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Посольство Германии контактирует с Белоруссией по миграционному кризису
Посольство Германии контактирует с Белоруссией по миграционному кризису - РИА Новости, 15.11.2021
Посольство Германии контактирует с Белоруссией по миграционному кризису
Посольство ФРГ контактирует с правительством Белоруссии, в том числе по вопросам миграционного кризиса, заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:04
2021-11-15T14:04
2021-11-15T14:04
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минск
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кристофер бургер
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БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. Посольство ФРГ контактирует с правительством Белоруссии, в том числе по вопросам миграционного кризиса, заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер."Наше посольство в Минске находится в конфликте с правительством Белоруссии. МИД (Германии) также при необходимости контактирует с посольство Белоруссии в Берлине", - заявил Бургер.При этом официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт не сообщил каких-либо деталей о возможных переговорах и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Мы сообщаем о контактах только после того, как они состоялись", - пояснил Зайберт.Он добавил, что в целом Берлин выступает за контакты с властями Белоруссии по теме миграционного кризиса."Речь идет о том, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу для тысяч людей", - пояснил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20211115/belorussiya-1759102655.html
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в мире, берлин (город), белоруссия, минск, ангела меркель, мид германии, александр лукашенко, кристофер бургер, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Посольство Германии контактирует с Белоруссией по миграционному кризису
МИД Германии: посольство ФРГ контактирует с Белоруссией по вопросам миграционного кризиса