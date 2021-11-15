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Высадка деревьев и кустарников завершилась на Балаклавском проспекте
Высадка деревьев и кустарников завершилась на Балаклавском проспекте - РИА Новости, 16.11.2021
Высадка деревьев и кустарников завершилась на Балаклавском проспекте
Высадка деревьев и кустарников завершилась на Балаклавском проспекте в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-15T11:00
2021-11-15T11:00
2021-11-16T16:53
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Высадка деревьев и кустарников завершилась на Балаклавском проспекте в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы."На нечетной стороне вылетной магистрали – от Севастопольского проспекта до Керченской улицы высажено 87 взрослых деревьев и более 40 кустарников. Балаклавский проспект – магистраль с интенсивным движением. Она проходит через юго-западный и южный административные округа от Севастопольского проспекта до Варшавского шоссе. Для вылетных магистралей выбираются зеленые насаждения с густой кроной, которые быстро адаптируются к условиям мегаполиса, обладают ветро- и морозоустойчивостью", - говорится в сообщении.Проспект украсили липы возрастом 20 лет и высотой около 7 метров и сирень разных сортов."Деревья и кустарники для высадки в столице выращивают в специальных питомниках. Каждые 3-4 года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему", - говорится в материале.Крупные деревья на Балаклавском проспекте сажали поздно вечером и ночью, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, рассказали в пресс-службе комплекса.
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москва, деревья, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Высадка деревьев и кустарников завершилась на Балаклавском проспекте в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы.
"На нечетной стороне вылетной магистрали – от Севастопольского проспекта до Керченской улицы высажено 87 взрослых деревьев и более 40 кустарников. Балаклавский проспект – магистраль с интенсивным движением. Она проходит через юго-западный и южный административные округа от Севастопольского проспекта до Варшавского шоссе. Для вылетных магистралей выбираются зеленые насаждения с густой кроной, которые быстро адаптируются к условиям мегаполиса, обладают ветро- и морозоустойчивостью", - говорится в сообщении.
Проспект украсили липы возрастом 20 лет и высотой около 7 метров и сирень разных сортов.
"Деревья и кустарники для высадки в столице выращивают в специальных питомниках. Каждые 3-4 года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему", - говорится в материале.
Крупные деревья на Балаклавском проспекте сажали поздно вечером и ночью, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, рассказали в пресс-службе комплекса.