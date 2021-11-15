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Белоруссия не применяла оружие на границе, заявили в Госпогранкомитете
Белоруссия не применяла оружие на границе, заявили в Госпогранкомитете - РИА Новости, 15.11.2021
Белоруссия не применяла оружие на границе, заявили в Госпогранкомитете
Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что на фоне миграционного кризиса в понедельник белорусской стороной ни оружие, ни спецсредства не... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:14
2021-11-15T18:26
в мире
белоруссия
польша
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что на фоне миграционного кризиса в понедельник белорусской стороной ни оружие, ни спецсредства не применялись.Ранее польские пограничники заявили, что постоянно слышат звуки выстрелов, а также звуки перезарядки оружия на белорусской стороне границы."Белорусской стороной ни оружие, ни спецсредства не применялись", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе.
https://ria.ru/20211115/bezhentsy-1759108047.html
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в мире, белоруссия, польша, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, минск, александр лукашенко
18:14 15.11.2021 (обновлено: 18:26 15.11.2021)
 
Белоруссия не применяла оружие на границе, заявили в Госпогранкомитете

Белоруссия не применяла ни оружие, ни спецсредства на границе, заявили в Госпогранкомитете

© Sputnik / Виктор ТолочкоБеженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что на фоне миграционного кризиса в понедельник белорусской стороной ни оружие, ни спецсредства не применялись.
Ранее польские пограничники заявили, что постоянно слышат звуки выстрелов, а также звуки перезарядки оружия на белорусской стороне границы.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
13:22
Песков напомнил об идеалах гуманизма из-за ситуации с мигрантами
"Белорусской стороной ни оружие, ни спецсредства не применялись", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе.
Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15:48
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В миреБелоруссияПольшаГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииМинскАлександр Лукашенко
 
 
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