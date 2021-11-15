14:54 15.11.2021 (обновлено: 16:49 15.11.2021)
Мигранты начали разбивать палатки на белорусском погранпереходе
Мигранты начали разбивать палатки на белорусском погранпереходе на границе с Польшей
© Sputnik / Виктор ТолочкоМигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Нелегальные мигранты начали устанавливать палатки на территории перехода на границе с Польшей с белорусской стороны, сообщило Sputnik Беларусь.
"Беженцы говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте. Прямо сейчас в "Брузгах" (белорусский КПП. — Прим. ред.) плюс три градуса по Цельсию", — говорится в телеграм-канале агентства.
В понедельник несколько тысяч человек, которые ранее находились в стихийном лагере на границе, перебрались к белорусскому пропускному пункту. По словам источника РИА Новости в пограничных органах республики, люди расположились "прямо на линии границы", обстановка "спокойная, насколько это может быть в данной ситуации".
Как сообщил телеканал "Беларусь 1", полностью экипированные польские силовики натянули на линии границы колючую проволоку, которой не было раньше, выстроились в цепочку, заграждая щитами мигрантам путь в Польшу. За их спинами стоит водомет, в небе находится вертолет.
Кроме того, военные включили звуковые обращения к беженцам на нескольких языках, в которых призывают не входить на территорию Польши, сообщают, что это незаконно и уголовно наказуемо. Телеканал прогнозирует, что в ближайшие часы ситуация не разрешится, "польская сторона не планирует переговоров и пропуска беженцев".
По данным пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, всего на закрытом пограничном переходе собрались около 3,5 тысячи человек.
Миграционный кризис
Летом на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.
Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались несколько тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ и задержали большинство перешедших границу. После этого беженцы разбили в лесу стихийный лагерь.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко отметил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".