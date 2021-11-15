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Глава Минобороны Британии посетит Польшу из-за миграционного кризиса
Глава Минобороны Британии посетит Польшу из-за миграционного кризиса - РИА Новости, 15.11.2021
Глава Минобороны Британии посетит Польшу из-за миграционного кризиса
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что на этой неделе посетит Польшу в связи с ситуацией на границе с Белоруссией. Об этом он заявил, выступая в РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:31
2021-11-15T18:31
в мире
европа
белоруссия
великобритания
польша
минобороны великобритании
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ЛОНДОН, 15 ноя – РИА Новости. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что на этой неделе посетит Польшу в связи с ситуацией на границе с Белоруссией. Об этом он заявил, выступая в британском парламенте.Восьмого ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.Уоллес назвал происходящее на границе Белоруссии и Польши "трагедией и позором". "Я поеду в Польшу на этой неделе, чтобы обсудить это с моим польским коллегой и оповестить его, что Великобритания располагает значительным количеством войск как в Эстонии, так и уже в Польше", - сказал он.При этом глава Минобороны напомнил, что Британия на прошлой неделе направила на границу Польши и Белоруссии группу военных для оказания инженерной помощи в усилении границы в связи с миграционным кризисом."Но в то же время я думаю, что по дипломатическим каналам мы также должны четко дать понять, что это неприемлемое поведение, это гибридный дестабилизирующий метод, применяемый слишком многими странами", - отметил Уоллес. Кроме того, по его мнению, следует "надавить на ЕС", который отвечает за охрану границ стран-союзников.Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс ранее заявила, что Россия несёт ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе. По ее мнению, Москва должна оказать давление на Минск.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, европа, белоруссия, великобритания, польша, минобороны великобритании, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
18:31 15.11.2021
 
Глава Минобороны Британии посетит Польшу из-за миграционного кризиса

Глава Минобороны Британии на этой неделе посетит Польшу из-за миграционного кризиса

© Фото : Госпогранкомитет БеларусиБеженцы с Ближнего Востока у пограничного перехода Кузница-Брузги на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока у пограничного перехода Кузница-Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : Госпогранкомитет Беларуси
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ЛОНДОН, 15 ноя – РИА Новости. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что на этой неделе посетит Польшу в связи с ситуацией на границе с Белоруссией. Об этом он заявил, выступая в британском парламенте.
Восьмого ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
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Уоллес назвал происходящее на границе Белоруссии и Польши "трагедией и позором". "Я поеду в Польшу на этой неделе, чтобы обсудить это с моим польским коллегой и оповестить его, что Великобритания располагает значительным количеством войск как в Эстонии, так и уже в Польше", - сказал он.
При этом глава Минобороны напомнил, что Британия на прошлой неделе направила на границу Польши и Белоруссии группу военных для оказания инженерной помощи в усилении границы в связи с миграционным кризисом.
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"Но в то же время я думаю, что по дипломатическим каналам мы также должны четко дать понять, что это неприемлемое поведение, это гибридный дестабилизирующий метод, применяемый слишком многими странами", - отметил Уоллес. Кроме того, по его мнению, следует "надавить на ЕС", который отвечает за охрану границ стран-союзников.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс ранее заявила, что Россия несёт ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе. По ее мнению, Москва должна оказать давление на Минск.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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В миреЕвропаБелоруссияВеликобританияПольшаМинобороны ВеликобританииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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