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Высадка деревьев и кустарников завершилась на Балаклавском проспекте

Высадка деревьев и кустарников завершилась на Балаклавском проспекте - РИА Новости, 16.11.2021

Высадка деревьев и кустарников завершилась на Балаклавском проспекте

Высадка деревьев и кустарников завершилась на Балаклавском проспекте в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-15T11:00

2021-11-15T11:00

2021-11-16T16:53

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Высадка деревьев и кустарников завершилась на Балаклавском проспекте в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы."На нечетной стороне вылетной магистрали – от Севастопольского проспекта до Керченской улицы высажено 87 взрослых деревьев и более 40 кустарников. Балаклавский проспект – магистраль с интенсивным движением. Она проходит через юго-западный и южный административные округа от Севастопольского проспекта до Варшавского шоссе. Для вылетных магистралей выбираются зеленые насаждения с густой кроной, которые быстро адаптируются к условиям мегаполиса, обладают ветро- и морозоустойчивостью", - говорится в сообщении.Проспект украсили липы возрастом 20 лет и высотой около 7 метров и сирень разных сортов."Деревья и кустарники для высадки в столице выращивают в специальных питомниках. Каждые 3-4 года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему", - говорится в материале.Крупные деревья на Балаклавском проспекте сажали поздно вечером и ночью, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, рассказали в пресс-службе комплекса.

https://realty.ria.ru/20211112/reka-1758544762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, деревья, городское хозяйство москвы