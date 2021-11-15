В МВД Польши прокомментировали строительство ограждения на границе
МВД Польши: строительство ограждения на границе будет вестись в три смены
© AP Photo / BelTA/Leonid ShcheglovБеженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска "Кузница" на белорусско-польской границе
© AP Photo / BelTA/Leonid Shcheglov
ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Строительство ограждения на польско-белорусской границе будет вестись в три смены 24 часа в сутки, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.
"Строительство заграждения на границе начнется в конце этого года. Работы будут проводиться параллельно различными предприятиями на четырех участках, 24 часа в сутки в трехсменном режиме. Это основные рекомендации после сегодняшнего заседания межведомственной группы по строительству заграждения", - написал Каминьский в Twitter.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
Ранее в Польше приняли закон о строительстве на границе с Белоруссией капитального заграждения. В настоящее время там имеется временное заграждение из колючей проволоки.
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский на прошлой неделе рассказал, что предполагается строительство инженерного заграждения 180 километров длины, 5 метров высоты. Данную конструкцию оснастят электронной техникой: камерами ночного видения, датчиками движения, камерами дневного видения.