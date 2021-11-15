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В ЕС собирают данные по авиакомпаниям, которые могут перевозить мигрантов
В ЕС собирают данные по авиакомпаниям, которые могут перевозить мигрантов - РИА Новости, 15.11.2021
В ЕС собирают данные по авиакомпаниям, которые могут перевозить мигрантов
Европейская комиссия находится на этапе сбора данных по авиакомпаниям, которые могут быть причастны к доставке потенциальных нелегальных мигрантов в Белоруссию... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:27
2021-11-15T16:27
в мире
белоруссия
минск
польша
еврокомиссия
мигранты
жозеп боррель
эрик мамер
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Европейская комиссия находится на этапе сбора данных по авиакомпаниям, которые могут быть причастны к доставке потенциальных нелегальных мигрантов в Белоруссию для возможного введения ограничительных мер против них, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник утвердили критерии для введения санкций против тех, кто способствует нелегальной миграции из Белоруссии в ЕС. Как ранее пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, эти санкции могут затронуть авиакомпании или туристические агентства. Их руководителям запретят поездки в ЕС и заморозят активы на территории объединения. Ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе сообщил, что ЕС контактирует с рядом авиакомпаний, которые, по мнению ЕС, могли перевозить нелегалов. Российских перевозчиков среди них нет.Позже стало известно, что ряд авиакомпаний, в том числе турецкие Turkish Airlines, не будут принимать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Сирийские Cham Wings Airlines приостановили полеты в Белоруссию. Иракские власти объявили, что в ближайшее время начнут на добровольной основе возвращение своих граждан из Белоруссии.
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в мире, белоруссия, минск, польша, еврокомиссия, мигранты, жозеп боррель, эрик мамер, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:27 15.11.2021
 
В ЕС собирают данные по авиакомпаниям, которые могут перевозить мигрантов

В ЕК собирают данные по авиакомпаниям, которые могут доставлять мигрантов в Белоруссию

© REUTERS / BelTA/Oksana ManchukМигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Европейская комиссия находится на этапе сбора данных по авиакомпаниям, которые могут быть причастны к доставке потенциальных нелегальных мигрантов в Белоруссию для возможного введения ограничительных мер против них, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
"Что касается авиакомпаний, то Еврокомиссия собирает данные, на основании которых будет принято решение, вводить ли санкции против каких-либо других авиакомпаний помимо "Белавиа". Мы также находимся в контакте с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО)", - сказал представитель ЕК на брифинге в Брюсселе.
Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник утвердили критерии для введения санкций против тех, кто способствует нелегальной миграции из Белоруссии в ЕС. Как ранее пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, эти санкции могут затронуть авиакомпании или туристические агентства. Их руководителям запретят поездки в ЕС и заморозят активы на территории объединения. Ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе сообщил, что ЕС контактирует с рядом авиакомпаний, которые, по мнению ЕС, могли перевозить нелегалов. Российских перевозчиков среди них нет.
Позже стало известно, что ряд авиакомпаний, в том числе турецкие Turkish Airlines, не будут принимать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Сирийские Cham Wings Airlines приостановили полеты в Белоруссию. Иракские власти объявили, что в ближайшее время начнут на добровольной основе возвращение своих граждан из Белоруссии.
Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
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В миреБелоруссияМинскПольшаЕврокомиссияМигрантыЖозеп БоррельЭрик МамерСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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