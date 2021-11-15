https://ria.ru/20211115/mks-1759085282.html

Космический мусор второй раз пролетел мимо МКС

Космический мусор второй раз пролетел мимо МКС - РИА Новости, 15.11.2021

Космический мусор второй раз пролетел мимо МКС

Кусок космического мусора второй раз пролетел мимо Международной космической станции, экипаж российского корабля "Союз МС-19" вновь не заметил каких-либо... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:58

2021-11-15T11:58

2021-11-15T12:02

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Кусок космического мусора второй раз пролетел мимо Международной космической станции, экипаж российского корабля "Союз МС-19" вновь не заметил каких-либо признаков столкновения, космонавты готовятся к открытию люков между российским и американским сегментами, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА."Нет, мы никаких признаков не заметили", - ответил космонавт Петр Дубров наземному специалисту.Сотрудники американского ЦУП, в свою очередь, дали указание американскому астронавту Марку Ванде Хаю, который укрывался в российском корабле, приступить к открытию переходных люков между российским и американским сегментами станции. Кроме того, специалисты сказали Дуброву привести корабль "Союз" в исходную конфигурацию.Ранее из переговоров экипажа с наземными специалистами стало известно, что ориентировочно в 10.06 мск мимо МКС пролетит опасный фрагмент некоего спутника. Позднее "Роскосмос" подтвердил, что что МКС в ближайшее время окажется в зоне сближения с объектом космического мусора.Экипаж за несколько минут до пролета мусора укрылся в своих кораблях, однако после этого россияне и американец вышли из "Союза" в Служебный модуль (СМ) станции, в то время как экипаж американского Crew Dragon остался в нем. В промежутке между 11.38 мск и 11.44 мск ожидается еще один пролет.10 ноября МКС провела маневр уклонения от космического мусора – фрагмента китайского спутника Fengyun-1C. Это обломок метеоспутника КНР, сбитого при испытаниях в 2007 году Китаем противоспутникового оружия. До опасного сближения тогда оставалось двое суток.Однако, когда до опасного сближения остается мало времени, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов, экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации.Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайла Бэррона и астронавта Европейского космического агентства немца Маттиаса Маурера.

https://ria.ru/20211115/mks-1759064195.html

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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля