https://ria.ru/20211115/migranty-1759127896.html

Мигранты начали разбивать палатки на белорусском погранпереходе

Мигранты начали разбивать палатки на белорусском погранпереходе - РИА Новости, 15.11.2021

Мигранты начали разбивать палатки на белорусском погранпереходе

Нелегальные мигранты начали устанавливать палатки на территории перехода на границе с Польшей с белорусской стороны, сообщило Sputnik Беларусь. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:54

2021-11-15T14:54

2021-11-15T16:49

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Нелегальные мигранты начали устанавливать палатки на территории перехода на границе с Польшей с белорусской стороны, сообщило Sputnik Беларусь."Беженцы говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте. Прямо сейчас в "Брузгах" (белорусский КПП. — Прим. ред.) плюс три градуса по Цельсию", — говорится в телеграм-канале агентства.В понедельник несколько тысяч человек, которые ранее находились в стихийном лагере на границе, перебрались к белорусскому пропускному пункту. По словам источника РИА Новости в пограничных органах республики, люди расположились "прямо на линии границы", обстановка "спокойная, насколько это может быть в данной ситуации".Как сообщил телеканал "Беларусь 1", полностью экипированные польские силовики натянули на линии границы колючую проволоку, которой не было раньше, выстроились в цепочку, заграждая щитами мигрантам путь в Польшу. За их спинами стоит водомет, в небе находится вертолет.Кроме того, военные включили звуковые обращения к беженцам на нескольких языках, в которых призывают не входить на территорию Польши, сообщают, что это незаконно и уголовно наказуемо. Телеканал прогнозирует, что в ближайшие часы ситуация не разрешится, "польская сторона не планирует переговоров и пропуска беженцев".По данным пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, всего на закрытом пограничном переходе собрались около 3,5 тысячи человек.Миграционный кризисЛетом на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались несколько тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ и задержали большинство перешедших границу. После этого беженцы разбили в лесу стихийный лагерь.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко отметил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211115/polsha-1759120740.html

https://ria.ru/20211115/migranty-1759109415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии