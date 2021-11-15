https://ria.ru/20211115/migranty-1759156767.html
Белорусские синоптики предупредили о похолодании на границе с Польшей
Белорусские синоптики предупредили о похолодании на границе с Польшей - РИА Новости, 15.11.2021
Белорусские синоптики предупредили о похолодании на границе с Польшей
Температура воздуха в пограничном пункте пропуска между Белоруссией и Польшей, где собрались ближневосточные беженцы, ночью опустится почти до нуля, следует из... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:00
2021-11-15T17:00
2021-11-15T17:00
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Температура воздуха в пограничном пункте пропуска между Белоруссией и Польшей, где собрались ближневосточные беженцы, ночью опустится почти до нуля, следует из прогноза белорусских синоптиков.Согласно данным Белгидромета, в этом районе в ночные часы температура воздуха ожидается на уровне 0 - +2, без осадков, ясно. Прогнозируется юго-восточный ветер с порывами до 8-11 метров в секунду.Сейчас здесь порядка 3-4 градусов тепла, но температура понижается, ветер будет усиливаться к вечеру.Ранее местные СМИ сообщили, что мигранты уже установили палатки прямо в белорусском пункте пропуска, развернули спальные мешки. Все больше беженцев зажигают костры рядом с КПП, чтобы согреться.На прошлой неделе у белорусско-польской границы образовался стихийный лагерь беженцев - в районе белорусского пункта пропуска "Брузги" (с польской стороны - "Кузница"), всего там остановились около 2100 иностранных граждан. В понедельник мигранты покинули лагерь и переместились в белорусский КПП, остановившись перед польскими заграждениями прямо у линии границы, попыток прорыва не предпринимают. Польские силовики установили колючую проволоку на линии границы, преградили мигрантам путь в Польшу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Уставшие люди спят на земле возле пункта пропуска в Польшу
Мигранты начали разбивать палатки у самой польской границы.
2021-11-15T17:00
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-15T17:00
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео
Белорусские синоптики предупредили о похолодании на границе с Польшей
Температура на границе Белоруссии и Польши, где собрались беженцы, ночью упадет до нуля
МИНСК, 15 ноя – РИА Новости.
Температура воздуха в пограничном пункте пропуска между Белоруссией
и Польшей
, где собрались ближневосточные беженцы, ночью опустится почти до нуля, следует из прогноза белорусских синоптиков.
Согласно данным Белгидромета, в этом районе в ночные часы температура воздуха ожидается на уровне 0 - +2, без осадков, ясно. Прогнозируется юго-восточный ветер с порывами до 8-11 метров в секунду.
Сейчас здесь порядка 3-4 градусов тепла, но температура понижается, ветер будет усиливаться к вечеру.
Ранее местные СМИ сообщили, что мигранты уже установили палатки прямо в белорусском пункте пропуска, развернули спальные мешки. Все больше беженцев зажигают костры рядом с КПП, чтобы согреться.
На прошлой неделе у белорусско-польской границы образовался стихийный лагерь беженцев - в районе белорусского пункта пропуска "Брузги" (с польской стороны - "Кузница"), всего там остановились около 2100 иностранных граждан. В понедельник мигранты покинули лагерь и переместились в белорусский КПП, остановившись перед польскими заграждениями прямо у линии границы, попыток прорыва не предпринимают. Польские силовики установили колючую проволоку на линии границы, преградили мигрантам путь в Польшу.