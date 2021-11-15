Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211115/mks-1759060086.html
Российские космонавты перешли в корабль "Союз" из-за космического мусора
Российские космонавты перешли в корабль "Союз" из-за космического мусора - РИА Новости, 15.11.2021
Российские космонавты перешли в корабль "Союз" из-за космического мусора
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай укрылись в корабле "Союз МС-19", следует из переговоров экипажа с Землей, РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:06
2021-11-15T10:58
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753224089_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_21cfa140785c52fbd1bd34f7331125d3.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай укрылись в корабле "Союз МС-19", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.Это связано с тем, что мимо Международной космической станции пролетел опасный кусок космического мусора, что может повториться через полтора часа. Речь идет об обломках спутника, какого именно — не уточняется.Специалисты хьюстонского ЦУП также порекомендовали астронавтам закрыть люки и спрятаться на своем сегменте.Экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай, если потребуется экстренная эвакуация, когда до опасного сближения остается мало времени и его может не хватить для подготовки к маневру уклонения.Десятого ноября МКС увернулась от фрагмента китайского метеоспутника Fengyun-1C, сбитого при испытаниях в 2007 году; до опасного сближения оставалось двое суток.Сейчас на МКС находятся россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, американцы Марк Томас Ванде Хеи, Раджа Чари, Кейла Бэррон, Томас Маршберн и немец Маттиас Маурер.
https://ria.ru/20210928/musor-1752098096.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753224089_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_16d831f40a7091de58f93290d59be29f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
10:06 15.11.2021 (обновлено: 10:58 15.11.2021)
 
Российские космонавты перешли в корабль "Союз" из-за космического мусора

Экипаж МКС перешел на "Союз МС-19", чтобы укрыться от летящего космического мусора

© Фото : Космонавт Олег Новицкий/РоскосмосПилотируемый корабль "Союз МС-19" перед стыковкой с МКС
Пилотируемый корабль Союз МС-19 перед стыковкой с МКС - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : Космонавт Олег Новицкий/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай укрылись в корабле "Союз МС-19", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
Это связано с тем, что мимо Международной космической станции пролетел опасный кусок космического мусора, что может повториться через полтора часа. Речь идет об обломках спутника, какого именно — не уточняется.
"Экипаж "Союза" находится в корабле, люки прикрыты, мы готовы", — сказал специалист подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Петру Дуброву.
Специалисты хьюстонского ЦУП также порекомендовали астронавтам закрыть люки и спрятаться на своем сегменте.
Экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай, если потребуется экстренная эвакуация, когда до опасного сближения остается мало времени и его может не хватить для подготовки к маневру уклонения.
Десятого ноября МКС увернулась от фрагмента китайского метеоспутника Fengyun-1C, сбитого при испытаниях в 2007 году; до опасного сближения оставалось двое суток.
Сейчас на МКС находятся россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, американцы Марк Томас Ванде Хеи, Раджа Чари, Кейла Бэррон, Томас Маршберн и немец Маттиас Маурер.
Космический мусор на околоземной орбите - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 03:35
Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
 
Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕС
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
Лента новостейМолния
Рынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕСРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе