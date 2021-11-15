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Посольство Германии контактирует с Белоруссией по миграционному кризису
Посольство Германии контактирует с Белоруссией по миграционному кризису - РИА Новости, 15.11.2021
Посольство Германии контактирует с Белоруссией по миграционному кризису
Посольство ФРГ контактирует с правительством Белоруссии, в том числе по вопросам миграционного кризиса, заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:04
2021-11-15T14:04
в мире
берлин (город)
белоруссия
минск
ангела меркель
мид германии
александр лукашенко
кристофер бургер
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БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. Посольство ФРГ контактирует с правительством Белоруссии, в том числе по вопросам миграционного кризиса, заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер."Наше посольство в Минске находится в конфликте с правительством Белоруссии. МИД (Германии) также при необходимости контактирует с посольство Белоруссии в Берлине", - заявил Бургер.При этом официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт не сообщил каких-либо деталей о возможных переговорах и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Мы сообщаем о контактах только после того, как они состоялись", - пояснил Зайберт.Он добавил, что в целом Берлин выступает за контакты с властями Белоруссии по теме миграционного кризиса."Речь идет о том, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу для тысяч людей", - пояснил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20211115/belorussiya-1759102655.html
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в мире, берлин (город), белоруссия, минск, ангела меркель, мид германии, александр лукашенко, кристофер бургер, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:04 15.11.2021
 
Посольство Германии контактирует с Белоруссией по миграционному кризису

МИД Германии: посольство ФРГ контактирует с Белоруссией по вопросам миграционного кризиса

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Беженцы в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. Посольство ФРГ контактирует с правительством Белоруссии, в том числе по вопросам миграционного кризиса, заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
"Наше посольство в Минске находится в конфликте с правительством Белоруссии. МИД (Германии) также при необходимости контактирует с посольство Белоруссии в Берлине", - заявил Бургер.
При этом официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт не сообщил каких-либо деталей о возможных переговорах и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Мы сообщаем о контактах только после того, как они состоялись", - пояснил Зайберт.
Он добавил, что в целом Берлин выступает за контакты с властями Белоруссии по теме миграционного кризиса.
"Речь идет о том, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу для тысяч людей", - пояснил он.
Женщина с ребенком в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
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В миреБерлин (город)БелоруссияМинскАнгела МеркельМИД ГерманииАлександр ЛукашенкоКристофер БургерСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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