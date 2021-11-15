https://ria.ru/20211115/migranty-1759175444.html

Глава Минобороны Британии посетит Польшу из-за миграционного кризиса

Глава Минобороны Британии посетит Польшу из-за миграционного кризиса - РИА Новости, 15.11.2021

Глава Минобороны Британии посетит Польшу из-за миграционного кризиса

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что на этой неделе посетит Польшу в связи с ситуацией на границе с Белоруссией. Об этом он заявил, выступая в РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T18:31

2021-11-15T18:31

2021-11-15T18:31

в мире

европа

белоруссия

великобритания

польша

минобороны великобритании

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759170726_0:140:1280:860_1920x0_80_0_0_cf463d15f98a59f31e4fe1fabff71a13.jpg

ЛОНДОН, 15 ноя – РИА Новости. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что на этой неделе посетит Польшу в связи с ситуацией на границе с Белоруссией. Об этом он заявил, выступая в британском парламенте.Восьмого ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.Уоллес назвал происходящее на границе Белоруссии и Польши "трагедией и позором". "Я поеду в Польшу на этой неделе, чтобы обсудить это с моим польским коллегой и оповестить его, что Великобритания располагает значительным количеством войск как в Эстонии, так и уже в Польше", - сказал он.При этом глава Минобороны напомнил, что Британия на прошлой неделе направила на границу Польши и Белоруссии группу военных для оказания инженерной помощи в усилении границы в связи с миграционным кризисом."Но в то же время я думаю, что по дипломатическим каналам мы также должны четко дать понять, что это неприемлемое поведение, это гибридный дестабилизирующий метод, применяемый слишком многими странами", - отметил Уоллес. Кроме того, по его мнению, следует "надавить на ЕС", который отвечает за охрану границ стран-союзников.Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс ранее заявила, что Россия несёт ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе. По ее мнению, Москва должна оказать давление на Минск.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211115/bezhentsy-1759108047.html

https://ria.ru/20211115/migranty-1759108336.html

https://ria.ru/20211115/krizis-1759095316.html

европа

белоруссия

великобритания

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, европа, белоруссия, великобритания, польша, минобороны великобритании, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии