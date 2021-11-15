10:06 15.11.2021 (обновлено: 10:58 15.11.2021)
Российские космонавты перешли в корабль "Союз" из-за космического мусора
Экипаж МКС перешел на "Союз МС-19", чтобы укрыться от летящего космического мусора
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай укрылись в корабле "Союз МС-19", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
Это связано с тем, что мимо Международной космической станции пролетел опасный кусок космического мусора, что может повториться через полтора часа. Речь идет об обломках спутника, какого именно — не уточняется.
"Экипаж "Союза" находится в корабле, люки прикрыты, мы готовы", — сказал специалист подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Петру Дуброву.
Специалисты хьюстонского ЦУП также порекомендовали астронавтам закрыть люки и спрятаться на своем сегменте.
Экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай, если потребуется экстренная эвакуация, когда до опасного сближения остается мало времени и его может не хватить для подготовки к маневру уклонения.
Десятого ноября МКС увернулась от фрагмента китайского метеоспутника Fengyun-1C, сбитого при испытаниях в 2007 году; до опасного сближения оставалось двое суток.
Сейчас на МКС находятся россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, американцы Марк Томас Ванде Хеи, Раджа Чари, Кейла Бэррон, Томас Маршберн и немец Маттиас Маурер.
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