малума ("Лучший латинский исполнитель"), Ники Минаж ("Лучший хип-хоп артист"), Макс Барских ("Лучший артист по версии MTV Россия") и другие.

"Лучшим новым артистом" стала американская рэперша Saweetie (Диамонте Харпер). Она же была ведущей церемонии и выступала на ней. В общей сложности артистка появилась в 11 эффектных образах с акцентом на завышенной талии.

И если на красной ковровой дорожке Saweetie появилась в роскошных вечерних нарядах, то на сцену вышла в блестящем мини. Например, во время исполнения треков "Best Friend", "Tap In" и "Out Out" певица превратилась в ледяную леди, появившись в серебристом комбинезоне, усыпанном стразами.

Затем Saweetie переоделась в сексуальное зеленое платье, вдохновленное хитом Netflix — сериалом "Игра в кальмара".

© REUTERS / Marton Monus
5 из 9

Красочный перфоманс устроил колумбийский певец Малума. Вместе с танзанийским музыкантом Rayvanny (Раймонд Шабан Мвакюса) и группой танцовщиц в ярких шортах он презентовал свою новую песню "Mama Tetema". В этом треке смешалось все: от реггетона до афробита.

© AFP 2021 / Attila Kisbenedek
6 из 9

В этом году на MTV European Music Awards дебютировала немецкая певица Ким Петрас. Она представила два игривых трека "Coconuts" и "Hit It From the Back" из ее предстоящего дебютного альбома.

Элементом шоу Петрас стали полуголые танцовщики в латексе и стрингах.

© REUTERS / Marton Monus
7 из 9

Приглушила это буйство красок и сияние страз английская певица Грифф.

Во время ее выступления арена погрузилась во мрак, пока артистка исполняла песню "One Night".

© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
8 из 9

Хотя MTV EMA больше о музыке, о красной дорожке здесь тоже не забывают.

Рита Ора появилась в черном комбинезоне, дополненным шлейфом с перьями. Несмотря на строгий наряд, лицо певицы сияло в компании ее друга, режиссера Тайки Вайтити.

© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
9 из 9

Модель Винни Харлоу выбрала ярко-голубой ансамбль, состоящий из мини-юбки и кроп-топа с пышным верхом.

На ноги Харлоу надела босоножки и длинные чулки в тон наряду. Вернее, один чулок. Похоже, манекенщица очень спешила.

© REUTERS / Marton Monus
Украинский певец Макс Барских на церемонии награждения премии MTV Europe Music Awards 2021 - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 10:21Культура
Макс Барских победил в номинации "Лучший артист по версии MTV Россия"
 
КультураФотоНовости культурыБудапештВенгрияДжастин БиберЭд ШиранШоу-бизнесМузыкаТайка ВайтитиBTSРита ОраМакс Барских
 
 
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