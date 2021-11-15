https://ria.ru/20211115/migranty-1759173279.html

Белоруссия не применяла оружие на границе, заявили в Госпогранкомитете

Белоруссия не применяла оружие на границе, заявили в Госпогранкомитете - РИА Новости, 15.11.2021

Белоруссия не применяла оружие на границе, заявили в Госпогранкомитете

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что на фоне миграционного кризиса в понедельник белорусской стороной ни оружие, ни спецсредства не... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T18:14

2021-11-15T18:14

2021-11-15T18:26

в мире

белоруссия

польша

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что на фоне миграционного кризиса в понедельник белорусской стороной ни оружие, ни спецсредства не применялись.Ранее польские пограничники заявили, что постоянно слышат звуки выстрелов, а также звуки перезарядки оружия на белорусской стороне границы."Белорусской стороной ни оружие, ни спецсредства не применялись", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе.

https://ria.ru/20211115/bezhentsy-1759108047.html

https://ria.ru/20211115/migranty-1759140663.html

белоруссия

польша

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, минск, александр лукашенко