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В МВД Польши прокомментировали строительство ограждения на границе
В МВД Польши прокомментировали строительство ограждения на границе - РИА Новости, 15.11.2021
В МВД Польши прокомментировали строительство ограждения на границе
Строительство ограждения на польско-белорусской границе будет вестись в три смены 24 часа в сутки, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:53
2021-11-15T18:53
в мире
белоруссия
минск
польша
мариуш каминьский
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Строительство ограждения на польско-белорусской границе будет вестись в три смены 24 часа в сутки, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.Ранее в Польше приняли закон о строительстве на границе с Белоруссией капитального заграждения. В настоящее время там имеется временное заграждение из колючей проволоки.Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский на прошлой неделе рассказал, что предполагается строительство инженерного заграждения 180 километров длины, 5 метров высоты. Данную конструкцию оснастят электронной техникой: камерами ночного видения, датчиками движения, камерами дневного видения.
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белоруссия
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в мире, белоруссия, минск, польша, мариуш каминьский, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
18:53 15.11.2021
 
В МВД Польши прокомментировали строительство ограждения на границе

МВД Польши: строительство ограждения на границе будет вестись в три смены

© AP Photo / BelTA/Leonid ShcheglovБеженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска "Кузница" на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Кузница на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© AP Photo / BelTA/Leonid Shcheglov
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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Строительство ограждения на польско-белорусской границе будет вестись в три смены 24 часа в сутки, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

"Строительство заграждения на границе начнется в конце этого года. Работы будут проводиться параллельно различными предприятиями на четырех участках, 24 часа в сутки в трехсменном режиме. Это основные рекомендации после сегодняшнего заседания межведомственной группы по строительству заграждения", - написал Каминьский в Twitter.

На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
Ранее в Польше приняли закон о строительстве на границе с Белоруссией капитального заграждения. В настоящее время там имеется временное заграждение из колючей проволоки.
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский на прошлой неделе рассказал, что предполагается строительство инженерного заграждения 180 километров длины, 5 метров высоты. Данную конструкцию оснастят электронной техникой: камерами ночного видения, датчиками движения, камерами дневного видения.
Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
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В миреБелоруссияМинскПольшаМариуш КаминьскийСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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