11:58 15.11.2021 (обновлено: 12:02 15.11.2021)
Космический мусор второй раз пролетел мимо МКС
Космический мусор второй раз пролетел мимо МКС
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Кусок космического мусора второй раз пролетел мимо Международной космической станции, экипаж российского корабля "Союз МС-19" вновь не заметил каких-либо признаков столкновения, космонавты готовятся к открытию люков между российским и американским сегментами, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
"Нет, мы никаких признаков не заметили", - ответил космонавт Петр Дубров наземному специалисту.
Сотрудники американского ЦУП, в свою очередь, дали указание американскому астронавту Марку Ванде Хаю, который укрывался в российском корабле, приступить к открытию переходных люков между российским и американским сегментами станции. Кроме того, специалисты сказали Дуброву привести корабль "Союз" в исходную конфигурацию.
Ранее из переговоров экипажа с наземными специалистами стало известно, что ориентировочно в 10.06 мск мимо МКС пролетит опасный фрагмент некоего спутника. Позднее "Роскосмос" подтвердил, что что МКС в ближайшее время окажется в зоне сближения с объектом космического мусора.
Экипаж за несколько минут до пролета мусора укрылся в своих кораблях, однако после этого россияне и американец вышли из "Союза" в Служебный модуль (СМ) станции, в то время как экипаж американского Crew Dragon остался в нем. В промежутке между 11.38 мск и 11.44 мск ожидается еще один пролет.
10 ноября МКС провела маневр уклонения от космического мусора – фрагмента китайского спутника Fengyun-1C. Это обломок метеоспутника КНР, сбитого при испытаниях в 2007 году Китаем противоспутникового оружия. До опасного сближения тогда оставалось двое суток.
Однако, когда до опасного сближения остается мало времени, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов, экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации.
Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайла Бэррона и астронавта Европейского космического агентства немца Маттиаса Маурера.