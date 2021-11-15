https://ria.ru/20211115/migranty-1759181630.html

В МВД Польши прокомментировали строительство ограждения на границе

В МВД Польши прокомментировали строительство ограждения на границе - РИА Новости, 15.11.2021

В МВД Польши прокомментировали строительство ограждения на границе

Строительство ограждения на польско-белорусской границе будет вестись в три смены 24 часа в сутки, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T18:53

2021-11-15T18:53

2021-11-15T18:53

в мире

белоруссия

минск

польша

мариуш каминьский

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Строительство ограждения на польско-белорусской границе будет вестись в три смены 24 часа в сутки, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.Ранее в Польше приняли закон о строительстве на границе с Белоруссией капитального заграждения. В настоящее время там имеется временное заграждение из колючей проволоки.Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский на прошлой неделе рассказал, что предполагается строительство инженерного заграждения 180 километров длины, 5 метров высоты. Данную конструкцию оснастят электронной техникой: камерами ночного видения, датчиками движения, камерами дневного видения.

https://ria.ru/20211115/migranty-1759162378.html

белоруссия

минск

польша

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в мире, белоруссия, минск, польша, мариуш каминьский, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии