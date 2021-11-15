https://ria.ru/20211115/migranty-1759156767.html

Белорусские синоптики предупредили о похолодании на границе с Польшей

Белорусские синоптики предупредили о похолодании на границе с Польшей - РИА Новости, 15.11.2021

Белорусские синоптики предупредили о похолодании на границе с Польшей

Температура воздуха в пограничном пункте пропуска между Белоруссией и Польшей, где собрались ближневосточные беженцы, ночью опустится почти до нуля, следует из... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:00

2021-11-15T17:00

2021-11-15T17:00

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Температура воздуха в пограничном пункте пропуска между Белоруссией и Польшей, где собрались ближневосточные беженцы, ночью опустится почти до нуля, следует из прогноза белорусских синоптиков.Согласно данным Белгидромета, в этом районе в ночные часы температура воздуха ожидается на уровне 0 - +2, без осадков, ясно. Прогнозируется юго-восточный ветер с порывами до 8-11 метров в секунду.Сейчас здесь порядка 3-4 градусов тепла, но температура понижается, ветер будет усиливаться к вечеру.Ранее местные СМИ сообщили, что мигранты уже установили палатки прямо в белорусском пункте пропуска, развернули спальные мешки. Все больше беженцев зажигают костры рядом с КПП, чтобы согреться.На прошлой неделе у белорусско-польской границы образовался стихийный лагерь беженцев - в районе белорусского пункта пропуска "Брузги" (с польской стороны - "Кузница"), всего там остановились около 2100 иностранных граждан. В понедельник мигранты покинули лагерь и переместились в белорусский КПП, остановившись перед польскими заграждениями прямо у линии границы, попыток прорыва не предпринимают. Польские силовики установили колючую проволоку на линии границы, преградили мигрантам путь в Польшу.

белоруссия

польша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Уставшие люди спят на земле возле пункта пропуска в Польшу Мигранты начали разбивать палатки у самой польской границы. 2021-11-15T17:00 true PT0M22S

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-15T17:00 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео