https://ria.ru/20211115/migranty-1759147888.html

В ЕС собирают данные по авиакомпаниям, которые могут перевозить мигрантов

В ЕС собирают данные по авиакомпаниям, которые могут перевозить мигрантов - РИА Новости, 15.11.2021

В ЕС собирают данные по авиакомпаниям, которые могут перевозить мигрантов

Европейская комиссия находится на этапе сбора данных по авиакомпаниям, которые могут быть причастны к доставке потенциальных нелегальных мигрантов в Белоруссию... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:27

2021-11-15T16:27

2021-11-15T16:27

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минск

польша

еврокомиссия

мигранты

жозеп боррель

эрик мамер

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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Европейская комиссия находится на этапе сбора данных по авиакомпаниям, которые могут быть причастны к доставке потенциальных нелегальных мигрантов в Белоруссию для возможного введения ограничительных мер против них, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник утвердили критерии для введения санкций против тех, кто способствует нелегальной миграции из Белоруссии в ЕС. Как ранее пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, эти санкции могут затронуть авиакомпании или туристические агентства. Их руководителям запретят поездки в ЕС и заморозят активы на территории объединения. Ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе сообщил, что ЕС контактирует с рядом авиакомпаний, которые, по мнению ЕС, могли перевозить нелегалов. Российских перевозчиков среди них нет.Позже стало известно, что ряд авиакомпаний, в том числе турецкие Turkish Airlines, не будут принимать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Сирийские Cham Wings Airlines приостановили полеты в Белоруссию. Иракские власти объявили, что в ближайшее время начнут на добровольной основе возвращение своих граждан из Белоруссии.

https://ria.ru/20211115/migranty-1759140663.html

белоруссия

минск

польша

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