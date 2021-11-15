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Мигранты перебрались через колючую проволоку на польско-белорусской границе

Мигранты перебрались через колючую проволоку на польско-белорусской границе - РИА Новости, 15.11.2021

Мигранты перебрались через колючую проволоку на польско-белорусской границе

Мигранты перелезли через колючую проволоку на границе с Польшей, сообщают белорусские государственные СМИ. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:27

2021-11-15T13:27

2021-11-15T14:10

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

белоруссия

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МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Мигранты перелезли через колючую проволоку на границе с Польшей, сообщают белорусские государственные СМИ.Ранее агентство Sputnik Беларусь передавало, что беженцы начали покидать стихийный лагерь, двинувшись к КПП "Брузги".Там также сказано, что у ограждений на некоторое время образовалась давка, люди продолжают прибывать.Агентство Белта в Telegram-канале отмечает, что мигранты расчистили площадку в белорусском пункте пропуска от колючей проволоки, агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации; с польской стороны видны водомет и вертолет.Польские власти, в свою очередь, сообщили о подготовке беженцев к "силовому форсированию" границы при поддержке белорусской стороны."Офицеры пограничной стражи, полиции и солдаты наготове", — отметили в Варшаве.На видеозаписи, сделанной с воздуха, которую распространило МВД Польши, видно, что большая толпа мигрантов преодолела ограждение на белорусской стороне и движется в сторону границы. Польские силовики на своей территории выстроились цепью.Миграционный кризисЛетом на рубеже Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались несколько тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ и задержали большинство перешедших границу. После этого беженцы разбили в лесу стихийный лагерь.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко отметил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

https://radiosputnik.ria.ru/20211115/lukashenko-1759114181.html

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LIVE: Лагерь мигрантов на белорусско-польской границе LIVE: Лагерь мигрантов на белорусско-польской границе 2021-11-15T13:27 true PT276M59S

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-15T13:27 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, белоруссия