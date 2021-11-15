Глава Минобороны Британии посетит Польшу из-за миграционного кризиса
Глава Минобороны Британии на этой неделе посетит Польшу из-за миграционного кризиса
© Фото : Госпогранкомитет БеларусиБеженцы с Ближнего Востока у пограничного перехода Кузница-Брузги на белорусско-польской границе
© Фото : Госпогранкомитет Беларуси
ЛОНДОН, 15 ноя – РИА Новости. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что на этой неделе посетит Польшу в связи с ситуацией на границе с Белоруссией. Об этом он заявил, выступая в британском парламенте.
Восьмого ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
Уоллес назвал происходящее на границе Белоруссии и Польши "трагедией и позором". "Я поеду в Польшу на этой неделе, чтобы обсудить это с моим польским коллегой и оповестить его, что Великобритания располагает значительным количеством войск как в Эстонии, так и уже в Польше", - сказал он.
При этом глава Минобороны напомнил, что Британия на прошлой неделе направила на границу Польши и Белоруссии группу военных для оказания инженерной помощи в усилении границы в связи с миграционным кризисом.
"Но в то же время я думаю, что по дипломатическим каналам мы также должны четко дать понять, что это неприемлемое поведение, это гибридный дестабилизирующий метод, применяемый слишком многими странами", - отметил Уоллес. Кроме того, по его мнению, следует "надавить на ЕС", который отвечает за охрану границ стран-союзников.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.